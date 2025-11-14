Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο

Τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου, στο Χαλάνδρι, όπου αυτοκίνητο αναποδογύρισε.

Ελαφρά τραυματισμένη μία γυναίκα μετά το τροχαίο στο Χαλάνδρι

Το ατύχημα συνέβη στην οδό Παλαιολόγου, ενώ υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα που έχει τραυματιστεί ελαφρά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μετά το τροχαίο έκλεισε η μία λωρίδα στην κάθοδο.