Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Ένας πίνακας που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης, άγιος της Καθολικής εκκλησίας και ιδρυτής του Τάγματος των Φραγκισκανών, ο οποίος είχε κλαπεί πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες επέσρεψε εκεί που πραγματικά ανήκει: σε μια εκκλησία στο Μεξικό.

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, κλέβοντας περίπου 18 έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης (1747), που δέσποζε στην εκκλησία για δύο αιώνες.

Η εκκλησία ανέφερε αμέσως το περιστατικό στην Interpol και το έργο καταχωρήθηκε αργότερα στην Art Loss Register, τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων κλεμμένων έργων τέχνης στον κόσμο, η οποία περιλαμβάνει περίπου 700.000 έργα τέχνης, αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα.

Η ανάκτηση

Ο πίνακας είχε παραδοθεί στον οίκο δημοπρασιών Morton Subastas της Πόλης του Μεξικού, ο οποίος ιδρύθηκε το 1988 και εμπορεύεται αντίκες, μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, κοσμήματα, κρασιά και άλλα συλλεκτικά αντικείμενα.

Θα έβγαινε σε δημοπρασία το 2018, αλλά όταν ο οίκος κατέθεσε τον κατάλογό του στο Art Loss Register ως μέρος της τυπικής διαδικασίας, ήρθε στο φως ότι επρόκειτο για ένα έργο το οποίο είχε κλαπεί δεκαετίες νωρίτερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Art Loss Register (@artlossregister)

Το έργο, αγνώστου καλλιτέχνη, εκτιμάται ότι αξίζει 280.000 μεξικάνικα πέσος (περίπου 13.200 ευρώ).

Σύμφωνα με το The ARTnews, ο αποστολέας είχε αγοράσει το έργο από έναν μεξικανό έμπορο, ο οποίος ισχυριζόταν ότι o τόπος προέλευσής του ήταν το Τέξας.

«Η ανάκτηση του πίνακα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής», δήλωσε ο ιερέας της εκκλησίας, Padre Teodoro García Romero, όπως μεταδίδει το ARTnews.

«Για δύο δεκαετίες φοβόμασταν ότι αυτός ο θησαυρός χάθηκε για πάντα. Η επιστροφή του προκαλεί ενθουσιασμό […] γιατί γνωρίζουμε ότι θα είναι μια ιστορική στιγμή για τη ζωή της κοινότητας», πρόσθεσε.

Ο Φραγκίσκος της Ασίζης

Ο πίνακας απεικονίζει τον άγιο, ο οποίος κρατά ένα κρανίο στο ένα χέρι και έναν σταυρό στο άλλο. Ένα αρνί στέκεται στα πόδια του, ενώ στο προσκήνιο βλέπουμε μια μικροσκοπική φιγούρα, που αντιπροσωπεύει τον προστάτη, να γονατίζει μπροστά στον Φραγκίσκο της Ασίζης.

Γεννημένος το 1181 στην πόλη της Ασίζης, ο Φραγκίσκος Μπερναντόνε ζούσε μια ανέμελη και πολυτελή ζωή, μέχρι τη στιγμή που προσηλυτίστηκε στον καθολικισμό ως νεαρός άνδρας και άρχισε να υπηρετεί τους φτωχούς, απορρίπτοντας όλα τα αγαθά που είχε στην κατοχή του.

Το παράδειγμα του Φραγκίσκου ενέπνευσε και άλλους να τον ακολουθήσουν και μαζί επιδίωκαν «να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού και να βαδίσουν στα χνάρια Του».

Ένα νέο θρησκευτικό τάγμα, οι Μικροί Αδελφοί, εγκρίθηκε επίσημα από τον Πάπα το 1210, πιο γνωστό σήμερα ως Τάγμα των Φραγκισκανών. Ένας από τους πιο γνωστούς αγίους της Καθολικής Εκκλησίας, ο Φραγκίσκος της Ασίζης τιμάται σήμερα ως προστάτης άγιος της Ιταλίας, των φτωχών, των ζώων και του περιβάλλοντος.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | Franciscan Friars of the Renewal