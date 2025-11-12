Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί μας ξυπνά ο σκύλος μας – Τι μπορούμε να κάνουμε
Pet Stories 12 Νοεμβρίου 2025 | 10:23

Γιατί μας ξυπνά ο σκύλος μας – Τι μπορούμε να κάνουμε

Ο σκύλος ξυπνά τη νύχτα και έρχεται να μας το «πει». Τι μπορεί να φταίει και πώς τον βοηθάμε.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Spotlight

Ο σκύλος μας έχει ανάγκη, μεταξύ άλλων, τον ύπνο, όπως και ο άνθρωπος.

«Γενικά έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες και μελέτες για την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου ενός οικόσιτου σκύλου.
Ωστόσο, θα δούμε τους λόγους που γνωρίζουμε, αλλά και ό,τι αναφέρει η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα για τους οποίους ο σκύλος, μας ξυπνάει το βράδυ», ενημερώνει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς.

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή, που επηρεάζει την ικανότητα ρύθμισης των κύκλων ύπνου-αφύπνισης

Οι διαταραχές ύπνου μπορούν να αποτελούν ένδειξη μιας αρχικής ασθένειας

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι που ο σκύλος μας ξυπνά στη μέση της νύχτας;

Ο κ. Μελάς τους εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά του και, παράλληλα, δίνει πολύτιμες συμβουλές.

Υγεία

Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον ύπνο του σκύλου μας είναι η κατάσταση της υγείας του. Εάν ο σκύλος μας έχει κάποιο πόνο αυτός αυξάνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου και είναι, πιθανόν, να μας ξυπνάει.

Ακόμη αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε διαταραχές και ασθένειες που επηρεάζουν τον ύπνο του.

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή, που επηρεάζει την ικανότητα ρύθμισης των κύκλων ύπνου-αφύπνισης.
Όπως και η διαταραχή συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του ύπνου και οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο.

Οι διαταραχές ύπνου, επισημαίνει ο κ. Μέλας, μπορούν να αποτελούν ένδειξη μιας αρχικής ασθένειας.

Σημαντικές αιτίες διαταραχών ύπνου είναι η νοητική εξασθένηση ή ο χρόνιος πόνος. Εάν ο σκύλος κοιμάται την ημέρα, ο χρόνιος πόνος εκδηλώνεται τη νύχτα και έτσι μας ξυπνάει.

Άσκηση: Νοητική και σωματική

«Η βόλτα είναι απαραίτητη για κάθε φυλή ανεξαρτήτως μεγέθους για την κάλυψη των σωματικών και νοητικών αναγκών του σκύλου, για άσκηση», αναφέρει ο κ. Μελάς.

Εξηγεί ότι άσκηση κατά την ώρα της βόλτας είναι η όσφρηση, το παιχνίδι και η κοινωνικοποίηση με σκύλους. Η έλλειψη άσκησης οδηγεί στην περίσσεια ενέργεια του σκύλου στο τέλος της μέρας, με αποτέλεσμα να μην κοιμάται το βράδυ.

Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για τον σκύλο μας καθημερινά είναι να τον βγάζουμε δύο βόλτες και να τού προσφέρουμε χώρο και χρόνο. Έτσι ώστε να μυρίσει και να εξερευνήσει ερεθίσματα, να παίξει και να κοινωνικοποιηθεί με άλλους σκύλους.
Ακόμη, μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις βασικής υπακοής, που εξασκούν εξίσου τις νοητικές και σωματικές του ικανότητες.

Διέγερση

Η διέγερση του σκύλου μας είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας, τονίζει ο κ. Μελάς, για να έχει έναν ομαλό ύπνο.

Το βέλτιστο είναι η διέγερση του να βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η συνεχής ενασχόληση μαζί του, του δημιουργεί υπερδιέγερση. Ένας σκύλος που βρίσκεται σε υπερδιέγερση είναι δύσκολο να ηρεμήσει, με αποτέλεσμα να μην κοιμάται το βράδυ ή να ξυπνάει συχνά, ξυπνώντας και εμάς.

Χρειάζεται να βάζουμε όρια κατά τη διάρκεια της ημέρας στον χρόνο που αλληλεπιδρούμε με τον σκύλο μας. Έτσι ώστε να είναι ήρεμος το βράδυ και να μπορεί να κοιμηθεί χωρίς, προφανώς, να μας ξυπνάει.

Συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση

Η συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση του σκύλου μας – μέσα και έξω από το σπίτι- αποτελούν προϋποθέσεις για να μπορεί ο σκύλος μας να κοιμάται κανονικά το βράδυ.

Η φροντίδα του, όπως η κάλυψη των επιθυμιών του και το παιχνίδι με συνέπεια, δημιουργούν θετικά συναισθήματα στον σκύλο μας και έτσι έχει ισορροπημένη ζωή.

Εάν δεν καλύπτονται πλήρως αυτές οι συναισθηματικές ανάγκες του είναι πιθανόν, λέει ο ειδικός, να έχει πιο ασταθή ψυχολογία και να δυσκολεύεται να κοιμηθεί ή και να μας ξυπνάει.

Ηλικία

Όσον αφορά στην ηλικία, υπογραμμίζει ο κ. Μελάς, τα κουτάβια κοιμούνται περισσότερες ώρες από τους ενήλικους σκύλους και αυτές οι ώρες είναι, κυρίως, πρωινές. Επιπλέον, το βράδυ παραμένουν περισσότερες ώρες ξύπνια από ότι ένας ενήλικος σκύλος.

Εκπαίδευση

«Πολλοί σκυλο -κηδεμόνες δεν απευθύνονται εξ’ αρχής σε κάποιον επαγγελματία εκπαιδευτή για διαφορετικούς λόγους. Το αποτέλεσμα όμως, τις περισσότερες φορές είναι το ίδιο: ένας σκύλος που δεν ελέγχουν και δεν ηρεμεί. Έτσι είναι πολύ πιθανόν, ο σκύλος να τους ξυπνάει το βράδυ καθώς θέλει να κάνει πράγματα που δεν έκανε την ημέρα», υπογραμμίζει ο κ. Μελάς.

Η ηθική εκπαίδευση του σκύλου

Κλείνοντας, ο κ. Μελάς, επισημαίνει ότι με την ηθική εκπαίδευση του σκύλου μας γνωρίζουμε τις ανάγκες του. Παράλληλα, μαθαίνουμε πώς και πότε να τις καλύπτουμε για να έχει μία υγιή και ισορροπημένη ζωή. Έτσι φτιάχνουμε τη ρουτίνα του και είμαστε σίγουροι πως θα κοιμάται τα βράδια και δεν θα μας ξυπνάει.

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς

● Ο κύριος Φώτης Μελάς είναι πτυχιούχος εκπαιδευτής σκύλων στη βασική εκπαίδευση και στον συμπεριφορισμό. Έχει αποφοιτήσει από τη σχολή εκπαιδευτών σκύλων Happy Dogs Education Center for Dog Trainers. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν και στο δημοτικό καταφύγιο σκύλων Ραφήνας, απ’ όπου υιοθέτησε και τον δεύτερο σκύλο του.

Όταν αποφοίτησε από τη σχολή, ξεκίνησε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια με θέματα τη μάθηση, τη μνήμη, το στρες, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, το παιχνίδι, τη διέγερση και την επιθετικότητα των σκύλων.

Εκπαιδεύει σκύλους για τη μάθηση των παραγγελμάτων της βασικής υπακοής και για τη μάθηση νέων ηθικών συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται στα φυσικά κίνητρα που έχουν οι σκύλοι για τη μάθηση, σε θετικές ενισχύσεις, ανταμοιβές και όρια.

Πηγές

1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2018.1529355

2. https://www.mdpi.com/2076-2615/10/7/1172

 

3. https://veterinarska-stanica-journal.hr/pdf/54/54-4/how-are-you-sleeping-my-beloved-dog-healthy-sleep-of-pet-dogs-as-a-factor-of-welfare-a-review.pdf

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

Πληθωρισμός: Η μειωμένη κατανάλωση ρίχνει τις τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

Finito ο πόνος στη μέση! Η λάτιν κίνηση που ανακουφίζει όσο κάθεσαι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

Fitch: Γιατί η Ελλάδα μένει μακριά από το «grade A»;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι με μειωμένη όραση, Λάκυ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 03.11.25

Αγκαλιάζουμε το αδεσποτάκι, κουταβάκι, Λάκυ με τη μειωμένη όραση, που τόσο έχει ανάγκη την αγάπη μας

Ο Λάκυ σώθηκε την τελευταία στιγμή από διερχόμενο αυτοκίνητο που κατευθυνόταν προς το μέρος του καθώς βρισκόταν στη μέση της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη Ν. Αττικής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η επιθετικότητα του σκύλου είναι επικοινωνία – Πότε την εκδηλώνουν, οι λάθος αντιδράσεις μας
Μηχανισμός επιβίωσης 01.11.25

Επιθετικότητα σκύλου: Τα λάθη που κάνουμε - Τι λέει η επιστήμη της συμπεριφοράς

Η επιθετικότητα για τους σκύλους είναι μία φυσιολογική αντίδραση και υπάρχει πάντα δικαιολογία. Εμείς είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε και να την επιλύσουμε;

Τζούλη Τούντα
Πάτρα: Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες – Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες
Έγινε καταγγελία 31.10.25

Κλεισμένες σε παντελώς ακατάλληλο χώρο 28 γάτες στην Πάτρα - Με ελάχιστο νερό και τροφή, έκκληση για υιοθεσίες

Πώς διασώθηκαν οι γάτες στην Πάτρα - Η έκκληση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για βοήθεια και υιοθεσίες των ζώων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;
AI 12.11.25

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη παίζει τον «Θεό» – Εργαλείο υπέρ της υγείας ή απρόβλεπτος κίνδυνος;

Μία νέα μελέτη κατάφερε να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει νέους ιούς που έχουν την δυνατότητα να σκοτώνουν βακτήρια, προκαλώντας ανησυχία αλλά και έκπληξη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανδρουλάκης: Φουλ επίθεση στην κυβέρνηση – «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές»

«Το κλίμα της κοινωνίας σήμερα είναι πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης που εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, ξεκινώντας από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ «Φτιάχτηκε αφήγημα περί ήρεμων νερών, αλλά η Τουρκία κάνει ό,τι θέλει

Σύνταξη
Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα
Culture Live 12.11.25

Εντελώς βαρετή: Η βιβλική ταινία τρόμου με τον Νίκολας Κέιτζ δεν έπεισε τους κριτικούς – και κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα

Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία της ταινίας The Carpenter's Son στις σκοτεινές αίθουσες, με τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες κριτικές. Και πολλοί δεν πιστεύουν αυτό που είδαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
Στον Βόλο 12.11.25

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Δεύτερες σκέψεις κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης για την ανανέωση του Βινίσιους

Κάτι η συνεχώς προκλητική συμπεριφορά του, κάτι οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του Βινίσιους, αναγκάζουν τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον πρόεδρό της, Φλορεντίνο Πέρεθ, να κάνει δεύτερες σκέψεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών
Φωτογραφίες 12.11.25

Ταϊβάν: Εθελοντής «καθάρισε» βρόμικο καθρέφτη — και κατέστρεψε έργο τέχνης 40 ετών

Σε μουσείο της Ταϊβάν, εθελοντής καθάρισε με χαρτί τουαλέτας έναν «λερωμένο καθρέφτη», χωρίς να γνωρίζει ότι η σκόνη τεσσάρων δεκαετιών ήταν μέρος του έργου τέχνης του Chen Sung-chih

Σύνταξη
Shein – Temu: Στο Eurogroup οι δασμοί για μικροδέματα από τρίτες χώρες – Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής
Ενίσχυση διαφάνειας 12.11.25

Στο Eurogroup οι δασμοί για Shein και Temu - Προς κατάργηση το όριο απαλλαγής για μικροδέματα από τρίτες χώρες

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία - Θέσπιση εθνικού τέλους ζητεί ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα

Σύνταξη
Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος
Κόσμος 12.11.25

Η Ρωσία έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουκρανία, δήλωσε διπλωματικός εκρόσωπος

Μιλώντας στο TASS, o αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Αλεξέι Ιβάνοφ, ανέφερε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο