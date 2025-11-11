Το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο στην Κούβα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η δίκη κατά του πρώην υπουργού Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα, θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Δικαστηρίου για Εγκλήματα κατά της Ασφάλειας του Κράτους, σύμφωνα με την Diario de Cuba.

Το Δικαστήριο ανακοίνωσε επίσης ότι η δίκη θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών «για λόγους εθνικής ασφάλειας» και ότι θα παρίστανται μόνο «τα μέρη και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα». «Σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, οι δικηγόροι και ο κατηγορούμενος είχαν πρόσβαση στον φάκελο και στα προσωρινά συμπεράσματα της Εισαγγελίας και υπέβαλαν τα συμπεράσματα της υπεράσπισης», πρόσθεσε η επίσημη δήλωση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να διεξαγάγει κλειστή δίκη, αν και αναμενόμενη, υπονομεύει τα αιτήματα του κατηγορουμένου, της οικογένειάς του και πολλών φορέων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι επέμειναν στην ανάγκη για «ένα ορατό σύστημα δικαιοσύνης που να είναι αξιόπιστο».

Έτσι, η πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια Μαρία Βικτόρια Γκιλ , αδελφή του κατηγορουμένου, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση της Κούβας σκοπεύει να «προστατεύσει νομικά τον εαυτό της για να διεξαγάγει κλειστή δίκη» και ότι ο αδελφός της «γνωρίζει πολλά πράγματα που πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να γίνουν γνωστά».

«Όταν η Κούβα θα είναι ελεύθερη…»

«Ο αδελφός μου είναι ο αρχιτέκτονας της οικονομικής καταστροφής της Κούβας», κατήγγειλε η αντικαθεστωτική Μαρία Βικτόρια Γκιλ η οποία ζει στην Τενερίφη της Ισπανίας και έχει την ισπανική υπηκοότητα. «Πιστεύω ότι διέπραξε λάθη που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακόμη και εγκλήματα κατά της ευημερίας του κουβανικού λαού».

«Όταν η Κούβα θα είναι ελεύθερη και θα έχει δημοκρατική κυβέρνηση, αυτός και ολόκληρη η ηγεσία θα πρέπει να λογοδοτήσουν στον λαό, αλλά δεν μπορεί να κριθεί τώρα από τους ίδιους τους εκτελεστές του», είπε.

«Στην Κούβα δεν υπάρχει διαχωρισμός των εξουσιών. Το κράτος κατηγορεί, κρίνει και καταδικάζει. Γι’ αυτό έχει ήδη επιβληθεί η ισόβια κάθειρξη», είπε η Μαρία Βικτόρια Γκιλ, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία για να δηλώσει ένοχος.

Η κατάργηση του διπλού νομίσματος και ο πληθωρισμός

Ο Γκιλ διορίστηκε υπουργός Οικονομίας και Προγραμματισμού το 2018 και ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του «Ordering Task», της νομισματικής μεταρρύθμισης που αποσκοπούσε στην κατάργηση του διπλού νομισματικού συστήματος στην Κούβα. Το μέτρο, που εφαρμόστηκε το 2021, είχε ως αποτέλεσμα μια βαθιά πληθωριστική κρίση και μια άνευ προηγουμένου μείωση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ηγήθηκε επίσης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και των αμφιλεγόμενων αυξήσεων των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έφτασαν έως και το 400%. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κούβας είναι οι κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η απόλυσή του παρουσιάστηκε από την επίσημη προπαγάνδα ως μέρος μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς που προώθησε η κυβέρνηση εν μέσω αυξανόμενων κοινωνικών και οικονομικών αναταραχών. Ωστόσο, η μυστικότητα που περιβάλλει την υπόθεση και η έλλειψη δικαστικής διαφάνειας έθεσαν υπό αμφισβήτηση την ύπαρξη εσωτερικής πολιτικής εκκαθάρισης εντός του κρατικού μηχανισμού.

Ούτε η Εισαγγελία ούτε τα δικαστήρια έχουν παράσχει πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς του πρώην υπουργού ή την κατάσταση των άλλων κατηγορουμένων που αναφέρονται στην επίσημη δήλωση. Η φύση των φερόμενων κατασκοπευτικών δραστηριοτήτων και για λογαριασμό ποιου υποτίθεται ότι διεξάγονταν δεν έχουν επίσης διευκρινιστεί.

Ο πρώην υπουργός αντιμετωπίζει ποινή από δέκα χρόνια φυλάκιση έως εκτέλεση.