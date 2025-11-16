Η μεταφορά της Γκιλέν Μάξγουελ σε VIP φυλακή χαμηλής ασφάλειας το καλοκαίρι και η παραμονή της στο σωφρονιστικό ίδρυμα FPC Bryan του Τέξας έχει προκαλέσει σάλο για την υποτιθέμενη ευνοϊκή μεταχείριση που της παρέχεται – συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών αυτή την εβδομάδα ότι της προσφέρονται ειδικά παρασκευασμένα γεύματα, δυνατότητα να έχει ένα κουτάβι και όσο χαρτί υγείας θέλει.

Ορισμένες από τις πρόσφατες κατηγορίες περιλαμβάνονται σε επιστολή που έστειλε ο Τζέιμι Ράσκιν στον Ντόναλντ Τραμπ στις 9 Νοεμβρίου. Η επιστολή του Δημοκρατικού εκπροσώπου, η οποία επικαλείται πληροφορίες από ανθρώπους μέσα από τη φυλακή, ζητούσε απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες κράτησης της Μάξγουελ – συμπεριλαμβανομένου του εάν ο Τραμπ έδωσε εντολή σε κάποιον από την κυβέρνησή του να της παρέχει ειδική μεταχείριση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Η διασυρμένη κοσμική κυρία

Οι αποκαλύψεις των πληροφοριοδοτών, σύμφωνα με τον Ράσκιν, αποκάλυψαν επίσης ότι η Μάξγουελ εργαζόταν πάνω σε μια «αίτηση μετατροπής ποινής» με την κυβέρνηση του Τραμπ.

Η Μάξγουελ εκτίει επί του παρόντος ποινή 20 ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν, ένα σκάνδαλο που έχει στοιχειώσει τον Τραμπ για χρόνια και πρόσφατα έφτασε σε κορύφωση κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η ειδική μεταχείριση και το φερόμενο αίτημα για μετατροπή της ποινής της έχουν προκαλέσει έντονες εικασίες ως προς το γιατί η Μάξγουελ τυγχάνει τέτοιας μεταχείρισης και αν ο Τραμπ θα μπορούσε να της χορηγήσει χάρη. Η ομάδα της διασυρμένης κοσμικής κυρίας αρνήθηκε ότι αυτή ζήτησε χάρη.

Άλλα προνόμια που φέρεται να απολαμβάνει η Μάξγουελ περιλαμβάνουν έναν ειδικό χώρο όπου μπορεί να δέχεται επισκέπτες, γεμάτο με «μια ποικιλία από σνακ και αναψυκτικά για τους καλεσμένους της», και τη μεταχείριση του διευθυντή της φυλακής ως «προσωπικό γραμματέα και διοικητικό βοηθό της»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VANITY FAIR (@vanityfair)

«Το σκυλί που δεν γαύγισε»

Αν και τόσο η Μάξγουελ όσο και ο ίδιος ο Τραμπ έχουν αρνηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν εμπλεκόμενος ή γνώριζε τις παράνομες πράξεις του Έπσταϊν, η πρώην βρετανίδα σολιαλιτέ παραμένει στο επίκεντρο του σκανδάλου.

Αυτό εντάθηκε αυτή την εβδομάδα, όταν ανάμεσα στα πολλά email που δημοσιεύτηκαν υπήρχε ένα μήνυμα μεταξύ του Έπσταϊν και της Μάξγουελ που αναφερόταν στον Τραμπ ως «το σκυλί που δεν γαύγισε» προσθέτοντας ότι είχε περάσει αρκετό χρόνο με ένα από τα θύματα.

Σίγουρα, η μεταχείριση της Μάξγουελ μετά τη μεταφορά της από τη Φλόριντα στη νέα, πολύ πιο χαλαρή φυλακή της στο Τέξας είναι εντυπωσιακή.

Άλλα προνόμια που φέρεται να απολαμβάνει η Μάξγουελ περιλαμβάνουν έναν ειδικό χώρο όπου μπορεί να δέχεται επισκέπτες, γεμάτο με «μια ποικιλία από σνακ και αναψυκτικά για τους καλεσμένους της», και τη μεταχείριση του διευθυντή της φυλακής ως «προσωπικό γραμματέα και διοικητικό βοηθό της».

Το CNN ανέφερε ότι μπορούσε να έχει απεριόριστη ποσότητα χαρτιού υγείας.

Η σεξουαλική διακίνηση και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα θεωρούνται εγκλήματα βίας. Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για αυτά συνήθως απομονώνονται από τον γενικό πληθυσμό επειδή θεωρούνται επικίνδυνοι και «διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο να δεχθούν επίθεση ή να σκοτωθούν από άλλους κρατούμενους»

Υποταγή και δουλοπρέπεια

Όσο για το προαναφερθέν κουτάβι; «Ένας κρατούμενος που εκπαιδεύει κουτάβια για να γίνουν σκύλοι υπηρεσίας έλαβε εντολή να παρέχει ένα στη Μάξγουελ για κάποιο διάστημα, ώστε να μπορεί να παίζει με το κουτάβι, παρόλο που ούτε οι κρατούμενοι ούτε το προσωπικό επιτρέπεται συνήθως να χαϊδεύουν τους σκύλους υπηρεσίας που βρίσκονται σε εκπαίδευση.

»Η υποταγή και η δουλοπρέπεια προς την κ. Μάξγουελ έχουν φτάσει σε τέτοια παράλογα επίπεδα, που ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους της εγκατάστασης παραπονέθηκε ότι “έχει βαρεθεί να είναι το σκυλάκι της Μάξγουελ”» πρόσθεσε ο Ράσκιν.

Έχει τόσο μεγάλη επιρροή;

Αυτή η αίτηση, σύμφωνα με τον Ράσκιν, αποδεικνύει «είτε ότι η ίδια η κ. Μάξγουελ ζητά να την απαλλάξετε από την 20ετή ποινή φυλάκισης που της επιβλήθηκε για τον ρόλο της ως συνωμότρια στον διεθνή κύκλο εμπορίας παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση του Τζέφρι Έπσταϊν, είτε ότι αυτό το σεξουαλικό αρπακτικό παιδιών έχει πλέον τόσο μεγάλη επιρροή στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, ώστε εσείς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ακολουθήσετε τις συστάσεις της για χάρη».

Ενώ ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «η χάρη της Γκιλέν Μάξγουελ δεν είναι κάτι που ο Τραμπ έχει σκεφτεί», έμπειροι νομικοί δήλωσαν στον Guardian ότι αυτό το είδος φερόμενης μεταχείρισης είναι ασυνήθιστο και δημιουργεί το φάσμα ακόμη πιο ευνοϊκών εξελίξεων για τη Μάξγουελ.

«Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει σε έναν φυλακισμένο κρατούμενο όλα αυτά τα προνόμια χωρίς αντάλλαγμα», δήλωσε ο Έρικ Φάντις, ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου Varner Faddis στο Κολοράντο και πρώην εισαγγελέας. «Αυτό που μου λέει είναι ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι έλαβε κάτι αξίας από την Γκιλέν και αυτό είναι το είδος της ανταμοιβής της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Υπό το βάρος των πληροφοριών

Ο Φάντις είπε ότι είχε δει κρατούμενους να βελτιώνουν τη θέση τους συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση και παρέχοντας πληροφορίες που θεωρούνταν «χρήσιμες», αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. «Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έδειξε, ίσως ειδική προτίμηση, στη Γκιλέν με βάση το φαινομενικό βάρος των πληροφοριών που παρείχε και την αξία τους».

Ο Νεάμα Ραχμάνι, ιδρυτής της West Coast Trial Lawyers και πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας, είπε ότι «αυτό δεν είναι τυπικό».

Ο άγραφος νόμος των φυλακών

Η σεξουαλική διακίνηση και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα θεωρούνται εγκλήματα βίας. Οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για αυτά συνήθως απομονώνονται από τον γενικό πληθυσμό επειδή θεωρούνται επικίνδυνοι και «διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο να δεχθούν επίθεση ή να σκοτωθούν από άλλους κρατούμενους».

«Είναι απομονωμένοι, βρίσκονται υπό διοικητική κράτηση. Γενικά, δεν βρίσκονται σε εγκαταστάσεις χαμηλής ασφάλειας μαζί με τον γενικό πληθυσμό» είπε ο Ραχμάνι. «Το γεγονός ότι φέρεται να λαμβάνει αυτά τα ειδικά γεύματα, επισκέψεις, πρόσβαση σε κουτάβια – αυτό δεν είναι τυπικό, δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοιου είδους περιπτώσεις».

Επειδή κρατάς το στόμα σου κλειστό

Εάν οι ισχυρισμοί για ειδική μεταχείριση ήταν αληθινοί, συμπεριλαμβανομένης της φαινομενικής παρατυπίας γύρω από την τοποθέτησή της, θα μπορούσε να είναι μια ανταπόδοση, όπως “θα σου δώσουμε προνόμια επειδή κρατάς το στόμα σου κλειστό και δεν εμπλέκεις ανθρώπους με εξουσία ή χρήματα”.

»Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι κάτι εντελώς αβλαβές, όπως «δεν υπάρχουν πολλές θέσεις για γυναίκες κρατούμενες στο ομοσπονδιακό σύστημα, και αυτή είναι η καλύτερη που είχε το BOP».

«Αυτό θα προκαλούσε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα με τους κρατούμενους… Γιατί αυτή παίρνει αυτό και εμείς πρέπει να τρώμε αυτά τα σκουπίδια εδώ;», είπε. «Θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή εκεί μέσα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Historic Moments (@historic)

Η ιστορία από μέσα

Ο Λάρι Λεβίν, ιδρυτής της Wall Street Prison Consultants και πρώην κρατούμενος σε ομοσπονδιακή φυλακή, ήταν επιφυλακτικός ως προς τις καταγγελίες του πληροφοριοδότη. Όσον αφορά τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, ο Λεβίν είπε ότι οι κρατούμενοι βρίσκουν τρόπους να προετοιμάζουν και να τρώνε εξατομικευμένα γεύματα, μεταξύ άλλων κλέβοντας τρόφιμα από την κουζίνα.

«Συνήθιζα να παραγγέλνω ομελέτες, στήθος κοτόπουλου και μοσχάρι με παρμεζάνα στο κελί μου, που τα ετοίμαζε ένας κρατούμενος», είπε. «Ήταν “ειδικό” φαγητό, γιατί κανείς άλλος δεν το είχε».

«Το έχω δει να συμβαίνει»

Ο Λεβίν είπε ότι ήταν «πιθανό» το προσωπικό του BOP να ετοίμαζε φαγητό για τη Μάξγουελ, αλλά το θεώρησε πολύ απίθανο. «Αυτό θα προκαλούσε πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα με τους κρατούμενους… Γιατί αυτή παίρνει αυτό και εμείς πρέπει να τρώμε αυτά τα σκουπίδια εδώ;», είπε. «Θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή εκεί μέσα».

Επίσης, δεν τον εξέπληξε η δήλωση ότι η Μάξγουελ δεχόταν επισκέπτες σε μια περιφραγμένη περιοχή. Σε μια αίθουσα επισκεπτών, όπου υπάρχουν πολλοί κρατούμενοι και επισκέπτες, «όλοι θα την κοιτάζουν με απορία», και οι αξιωματούχοι μπορεί να αποφασίσουν ότι το να την κρατούν ξεχωριστά προάγει την ασφάλεια και την προστασία. «Το έχω δει να συμβαίνει στο παρελθόν».

Ο Λέβιν τόνισε, ωστόσο, ότι η μεταφορά της Μάξγουελ στη φυλακή του Τέξας ήταν «άνευ προηγουμένου». Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου Φυλακών, οι σεξουαλικοί παραβάτες παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας που δεν επιτρέπουν την κράτησή τους σε ιδρύματα χαμηλής ασφάλειας. «Αυτό είναι το μεγάλο ειδικό προνόμιό σου».

«Με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις»

Δεν είναι σαφές τι σημαίνουν αυτά τα φερόμενα προνόμια για το μέλλον της Μάξγουελ, αν σημαίνουν κάτι. Ο Λεβίν σημείωσε ότι χιλιάδες άτομα ζητούν μετατροπές ποινών και ότι η διαδικασία έχει καθυστερήσει. «Μπορεί λοιπόν να το ζητήσει; Φυσικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάρει». Ωστόσο, «με τον Τραμπ, όλα είναι αβέβαια».

Ο Ραχμάνι δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Μάξγουελ επιδιώκει την μετατροπή της ποινής της, ειδικά δεδομένου ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την έφεσή της. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Μάξγουελ και η ομάδα της ασκούν πιέσεις στον πρόεδρο. Θα με εξέπληττε αν ο πρόεδρος πράγματι το έκανε αυτό, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις».

Επεσήμανε τη συνάντηση της Μάξγουελ με τον Τοντ Μπλανς, τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα που προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ.

«Είναι αρκετά σπάνιο για κάποιον με τον τίτλο και τη θέση του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να χειρίζεται προσωπικά μια υπόθεση», είπε. «Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει κάποια πρόσβαση που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν».

Habeas corpus

Η ομάδα της Μάξγουελ επέμεινε ότι η ίδια δεν επιδιώκει μόνο την επιείκεια, αλλά ότι σύντομα θα υποβάλει αίτηση habeas corpus στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για να αμφισβητήσει την καταδίκη της. «Στα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει από την έκδοση της απόφασης, έχουν πράγματι προκύψει νέα στοιχεία – και συνεχίζουν να προκύπτουν», δήλωσε η Λία Σάφιαν, δικηγόρος της Maxwell, σε μια ανακοίνωση.

«Οι αιτήσεις habeas διαφέρουν από τις αιτήσεις προς το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς αφορούν τα δικαιώματα των κρατουμένων και την αμφισβήτηση των καταδικαστικών αποφάσεων», αναφέρεται σε άλλο σημείο της δήλωσης. «Πριν από οποιαδήποτε τέτοια αίτηση χάριτος, ο κρατούμενος πρέπει να αποδείξει ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι πιθανές οδοί προσφυγής».

Η έρευνα του Guardian

Η εφημερίδα The Guardian επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ζητήσει σχόλια. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε σχόλια της Κάρολαϊν Λίβιτ, της εκπροσώπου Τύπου, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χάριτος για τη Μάξγουελ. «Έχει απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό. Δεν είναι κάτι για το οποίο μιλάει ή σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω», είπε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε την εφημερίδα Guardian στο Γραφείο Φυλακών.

Το Γραφείο Φυλακών δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «οι καταγγελίες για παράπτωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπόδειξης προνομιακής μεταχείρισης, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και διερευνώνται διεξοδικά» μέσω εσωτερικών διαδικασιών. Πρόσθεσε ότι οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής μπορούν να οδηγήσουν σε πειθαρχικές κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν απόλυση και δίωξη.

Τα πρότυπα συμπεριφοράς των υπαλλήλων του Γραφείου Φυλακών «απαγορεύουν ρητά σε όλο το προσωπικό να παρέχει προνομιακή μεταχείριση σε οποιονδήποτε κρατούμενο», ανέφερε η υπηρεσία.

*Με στοιχεία από theguardian.com