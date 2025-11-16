Με προσφορές στα καταστήματα λιανικής πώλησης θα μας αποχαιρετήσει ο Νοέμβριος με μεγάλες εκπτώσεις σε αεροπορικά, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πακέτα, θα μας υποδεχτεί ο Δεκέμβριος. Μετά την «Black Friday» και της «Cyber Monday» ακολουθεί η «Travel Tuesday».

Η «Travel Tuesday» γεννήθηκε ως απάντηση στη φαινομενικά ολοένα και πιο έντονη μετατόπιση των καταναλωτών προς τις εμπειρίες και όχι προς τα υλικά αγαθά

Η… «Ταξιδιωτική Τρίτη» μας έρχεται από την Αμερική και είναι μια παγκόσμια ημέρα εκπτώσεων που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ταξιδιωτικές προσφορές.

Φέτος, η «Travel Tuesday» είναι ημερολογιακά τοποθετημένη στις 2 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να βρείτε σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε:

Αεροπορικά εισιτήρια

Διαμονή σε ξενοδοχεία (4-5 αστέρων, πακέτα all-inclusive κ.λπ.)

Ταξιδιωτικά πακέτα και οργανωμένες εκδρομές

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και ταξιδιωτική ασφάλιση.

Αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να προγραμματίσει κανείς ταξίδια για τον χειμώνα ή ακόμα και για το επόμενο έτος, εκμεταλλευόμενος τις μεγάλες εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και το 50%.

Με μια πρόχειρη αναζήτηση διαπιστώνει κανείς μεγάλες εκπτώσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (π.χ., πτήσεις από €29), χαμηλότερες τιμές ακόμα και 40% σε επιλεγμένα καταλύματα, εκπτώσεις σε οργανωμένες εκδρομές, εκπτώσεις σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Μικρές συμβουλές για τις καλύτερες προσφορές

Ενεργοποιήστε Ειδοποιήσεις Τιμών: Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Flights και το Skyscanner για να ορίσετε ειδοποιήσεις για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν.

Δείξτε Ευελιξία: Οι μεγαλύτερες εκπτώσεις αφορούν συχνά ταξίδια με ευελιξία στις ημερομηνίες (π.χ., πτήσεις Τρίτη, Πέμπτη ή Παρασκευή είναι συχνά φθηνότερες από Τετάρτη).

Ταχύτητα στην Κράτηση: Οι προσφορές της «Travel Tuesday» συνήθως διαρκούν μόνο 24 ώρες (την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου) και αφορούν περιορισμένο αριθμό θέσεων/δωματίων, οπότε η άμεση κράτηση είναι κρίσιμη.