Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

«Πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της ανταλλαγής κρατουμένων, της κατάστασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και των ζητημάτων που σχετίζονται με την προώθηση της περαιτέρω σταθεροποίησης στη Συρία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Πούτιν και Νετανιάχου

Η Ρωσία έχει οικονομικές σχέσεις με το Ιράν και ρόλο στο πυρηνικό του πρόγραμμα και συγκεκριμένα στην κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων ενέργειας για τα οποία διαθέτει συμβόλαια κατασκευής που «τρέχουν», αλλά και πολυμερή συμφωνία σε ζητήματα εξοπλιστικών. Το Ιράν έδωσε στη Ρωσία το δικαίωμα κατασκευής των drone Shahed 136 τα οποία η Μόσχα μετονόμασε σε Geran-2 και τα οποία διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η Ρωσία και το Ισραήλ έχουν ανοιχτό το ζήτημα της ρωσικής παρουσίας στη Συρία και την διατήρηση ή μη των ρωσικών βάσεων σε Ταρτούς που βρίσκεται η ναυτική της βάση και στη Λαττάκεια που βρίσκεται η βάση Χμεϊμίμ. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει δείξει ρητή εναντίωση στη ρωσική παρουσία στη Συρία. Η Ρωσία δεν επενέβη κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρωσία κατέθεσε ξεχωριστή πρόταση εκεχειρίας, στην οποία ζητά να υπάρξει πρόβλεψη για Λύση των Δύο Κρατών, ενώ στηρίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να καθορίσει σαφείς όρους για την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης και την εγκατάσταση διοίκησης στη Γάζα, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι όροι αυτοί συμβάλλουν πραγματικά στην παύση της βίας και στη διαρκή σταθεροποίηση.