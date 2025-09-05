newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με αυτοκίνητο 9 ανθρώπους σκοτώνοντας μία 35χρονη
Κόσμος 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με αυτοκίνητο 9 ανθρώπους σκοτώνοντας μία 35χρονη

Ο ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί

Σύνταξη
Πενηνταεξάχρονος Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε «εσκεμμένα» εννιά ανθρώπους ενώ βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στην Κούβα, προκαλώντας τον θάνατο γυναίκας, ανέφερε χθες Πέμπτη η γενική εισαγγελία στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο οδηγός φέρεται να χτύπησε τους 9 ανθρώπους σε «διάφορες τοποθεσίες» στο κέντρο της Αβάνας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25ης Αυγούστου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το συμβάν, που έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε πολλούς Κουβανούς, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 35χρονη μητέρα τριών παιδιών και να χρειαστούν νοσηλεία τα υπόλοιπα οκτώ θύματα, διευκρίνισε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα της Κούβας το τελευταίο διάστημα, λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και πολλών οχημάτων, όμως τραγωδίες αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιες στη νήσο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

89η ΔΕΘ: Τι φέρνει το φορολογικό καλάθι για νοικοκυριά και οικογένειες

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
