Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για το τι σημαίνει να βυθίζεσαι ολοκληρωτικά σε έναν ρόλο. Όπως αποκάλυψε στο The Louis Theroux Podcast, η εμπειρία του Midsommar την οδήγησε σε μια μακρά περίοδο σκοτεινής διάθεσης, λέγοντας χωρίς περιστροφές: «Με διέλυσε».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η ερμηνεία της ως Ντάνι –της νεαρής γυναίκας που μετά από μια απερίγραπτη οικογενειακή τραγωδία βρίσκεται παγιδευμένη σε μια απομονωμένη κοινότητα στη Σουηδία– δεν ήταν απλώς ένα απαιτητικό κινηματογραφικό στοίχημα. Ήταν μια εμπειρία τόσο συναισθηματικά εξαντλητική, που τη «βάρυνε» για μήνες.

«Δεν μπορώ να λειτουργώ πια με τέτοιο αυτοβασανισμό. Έχει συνέπειες», σημείωσε. «Το Midsommar με άφησε με μια ανεξήγητη θλίψη για έξι μήνες. Γύρισα μετά το Little Women, το οποίο ήταν η απόλυτη χαρά, εντελώς διαφορετικό κλίμα από το Midsommar, κι όμως κάτι μέσα μου ήταν ‘κομμένο’. Στις γιορτές κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν κατάλοιπο από τον ρόλο – και ότι δεν είχα αφήσει τον εαυτό μου να το επεξεργαστεί».

«Ο εγκέφαλός μου αντιδρούσε σε όσα της είχα κάνει – σε όσα είχα κάνει στον εαυτό μου, ουσιαστικά. Είχα χειραγωγήσει τα συναισθήματά μου μέχρι εξάντλησης. Ήταν μια πολύ παράξενη, σχεδόν ενοχική εμπειρία»

«Έπρεπε να ακούγομαι σαν να υποφέρω πραγματικά»

Η Πιου τόνισε ότι το σενάριο την ανάγκασε να εξερευνήσει μορφές πένθους και ψυχικής κατάρρευσης που δεν είχε ποτέ ξαναζήσει. Για να αποδώσει την απόλυτη οδύνη της ηρωίδας, επέτρεψε στον εαυτό της να μπει σε όλο και σκοτεινότερα νοητικά μονοπάτια: «Στην αρχή σκεφτόμουν απλώς πώς θα ήταν να χάσω ένα αγαπημένο πρόσωπο. Στη συνέχεια έπρεπε να φανταστώ φέρετρα. Και στο τέλος… ότι πήγαινα στην κηδεία όλης μου της οικογένειας».

Δεν ήταν θέμα δακρύων, αλλά βαθιού σωματικού και ψυχικού πόνου. «Έπρεπε να ακούγομαι σαν να υποφέρω πραγματικά», είπε. «Ήταν η πρώτη φορά που εργαζόμουν έτσι, πιέζοντας τόσο τον εαυτό μου. Αλλά σήμερα ξέρω πως αυτό μου έκανε μεγάλο κακό και δεν θα το επαναλάβω».

Η συνειδητοποίηση δεν άργησε να έρθει: στη διάρκεια της πτήσης για τα γυρίσματα του Little Women, όταν ένιωσε ξαφνικά ότι είχε «εγκαταλείψει» την Ντάνι πίσω στο πεδίο των γυρισμάτων.

«Ήμουν διαλυμένη», θυμήθηκε. «Ο εγκέφαλός μου αντιδρούσε σε όσα της είχα κάνει – σε όσα είχα κάνει στον εαυτό μου, ουσιαστικά. Είχα χειραγωγήσει τα συναισθήματά μου μέχρι εξάντλησης. Ήταν μια πολύ παράξενη, σχεδόν ενοχική εμπειρία».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter