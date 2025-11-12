Περισσότερο ύπνο και λιγότερο χρόνο μπροστά στην οθόνη υπαγορεύει η Κίνα για τη μείωση του άγχους των μαθητών

Οι αρχές στην Κίνα ανακοίνωσαν μέτρα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη μείωση της ακαδημαϊκής πίεσης, τον περιορισμό του χρόνου που περνούν μπροστά σε οθόνες και την υποχρεωτική άσκηση δύο ωρών καθημερινά.

Τα μέτρα για την βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών στην Κίνα

Οι πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα από το υπουργείο Παιδείας της χώρας περιλαμβάνουν την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην τάξη και την καθιέρωση ενός διαστήματος «χωρίς οθόνες» για τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από το διαδίκτυο.

Τα σχολεία πρέπει να «ελέγχουν αυστηρά» τον συνολικό όγκο των εργασιών για το σπίτι και να προσφέρουν «τουλάχιστον» δύο ώρες σωματικής άσκησης για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε σχολική ημέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τα σχολεία ενθαρρύνονται επίσης να «διασφαλίζουν ότι οι μαθητές κοιμούνται αρκετά», οργανώνοντας τις ώρες άφιξης και αποχώρησης με «λογικό» τρόπο και επιτρέποντας επαρκή διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα.

«Εφαρμόστε αυστηρά τους κανονισμούς διαχείρισης του ύπνου, περιορίστε αποφασιστικά παραβιάσεις όπως η υπερβολική μελέτη και αποτρέψτε την υπερβολική ακαδημαϊκή επιβάρυνση», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση με την οποία ανακοίνωσε τα μέτρα.

Τα μέτρα είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν το άγχος και την ανησυχία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με ειδικούς, τα πολλά μαθήματα για το σπίτι είναι συνηθισμένα στα σχολεία σε ολόκληρη την Κίνα, με αποτέλεσμα την έλλειψη ύπνου και την αύξηση του άγχους και της κατάθλιψης.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εκδόθηκε επίσης τον Οκτώβριο, το υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι μειώνει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών, περιορίζοντας τα εκτός σχολείου καθήκοντά τους και απαγορεύοντάς τους να εργάζονται τις αργίες και τα σαββατοκύριακα.

Το 2021, η Κίνα ψήφισε έναν νόμο για την εκπαίδευση που αποσκοπούσε στη μείωση των εργασιών για το σπίτι και απαγόρευσε τα εξωσχολικά μαθήματα σε βασικά σχολικά μαθήματα. Ωστόσο, πολλοί γονείς συνέχισαν να αναζητούν υπηρεσίες διδασκαλίας για να δώσουν στα παιδιά τους ένα πλεονέκτημα στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα της Κίνας.