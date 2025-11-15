Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Υγεία 15 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Μία στις 6 εγκυμονούσες ή 21 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, εμφανίζουν διαβήτη κατά τη διάρκεια της κύησης.

Η πρόληψη σοβαρών επιπλοκών για τις ίδιες τις εγκύους, αλλά και για τα παιδιά τους, αποτελούν πρόκληση για τα συστήματα υγείας, με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) να προχωρήσει για πρώτη φορά στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών με συστάσεις για την αντιμετώπιση του διαβήτη στις εγκύους, είτε πρόκειται για διαβήτη κύησης είτε για οποιονδήποτε άλλο τύπο διαβήτη.

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, είναι «Διαβήτης σε όλα τα στάδια της ζωής», αναγνωρίζοντας ότι κάθε άτομο που ζει με διαβήτη θα πρέπει να έχει συνεχή πρόσβαση σε ολοκληρωμένη φροντίδα, υποστηρικτικά περιβάλλοντα και πολιτικές που προάγουν την υγεία, την αξιοπρέπεια και την αυτοδιαχείριση.

Η φετινή εκστρατεία ζητά επείγουσα δράση για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω – από τα παιδιά και τους εφήβους έως τους ηλικιωμένους – υπογραμμίζοντας τη σημασία καθόλη τη διάρκεια της ζωής της πρόληψης και διαχείρισης του διαβήτη και της συνολικής ευημερίας.

Ο διαβήτης πλήττει πάνω από 800 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς, ενώ αποτελεί κύρια αιτία καρδιακών παθήσεων, νεφρικής ανεπάρκειας, τύφλωσης και ακρωτηριασμού κάτω άκρων. Οι επιπτώσεις τους επεκτείνονται και στις επόμενες γενιές, καθώς επίσης και στα συστήματα υγείας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου έχει αυξηθεί περισσότερο σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η πρόσβαση σε περίθαλψη και βασικά φάρμακα παραμένει περιορισμένη.

Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή κύησης που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της γλυκόζης στο αίμα, συνιστάται να εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετης παρακολούθησης της ευεξίας του εμβρύου

Συχνότερα υπερηχογραφήματα προτείνει ο ΠΟΥ για την υγεία του εμβρύου σε εγκύους με διαβήτη

Οι καινούριες οδηγίες

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο διαβήτης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο παθήσεων απειλητικών για τη ζωή, όπως η προεκλαμψία, η θνησιγένεια και οι τραυματισμοί κατά τη γέννηση. Έχει επίσης μακροπρόθεσμες συνέπειες, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 και καρδιομεταβολικών νοσημάτων κατά τη διάρκεια της ζωής τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στη διαχείριση του διαβήτη, εντοπίζονται στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς η πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα και πόρους μπορεί να είναι περιορισμένη, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την ανάγκη.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν 27 βασικές συστάσεις, δίνοντας έμφαση στην:

  • Εξατομικευμένη φροντίδα: παρέχοντας συμβουλές για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τους στόχους σακχάρου στο αίμα.
  • Βέλτιστη παρακολούθηση: Όλες οι γυναίκες με διαβήτη θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, τόσο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην κλινική όσο και στο σπίτι.
  • Εξατομικευμένη θεραπεία: Ειδικά φαρμακευτικά σχήματα για διαβήτη τύπου 1, τύπου 2 και διαβήτη κύησης όταν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή.
  • Εξειδικευμένη υποστήριξη: Διεπιστημονική φροντίδα για γυναίκες με προϋπάρχοντα διαβήτη.

Κατηγορίες

Οι 27 συστάσεις προορίζονται για χρήση επιπλέον της συνήθους προγεννητικής φροντίδας και αφορούν:

  • Οι 4 τις βασικές πρακτικές περίθαλψης των γυναικών με διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης·
  • Οι 6 την παρακολούθηση της γλυκόζης·
  • Οι 2 για φαρμακολογική θεραπεία σε εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, οι 4 για φαρμακευτική θεραπεία σε εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ και οι 2 για φαρμακευτική θεραπεία σε γυναίκες με διαβήτη κύησης· και
  • Οι 9 για πρόσθετη παρακολούθηση και αξιολογήσεις.

Οι συστάσεις

Βασικές πρακτικές διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και διαχείρισης βάρους

1. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή κύησης, να παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τη διαχείριση βάρους με βάση τις υπάρχουσες οδηγίες του ΠΟΥ, όπως:

  • διατροφικών συμβουλών για τον γενικό ενήλικο πληθυσμό
  • συμβουλών σωματικής δραστηριότητας για τις εγκύους
  • συμβουλών διαχείρισης βάρους με βάση τις παραπάνω διατροφικές συμβουλές και συμβουλές σωματικής δραστηριότητας, με έμφαση στην κατάλληλη αύξηση βάρους κύησης.

Προγεννητική εκπαίδευση

2. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου 2 ή διαβήτη κύησης, να παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με:

  • τις επιπτώσεις του διαβήτη κατά την εγκυμοσύνη στην υγεία της μητέρας, του εμβρύου, του νεογνού και του παιδιού
  • τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα
  • την κατάλληλη αύξηση βάρους κύησης
  • τη διαχείριση της γλυκαιμίας
  • την ανάγκη για πρόσθετη παρακολούθηση της ανάπτυξης και της ευεξίας του εμβρύου.

Εξειδικευμένη φροντίδα

3. Για εγκύους με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου ΙΙ, να παρέχεται διεπιστημονική και εξειδικευμένη φροντίδα από υγειονομικούς εκπαιδευμένους στην περίθαλψη του διαβήτη και της μητρικής υγείας.

4. Για γυναίκες με διαβήτη κύησης, εξετάστε το ενδεχόμενο διεπιστημονικής και εξειδικευμένης φροντίδας που παρέχεται από υγειονομικούς εκπαιδευμένους στην περίθαλψη του διαβήτη και της μητρικής υγείας, ανάλογα με την πρόσβαση και τη διαθεσιμότητα.

Παρακολούθηση γλυκόζης

5. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή διαβήτη κύησης, συνιστάται η αυτοπαρακολούθηση της γλυκόζης αίματος (SMBG) εκτός από την τακτική φροντίδα, όπου είναι εφικτό.

6. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, συνιστάται η χρήση συστήματος συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM), όπου είναι εφικτό.

7. Για εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ ή διαβήτη κύησης, δεν συνιστούμε συστηματικά τη χρήση συστήματος CGM.

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

8. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, μετρήστε την HbA1c κατά το πρώτο τρίμηνο ή αμέσως μόλις ξεκινήσει η προγεννητική φροντίδα.

9. Για γυναίκες με διαβήτη κύησης, μην μετράτε συστηματικά την HbA1c.

Γλυκαιμικοί στόχοι

10. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή διαβήτη κύησης, εξατομικεύστε τους γλυκαιμικούς στόχους για τη βελτιστοποίηση του γλυκαιμικού ελέγχου και τη βελτίωση των μητρικών και νεογνικών αποτελεσμάτων.

Φαρμακευτική θεραπεία

Διαβήτης τύπου Ι

11 Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, συνιστούμε τη συνέχιση του ίδιου τύπου ινσουλίνης που χρησιμοποιήθηκε πριν από την εγκυμοσύνη, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη μια αλλαγή για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

12 Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, συνιστάται η συνέχιση της μεθόδου χορήγησης ινσουλίνης που χρησιμοποιήθηκε πριν από την εγκυμοσύνη, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

Διαβήτης τύπου ΙΙ

13. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ που δεν μπορούν να διατηρήσουν βέλτιστα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μόνο με δίαιτα και σωματική δραστηριότητα, συνιστάται η έναρξη μετφορμίνης ή ινσουλίνης για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

14. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ που λαμβάνουν μονοθεραπεία με ινσουλίνη ή μετφορμίνη και οι οποίες δεν μπορούν να επιτύχουν βέλτιστα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, εξετάστε το ενδεχόμενο έναρξης χορήγηση συνδυασμού μετφορμίνης και ινσουλίνης για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

15. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ που λαμβάνουν ήδη φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της γλυκόζης, συνιστάται η αντικατάσταση φαρμάκων για τα οποία υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με ινσουλίνη ή/και μετφορμίνη.

16. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου ΙΙ που χρειάζονταν ινσουλίνη για να επιτύχουν βέλτιστα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα πριν από την εγκυμοσύνη, συνιστάται η συνέχιση του ίδιου τύπου ινσουλίνης, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

17. Για τις γυναίκες με διαβήτη κύησης που δεν μπορούν να επιτύχουν βέλτιστα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μόνο με δίαιτα και σωματική δραστηριότητα, συνιστάται η έναρξη μετφορμίνης ή ινσουλίνης για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

18. Για τις γυναίκες με διαβήτη κύησης που λαμβάνουν μονοθεραπεία με μετφορμίνη ή ινσουλίνη και δεν μπορούν να επιτύχουν βέλτιστα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, εξετάστε το ενδεχόμενο έναρξης συνδυασμού μετφορμίνης και ινσουλίνης για τη βελτιστοποίηση του ελέγχου της γλυκόζης στο αίμα και των αποτελεσμάτων για τη γυναίκα και το μωρό.

Πρόσθετη παρακολούθηση

Παρακολούθηση εμβρύου

19. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή κύησης, πραγματοποιήστε ένα τακτικό υπερηχογράφημα πριν από τις 24 εβδομάδες.

20. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, εξετάστε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε το τακτικό υπερηχογράφημα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την εγκυμοσύνη, με ένα υπερηχογράφημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της ανατομίας και της ανάπτυξης του εμβρύου στο δεύτερο τρίμηνο.

21. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή κύησης, εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσθετων υπερηχογραφικών εξετάσεων ανάπτυξης μετά τις 24 εβδομάδες, όπως υποδεικνύεται.

22. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι, τύπου ΙΙ ή κύησης που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της γλυκόζης στο αίμα, εξετάστε το ενδεχόμενο πρόσθετης παρακολούθησης της ευεξίας του εμβρύου.

Έλεγχος αμφιβληστροειδοπάθειας

23. Για εγκύους με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, ελέγξτε για αμφιβληστροειδοπάθεια κατά την έναρξη της προγεννητικής φροντίδας και παρέχετε παρακολούθηση με βάση τον κίνδυνο εξέλιξης της αμφιβληστροειδοπάθειας.

24. Για γυναίκες με διαβήτη κύησης, μην κάνετε τακτικό έλεγχο για αμφιβληστροειδοπάθεια.

Νεφρική αξιολόγηση

25. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ, αξιολογήστε τη νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη της προγεννητικής φροντίδας και κανονίστε εξειδικευμένη παρακολούθηση για τις γυναίκες εάν εντοπιστεί μειωμένη νεφρική λειτουργία.

26. Για τις γυναίκες με διαβήτη κύησης, μην αξιολογείτε τη νεφρική λειτουργία σε τακτική βάση.

27. Για τις εγκύους με διαβήτη τύπου Ι ή τύπου ΙΙ με μειωμένη νεφρική λειτουργία, τονίστε τη σημασία της διατήρησης των επιπέδων αρτηριακής πίεσης κάτω από 130/80 mmHg κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και προσφέρετε στις γυναίκες αντιυπερτασικά φάρμακα που είναι γνωστό ότι είναι ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη.

Συμβουλεύστε τις γυναίκες να τροποποιήσουν τους κύριους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις (π.χ. κάπνισμα, ανθυγιεινή διατροφή, καθιστική συμπεριφορά) και να αναζητήσουν εξειδικευμένη παρακολούθηση μετά τον τοκετό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Κόσμος
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Ταινία 15.11.25

Τα Labubu πάνε Χόλιγουντ

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Κροατία «σφράγισε» την είσοδο στα τελικά του Μουντιάλ 2026 (3-1), το πάνω χέρι για την πρόκριση Ολλανδία (1-1) και Γερμανία (0-2) – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο