Νωρίτερα φέτος το δώρο Χριστουγέννων – Πώς υπολογίζεται

Νωρίτερα θα δουν φέτος χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για το δώρο Χριστουγέννων.

Κι αυτό γιατί η προθεσμία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων είναι στις 21 Δεκεμβρίου, που όμως φέτος είναι Κυριακή, και έτσι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων είναι υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία συντάσσει μηνυτήρια αναφορά και μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος του εργοδότη.

Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Πώς υπολογίζεται το δώρο

Το δωρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τον τύπο αμοιβής του εργαζομένου: μισθός ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς ξεκινά 1 Μαΐου και ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλη την περίοδο δικαιούνται το πλήρες δώρο, που αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια.

Όσοι εργάστηκαν μέρος της περιόδου λαμβάνουν αναλογικό ποσό, με βάση τον κανόνα ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης.

Παράλληλα, το ΚΕ.Π.Ε.Α. παρέχει online εφαρμογή για τον αυτοϋπολογισμό του δώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να γνωρίζουν το ποσό που δικαιούνται.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

• Ωρομίσθιοι: με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12.

• Μερικής απασχόλησης: το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές για την ίδια περίοδο.

• Εκ περιτροπής εργασία: κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια αντιστοιχούν σε ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.