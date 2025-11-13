Ρεάλ – Παναθηναϊκός: Στη Μαδρίτη για back to back νίκες οι «πράσινοι»

Το δεύτερό του ματς στη «διαβολοβδομάδα» δίνει ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά στη Μαδρίτη, κόντρα στη Ρεάλ (13/11, 21:45), για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τη νίκη κόντρα στην Παρί με 101-95, οι Πράσινοι ανέβηκαν στο 6-4, την ώρα που ο ισπανικός σύλλογος με ρεκόρ 5-5, προέρχονται από την ήττα με 89-76 από τη Βαλένθια.

Με τις γνωστές απουσίες ο Παναθηναϊκός, αμφίβολος ο Χεζόνια

Πριν ταξιδέψει η ομάδα, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει σε παρόμοια εικόνα απέναντι στους Μαδριλένους.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στη συνεισφορά του Κένεθ Φαρίντ, αλλά και στην εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς απέναντι στην πρώην ομάδα του. Παράλληλα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Κώστα Σλούκα, δηλώνοντας ότι όλα είναι πιο άνετα με αυτόν στο παρκέ.

«Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στα εκτός έδρας παιχνίδια. Σε έξι ματς μετράμε τρεις νίκες, που είναι καλό ποσοστό. Ο Σορτς είχε σπουδαίο παρελθόν στην Παρί και χθες στο τελευταίο 5λεπτο έδειξε χαρακτήρα και έδειξε πως ήταν σημαντικός επιθετικά για να κινηθεί η ομάδα. Στο σύστημά μου με τον Σλούκα όλα είναι πιο άνετα. Πιστεύω ότι χθες ο Σορτς στο τέλος του αγώνα και ο Γκραντ έπαιξε καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια, αν και δεν έφτασε στο επίπεδο των προηγούμενων 2 ετών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος προπονητής.

Στα αγωνιστικά, στον Παναθηναϊκό δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ από την άλλη η Ρεάλ ελπίζει να έχει στη διάθεσή της τον Μάριο Χεζόνια, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην πλάτη.