Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την Τετάρτη, αμφισβητώντας τη λειτουργία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη θέση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα από την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, η οποία του ανήκει, ο Μασκ έγραψε χαρακτηριστικά: «Αν η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, η θέση σας ως ηγέτης της ΕΕ δεν θα έπρεπε να εκλέγεται απευθείας από τον λαό;».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX πρόσθεσε ότι ο «ηγέτης της ΕΕ» θα πρέπει να εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες και όχι να διορίζεται από μια επιτροπή, αμφισβητώντας τον υπάρχοντα μηχανισμό εκλογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Politico, η αντίδρασή του ήρθε λίγο μετά την παρουσίαση από την φον ντερ Λάιεν του νέου στρατηγικού πλαισίου «Ασπίδα Δημοκρατίας», που έχει στόχο την ενίσχυση της προστασίας της ΕΕ από ξένες παρεμβάσεις στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εκλογών.

If democracy is the foundation of freedom, surely your position as leader of the EU should be elected directly by the people? — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2025

Η στρατηγική «Ασπίδα Δημοκρατίας»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε τη σημασία της δημοκρατίας ως θεμέλιο της ελευθερίας, της ευημερίας και της ασφάλειας της Ένωσης Η πρόταση για την Ασπίδα Δημοκρατίας είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε ομιλία της στη Διάσκεψη Κορυφής για τη Δημοκρατία στην Κοπεγχάγη πέρυσι, ενώ η φον ντερ Λάιεν επεδίωκε την επανεκλογή της ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024.

🚨LAUGHS AND JEERS AT EU PRESIDENT AS SHE REVEALS NEW ‘MINISTRY OF TRUTH’ The EU Democracy Shield it is claimed will be used to fight disinformation online In reality it will be used as a weapon to SILENCE opponents and push EU Propaganda They will monitor and arrest… pic.twitter.com/DxZVgRAUqN — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 24, 2025

Η πρόταση περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Δημοκρατική Ανθεκτικότητα, που αξιοποιεί την τεχνογνωσία των κρατών-μελών και των υποψήφιων μελών της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Άλλα μέτρα της στρατηγικής περιλαμβάνουν οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις εκλογές και την αξιοποίηση influencers ώστε οι πολίτες να κατανοούν καλύτερα τους κανόνες της Ένωσης, όπως τους κανονισμούς για το διαδικτυακό περιεχόμενο και την πολιτική διαφήμιση.

The leader of the EU should be elected by the people of the EU, not appointed by a committee! https://t.co/UNw0COSJKl — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2025

Η φον ντερ Λάιεν, αν και δεν είναι κυριολεκτικά «ηγέτης της ΕΕ», εκλέγεται με πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, και πρέπει να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πενταετή θητεία.

Παρά τις προτάσεις μομφής που δέχτηκε τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο, κατάφερε να διατηρήσει τη θέση της.

Η δημόσια εικόνα του Μασκ και η πολιτική ατζέντα

Ο Έλον Μασκ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα την πλατφόρμα X για να εκφράσει αμφιλεγόμενες απόψεις σχετικά με τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και την πολιτική ηγεσία παγκοσμίως.

Φέτος, μάλιστα, είχε διαδραματίσει σύντομο αλλά σημαντικό ρόλο ως σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ενεργά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024.

Παράλληλα, ο δισεκατομμυριούχος δεν παρέλειψε να συμμετάσχει ενεργά σε συζητήσεις για την πολιτική ευρωπαϊκών χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία.

Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2025 το πήγε ένα βήμα παρακάτω συμμετέχοντας σε προεκλογική συγκέντρωση του AfD.

Ανεξαρτήτως αν, στην προκειμένη περίπτωση, η γνώμη του Μασκ είναι βάσιμη, η εμπλοκή του εγείρει άλλα σημαντικά ερωτήματα.

Και το βασικό αυτών είναι: Από πότε ένας μεγιστάνας της τεχνολογίας ειδικεύεται σε ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής;