Πέτρος Ιακωβίδης: «Έγινα τραγουδιστής, επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο»

Ο Πέτρος Ιακωβίδης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή του, την αγάπη του για τη μουσική και τα όνειρα του.

Πέτρος Ιακωβίδης: Η συμβουλή που θα έδινε στον εαυτό του

«Ξεκίνησα να γράφω μουσική 15 ετών. Αν έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου τότε, νομίζω ότι θα του έλεγα να μην είναι τόσο εγωιστής με τους συνεργάτες του. Μεγαλώνοντας, βέβαια, μαθαίνουμε από τα λάθη μας», εξομολογήθηκε ο Πέτρος Ιακωβίδης.

«Ο κόσμος σου δίνει τη δύναμη για να εξελίσσεσαι και να έχεις την ενέργεια για να θέλεις να μπεις στο στούντιο και να κάνεις καινούρια πράγματα.

Η αγάπη του για τον Τόλη Βοσκόπουλο

«Έγινα τραγουδιστής, επειδή είδα σε μία ελληνική ταινία τον Τόλη Βοσκόπουλο να τραγουδάει το “Γλυκά πονούσε το μαχαίρι”. Δεν είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. Μετά είχα μεγάλη καψούρα, “αρρώστια” με τον αείμνηστο Βασίλη Καρρά. Είμαστε και από διπλανά χωριά».

Ποια τραγούδια θα ήθελε να τραγουδήσει

«Αν έπρεπε να πω πέντε τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες που έχω ζηλέψει θα έλεγα το “Πάρε με απόψε αγκαλιά” του Νίκου Κουρκούλη, το “Τι σκότωσα γιατί την αγαπούσα” του Στράτου Διονυσίου, το “Όταν τα χρόνια σου περάσουν’ του Βασίλη Καρρά, το “Ωραιότερο Πλάσμα” του Λευτέρη Πανταζή και το “Πριν χαθεί το όνειρό μας” του Βοσκόπουλου».

Η αγάπη του κόσμου

«Ο κόσμος σου δίνει τη δύναμη για να εξελίσσεσαι και να έχεις την ενέργεια για να θέλεις να μπεις στο στούντιο και να κάνεις καινούρια πράγματα. Ξύπνησα ένα πρωί και είχα 30 μηνύματα που μου έγραφαν να δω ένα βίντεο με τον μικρό Θανάση, που έλεγα ότι είμαι ο αγαπημένος του τραγουδιστής.

Αμέσως κανόνισα να βρεθούμε, με έκανε ευτυχισμένο», εξομολογήθηκε ο Πέτρος Ιακωβίδης για τη φιλανθρωπική πράξη που έκανε πρόσφατα και έγινε viral στα social media.