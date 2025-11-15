Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή πως όσοι υφίστανται πολιτικές ή θρησκευτικές διώξεις δεν θα απελαθούν και θα τους επιτραπεί η παραμονή στη χώρα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kai Pfaffenbach, επάνω, γυναίκα από τη Συρία ξεσπάει σε κλάματα σε κέντρο καταγραφής προσφύγων στα περίχωρα της Φρανκφούρτης).

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν» από τη Γερμανία. «Αυτό είναι απολύτως σαφές», δήλωσε ο Μερτς σε εκδήλωση του συντηρητικού κόμματός του.

«Οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους μετά το τέλος των συγκρούσεων»

Παράλληλα, όμως, τόνισε πως οι πρόσφυγες που αναζήτησαν καταφύγιο στη Γερμανία για να γλιτώσουν από εμφύλιους πολέμους πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Ο Μερτς είπε ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Συρίας σχετικά με το τι μπορεί να γίνει ώστε να διασφαλιστεί πως οι πρόσφυγες που βρίσκονται στη Γερμανία θα μπορέσουν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της πατρίδας τους τώρα που ο εμφύλιος πόλεμος εκεί έχει τελειώσει.

Πολλοί από αυτούς, είπε ο γερμανός καγκελάριος, θα είναι απαραίτητοι στη Συρία και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν κίνητρο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Οι «απαραίτητοι»…

Αναφερόμενος σε πρόσφυγες που έχουν ενσωματωθεί στη γερμανική κοινωνία, ο Μερτς είπε: «Πολλοί είναι απαραίτητοι εδώ, έχουν γίνει π.χ. γιατροί ή άλλου είδους επαγγελματίες.

»Θέλουμε να τους δώσουμε την προοπτική να παραμείνουν εδώ εφόσον έχουν ενσωματωθεί, εφόσον είναι σε θέση να κερδίσουν τα προς το ζην μαζί με τις οικογένειές τους».

Πηγή: ΑΠΕ