Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Η έκθεση που τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη της Βουλής των Ελλήνων εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στις Γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασ-
σαλίας 22, Αθήνα) και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2026. Με αφορμή την προετοιμασία της έκθεσης, ιδρύθηκε και έχει ξεκινήσει την επίσημη δράση του το Σωματείο των Φίλων Ανδρέα Βουτσινά.

Η πολυσχιδής χαρισματική προσωπικότητα του Ανδρέα Βουτσινά (Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010) που δύσκολα κατατάσσεται σε μία καλλιτεχνική ιδιότητα και δημιουργική κατηγορία, πα-
ρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας ενδελεχούς καταγραφής της ζωής και του έργου του και ως ελάχιστος φόρος τιμής στη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από τον θάνατό του.

Τα έργα και οι ημέρες του μεγάλου Έλληνα αλλά και διεθνούς πληθωρικού θεατρανθρώπου με τη σαρωτική προσωπικότητα και την εμπρηστική εξωστρέφεια, που συνεργάστηκε σκηνοθετικά με όλα τα ιερά τέρατα της εποχής του, που διδάχτηκε από δασκάλους απαστράπτοντες και που δίδαξε μια μεθοδολογία μοναδική στο είδος της, γενιές Ελλήνων και ξένων ηθοποιών αφήνοντας το ίχνος του ζωντανό στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Επίδαυρο αλλά και στο Λονδίνο, το Παρίσι, τον Καναδά, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, ξετυλίγονται πανοραμικά και στις δύο αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ο Ανδρέας Βουτσινάς με τη Φανή Αρντάν στο καμαρίνι / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Στο ατελιέ του Ανδρέα Βουτσινά / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Πνευματικές σχέσεις «αίματος»

Στην Γκαλερί Κέννεντυ, ακολουθούμε τον εκρηκτικό και πολυτάλαντο βίο του δημιουργού, απολαμβάνοντας άγνωστες λεπτομέρειες μέσα από τα πολύτιμα και εφήμερα αντικείμενα των εμμονικών συλλογών του, τις επιστολές και τα άλλα προσωπικά κατάλοιπα και τεκμήρια της πυκνής καθημερινότητάς του αλλά και κατανοώντας καλύτερα τις ανεξίτηλες πνευματικές σχέσεις «αίματος» που διαχρονικά διατηρούσε, μέσα από τα είκοσι πέντε λαμπερά ιδιοσυγκρασιακά του πορτρέτα, φιλοτεχνημένα από τους εντιμότατους φίλους του (Γ. Τσαρούχης, Lila de Nobili, Αλέκος Φασιανός, Παύλος Σάμιος κ.ά.).

Παράλληλα, παρουσιάζονται πενήντα διεθνείς προσωπικότητες -από τον Λι Στράσμπεργκ, τον Τζέιμς Ντιν, τον Μάρλον Μπράντο και τη Μέριλιν Μονρό, ως τον Ελία Καζάν και τη Τζέιν Φόντα, την Άνν Μπάνκροφτ, τον Μελ Μπρουκς τον Πίτερ Μπρουκ, τον Ροζέ Βαντίμ και τον Φεντερίκο Φελίνι , τον Ζυλ Ντασέν, τον Ζαν Ζενέ και τον Πατρίς Σερώ – που συνδέθηκαν επίσης στενά μαζί του και με το έργο του.

Στην Γκαλερί Χατζηκυριάκου-Γκίκα, τη σκυτάλη παίρνουν η θεατρική δημιουργία και τα έργα που σηματοδότησε η αξέχαστη παρουσία του Ανδρέα Βουτσινά ως μαθητή, δασκάλου, κόουτς και σκηνοθέτη.

Τα έργα και οι ημέρες του μεγάλου Έλληνα αλλά και διεθνούς πληθωρικού θεατρανθρώπου με τη σαρωτική προσωπικότητα και την εμπρηστική εξωστρέφεια

Με τη Μελίνα Μερκούρη / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Με τη Τζέιν Φόντα / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Συγκλονιστική διαδρομή

Κατά την τελευταία τριετία, για τις ανάγκες της έκθεσης καταγράφηκαν και μελετήθηκαν περισσότερα από εκατόν ογδόντα θεατρικά projects του, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Εβδομήντα πέντε περίπου συνολικά από αυτά, πραγματοποιημένα στην Αμερική του Χόλυγουντ, του Μπρόντγουεϊ και του θρυλικού The Actors Studio, στην Αγγλία και στο Παρίσι όπου επέλεξε να ζήσει (και όπου, στον απόηχο του Μάη του ’68 ίδρυσε το περίφημο εργαστήριο θεάτρου Théâtre de Cinquante στα πρότυπα του The Actors Studio, συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του γαλλικού θεάτρου, από τον Ζαν Μαρέ, τη Ζαν Μορώ και τον Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, μέχρι τους νεότερους Ατζανί, Ιπέρ, Αρντάν, Μπινός, Ρενό) αλλά και την Ελλάδα όπου αξέχαστες παραμένουν οι συνεργασίες του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Επίδαυρο, μέσα από τις οποίες έλαμψαν ή αναδείχτηκαν κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιοί όπως οι Δέσπω Διαμαντίδου, Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παππά, Αλέκα Παΐζη, Νόνικα Γαληνέα, Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά και οι νεότερες Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Φιλαρέτη Κομνηνού και Λυδία Φωτοπούλου, παρουσιάζονται στην έκθεση, μέσω σχεδίων, μακετών, θεατρικών προγραμμάτων, φωτογραφιών και σκηνικών αντικειμένων.

Με τη Φέι Ντάναγουεϊ  / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Ανδρέας Βουτσινάς, Τζέιν Φόντα, Λι Στράσμπεργκ / Photo: Ελληνοαμερικανική Ένωση

Ίρις Κρητικού, Σταμάτης Γκίκας, Μάριος-Άγγελος Βουτσινάς

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά. Θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο στις επόμενες γενιές» – Ανδρέας Βουτσινάς

«… στη μόνη ελπίδα του θεάτρου του κόσμου τούτου» – Γιάννης Τσαρούχης

«Ένας διάττοντας αστέρας που πέρασε από το μικρό μας γαλαξία, έλαμψε και φώτισε το σκοτεινό ουρανό, σιγά σιγά εξασθένησε και στο τέλος χάθηκε αποχαιρετώντας μας. Γιατί, όταν ο Ανδρέας Βουτσινάς έκανε την εμφάνισή του στο ελληνικό θέατρο, τέλη ’70 αρχές ’80, τα στεγανά, τα όρια μεταξύ «ποιοτικού» και «εμπορικού», ήταν περίπου απροσπέλαστα…» –  Χρήστος Παρίδης

Συντελεστές έκθεσης:

Ίρις Κρητικού, αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης

Σταμάτης Γκίκας, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), επιμελητής εκδόσεων και

Μάριος-Άγγελος Βουτσινάς, εικαστικός καλλιτέχνης – Επιμέλεια Έκθεσης

Χρήστος Παρίδης, δημοσιογράφος, κειμενογράφος – Σύνταξη Βιογραφικού του Ανδρέα Βουτσινά

Michèle Simonnet, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), μεταφράστρια, βοηθός του Ανδρέα Βουτσινά – Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Jean Cassiès, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), συγγραφέας, σεναριογράφος – Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Παυλίνα Λαδά-Βοσινάκη, διακοσμήτρια – Αρχειοθέτηση

Σπύρος Ν. Ταραβήρας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός Ντοκιμαντέρ για τον Ανδρέα Βουτσινά.

Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης – Οπτικοακουστική Μελέτη Έκθεσης

Αναστασία Δάλμα, αρχιτέκτων – Αρχιτεκτονική Μελέτη Έκθεσης

Δημήτρης Μητσιάνης, γραφίστας – Σχεδιασμός Εντύπων Έκθεσης

Ελίζα Πολυχρονιάδου, συντηρήτρια έργων τέχνης, Συντήρηση Αρχειακού Υλικού

Μαρία Τσολάκη, επικοινωνιολόγος – Επικοινωνία Έκθεσης

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα κυκλοφορήσει συλλεκτική εφημερίδα-μονογραφία με αρχειακό υλικό και κείμενα για τον Ανδρέα Βουτσινά από το Τυπογραφείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Την έκθεση θα πλαισιώσει σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, προβολών και ξεναγήσεων. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, 19:00
Διάρκεια έκθεσης: 24 Νοεμβρίου 2025 – 24 Ιανουαρίου 2026
Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 12:00-20:00
Σάββατο: 10:00-14:00, Κυριακή: κλειστά
Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τηλ.: 2103680972 | www.hau.gr

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

