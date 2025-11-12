sports betsson
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Η διαφορετικότητα του Κυπέλλου Γαλλίας: Ταξίδι 37.000 χιλιομέτρων για ένα ματς!
Οι παίκτες ομάδας πέμπτης κατηγορίας της Γαλλίας ξεκίνησαν ένα ταξίδι προς τη Νέα Καληδονία για να παίξουν ποδοσφαιρικό παιχνίδι

Η διαφορετικότητα του Κυπέλλου Γαλλίας έγκειται στο ότι πρόκειται για υπερπόντια διοργάνωση! Για παράδειγμα η Μάλχαους, ομάδα 5ης κατηγορίας της Γαλλίας, θα διανύσει 18.500 χιλιόμετρα (συνολικά 37.000) επειδή κληρώθηκε με την Ματζέντα, ομάδα που είναι από τη Νέα Καληδονία, ένα νησί που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το ταξίδι έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη (12/11) καθώς η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή (14/11). Πάντως, η διοίκηση και οι παίκτες της Μάλχαους δεν ανησυχούν για τα έξοδα καθώς καλύπτονται από την ομοσπονδία η οποία βάζει στην κληρωτίδα και ομάδες από υπερπόντια εδάφια, όπως τη Ρεϊνιόν, τη Γουαδελούπη, τη Μαρτινίκα και τη Νέα Καληδονία. Χωρίς υπερβολή θα το χαρακτηρίζαμε το Κύπελλο Γαλλίας ως γαλλικό μουντιάλ, λόγω της παγκόσμιας διάστασης.

Ουσιαστικά πρόκειται για παράδοση που δεν αλλάζει. Αν και δεν συμφέρει, όμως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας παραμένει πιστή στις ρίζες. Αλλωστε, καμία ομάδα, στα χρόνια της διεξαγωγής του Κυπέλλου δεν έχει προκριθεί στη φάση των «16». Όμως, τι θα γίνει αν συμβεί; Ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί.

Υπάρχει κι άλλος ιδιαίτερος-υπερόντιος αγώνας και η πτήση είναι αντίστροφα. Από την Ταϊτή, ένα νησί στο νότιο Ειρηνικό Ωκεανό προς τη Γαλλία, όπερ σημαίνει 31.000 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει απευθείας πτήση, συνήθως χρειάζονται περίπου 22–30 ώρες συνολικά, με στάση (συνήθως στο Λος Άντζελες ή στο Τόκιο). Αναφερόμαστε στην Καρνού η οποία θα φιλοξενήσει την Πάιρα από την Αϊτή, η οποία έχει γήπεδο 11.700 θέσεων.

Για να επιστρέψουμε στη Μάλχους, οι παίκτες της ομάδας θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και θα φιλοξενηθούν σε γήπεδο 10.000 θέσεων, καθώς και η Νέα Καληδονία βρίσκεται στο Νότιο Ειρηνικό, ανατολικά της Αυστραλίας. Ούτε εδώ προβλέπεται απευθείας αεροπορική πτήση. Συνήθως χρειάζονται περίπου 24–30 ώρες ταξιδιού, ανάλογα με τις συνδέσεις και οι αεροπορικές διαδρομές γίνονται μέσω Τόκιο, Σιγκαπούρης, Σίδνεϊ ή Ντουμπάι προς Νουμέα (την πρωτεύουσα της Νέας Καληδονίας).

Μην νομίσετε ότι η Νέα Καληδονία και η Ταϊτή είναι κοντά. Απέχουν 4.700 χιλιόμετρα, περίπου 8 ώρες με το αεροπλάνο.

