Ο σκύλος μας έχει ανάγκη, μεταξύ άλλων, τον ύπνο, όπως και ο άνθρωπος.

«Γενικά έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες και μελέτες για την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου ενός οικόσιτου σκύλου.

Ωστόσο, θα δούμε τους λόγους που γνωρίζουμε, αλλά και ό,τι αναφέρει η διεθνής επιστημονική βιβλιογραφία μέχρι σήμερα για τους οποίους ο σκύλος, μας ξυπνάει το βράδυ», ενημερώνει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς.

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή, που επηρεάζει την ικανότητα ρύθμισης των κύκλων ύπνου-αφύπνισης

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι που ο σκύλος μας ξυπνά στη μέση της νύχτας;

Ο κ. Μελάς τους εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια, ώστε να κατανοήσουμε αυτή τη συμπεριφορά του και, παράλληλα, δίνει πολύτιμες συμβουλές.

Υγεία

Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον ύπνο του σκύλου μας είναι η κατάσταση της υγείας του. Εάν ο σκύλος μας έχει κάποιο πόνο αυτός αυξάνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου και είναι, πιθανόν, να μας ξυπνάει.

Ακόμη αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σε διαταραχές και ασθένειες που επηρεάζουν τον ύπνο του.

Η ναρκοληψία είναι μια χρόνια νευρολογική διαταραχή, που επηρεάζει την ικανότητα ρύθμισης των κύκλων ύπνου-αφύπνισης.

Όπως και η διαταραχή συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του ύπνου και οι διαταραχές αναπνοής στον ύπνο.

Οι διαταραχές ύπνου, επισημαίνει ο κ. Μέλας, μπορούν να αποτελούν ένδειξη μιας αρχικής ασθένειας.

Σημαντικές αιτίες διαταραχών ύπνου είναι η νοητική εξασθένηση ή ο χρόνιος πόνος. Εάν ο σκύλος κοιμάται την ημέρα, ο χρόνιος πόνος εκδηλώνεται τη νύχτα και έτσι μας ξυπνάει.

Άσκηση: Νοητική και σωματική

«Η βόλτα είναι απαραίτητη για κάθε φυλή ανεξαρτήτως μεγέθους για την κάλυψη των σωματικών και νοητικών αναγκών του σκύλου, για άσκηση», αναφέρει ο κ. Μελάς.

Εξηγεί ότι άσκηση κατά την ώρα της βόλτας είναι η όσφρηση, το παιχνίδι και η κοινωνικοποίηση με σκύλους. Η έλλειψη άσκησης οδηγεί στην περίσσεια ενέργεια του σκύλου στο τέλος της μέρας, με αποτέλεσμα να μην κοιμάται το βράδυ.

Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για τον σκύλο μας καθημερινά είναι να τον βγάζουμε δύο βόλτες και να τού προσφέρουμε χώρο και χρόνο. Έτσι ώστε να μυρίσει και να εξερευνήσει ερεθίσματα, να παίξει και να κοινωνικοποιηθεί με άλλους σκύλους.

Ακόμη, μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις βασικής υπακοής, που εξασκούν εξίσου τις νοητικές και σωματικές του ικανότητες.

Διέγερση

Η διέγερση του σκύλου μας είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας, τονίζει ο κ. Μελάς, για να έχει έναν ομαλό ύπνο.

Το βέλτιστο είναι η διέγερση του να βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η συνεχής ενασχόληση μαζί του, του δημιουργεί υπερδιέγερση. Ένας σκύλος που βρίσκεται σε υπερδιέγερση είναι δύσκολο να ηρεμήσει, με αποτέλεσμα να μην κοιμάται το βράδυ ή να ξυπνάει συχνά, ξυπνώντας και εμάς.

Χρειάζεται να βάζουμε όρια κατά τη διάρκεια της ημέρας στον χρόνο που αλληλεπιδρούμε με τον σκύλο μας. Έτσι ώστε να είναι ήρεμος το βράδυ και να μπορεί να κοιμηθεί χωρίς, προφανώς, να μας ξυπνάει.

Συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση

Η συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση του σκύλου μας – μέσα και έξω από το σπίτι- αποτελούν προϋποθέσεις για να μπορεί ο σκύλος μας να κοιμάται κανονικά το βράδυ.

Η φροντίδα του, όπως η κάλυψη των επιθυμιών του και το παιχνίδι με συνέπεια, δημιουργούν θετικά συναισθήματα στον σκύλο μας και έτσι έχει ισορροπημένη ζωή.

Εάν δεν καλύπτονται πλήρως αυτές οι συναισθηματικές ανάγκες του είναι πιθανόν, λέει ο ειδικός, να έχει πιο ασταθή ψυχολογία και να δυσκολεύεται να κοιμηθεί ή και να μας ξυπνάει.

Ηλικία

Όσον αφορά στην ηλικία, υπογραμμίζει ο κ. Μελάς, τα κουτάβια κοιμούνται περισσότερες ώρες από τους ενήλικους σκύλους και αυτές οι ώρες είναι, κυρίως, πρωινές. Επιπλέον, το βράδυ παραμένουν περισσότερες ώρες ξύπνια από ότι ένας ενήλικος σκύλος.

Εκπαίδευση

«Πολλοί σκυλο -κηδεμόνες δεν απευθύνονται εξ’ αρχής σε κάποιον επαγγελματία εκπαιδευτή για διαφορετικούς λόγους. Το αποτέλεσμα όμως, τις περισσότερες φορές είναι το ίδιο: ένας σκύλος που δεν ελέγχουν και δεν ηρεμεί. Έτσι είναι πολύ πιθανόν, ο σκύλος να τους ξυπνάει το βράδυ καθώς θέλει να κάνει πράγματα που δεν έκανε την ημέρα», υπογραμμίζει ο κ. Μελάς.

Η ηθική εκπαίδευση του σκύλου

Κλείνοντας, ο κ. Μελάς, επισημαίνει ότι με την ηθική εκπαίδευση του σκύλου μας γνωρίζουμε τις ανάγκες του. Παράλληλα, μαθαίνουμε πώς και πότε να τις καλύπτουμε για να έχει μία υγιή και ισορροπημένη ζωή. Έτσι φτιάχνουμε τη ρουτίνα του και είμαστε σίγουροι πως θα κοιμάται τα βράδια και δεν θα μας ξυπνάει.

● Ο κύριος Φώτης Μελάς είναι πτυχιούχος εκπαιδευτής σκύλων στη βασική εκπαίδευση και στον συμπεριφορισμό. Έχει αποφοιτήσει από τη σχολή εκπαιδευτών σκύλων Happy Dogs Education Center for Dog Trainers. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν και στο δημοτικό καταφύγιο σκύλων Ραφήνας, απ’ όπου υιοθέτησε και τον δεύτερο σκύλο του.

Όταν αποφοίτησε από τη σχολή, ξεκίνησε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια με θέματα τη μάθηση, τη μνήμη, το στρες, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, το παιχνίδι, τη διέγερση και την επιθετικότητα των σκύλων.

Εκπαιδεύει σκύλους για τη μάθηση των παραγγελμάτων της βασικής υπακοής και για τη μάθηση νέων ηθικών συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται στα φυσικά κίνητρα που έχουν οι σκύλοι για τη μάθηση, σε θετικές ενισχύσεις, ανταμοιβές και όρια.

Πηγές

1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08927936.2018.1529355

2. https://www.mdpi.com/2076-2615/10/7/1172

3. https://veterinarska-stanica-journal.hr/pdf/54/54-4/how-are-you-sleeping-my-beloved-dog-healthy-sleep-of-pet-dogs-as-a-factor-of-welfare-a-review.pdf