Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Σε 29 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στην ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασύλου Σιντικής στις Σέρρες μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες νεαρών αλλοδαπών στους χώρους της δομής.

Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι αρχικά ως μια διαμαρτυρία για θέματα ασύλου και των συνθηκών διαβίωσης. Οι συγκεντρωθέντες έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή.

Επέμβαση της Αστυνομίας

Παράλληλα κινήθηκαν επιχείρησαν να ρίξουν την περίφραξη και να διαφύγουν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέτρεψαν την απόδραση ενώ παράλληλα επιχείρησε και η Πυροσβεστική που πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση εντός της δομής κατά τη διάρκεια της οποίας έγιναν δεκάδες προσαγωγές προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων.

Την ίδια πραγματοποιήθηκε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιοι είχαν καταφέρει να δραπετεύσουν.

Στον εισαγγελέα

Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα και σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν για την πρόκληση των επεισοδίων συνολικά 29 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, σωματικές βλάβες, απόπειρα απόδρασης και απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μετανάστες από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Όπως έγινε γνωστό δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. O ένας χτυπήθηκε στο πόδι από πέτρα και άλλος δέχθηκε δάγκωμα από μετανάστη.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.