Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στην Κυψέλη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, με την Αστυνομία να φτάνει στο σημείο έπειτα από κλήσεις για πυροβολισμούς που σημειώνονταν στην οδό Δροσοπούλου στην συμβολή της με την Κρασσά.

Ιχνηλατεί την πορεία των δραστών η αστυνομία – Πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά ενός άνδρα, την ώρα που έβγαινε από καφενείο της περιοχής. Οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον επτά φορές -καθώς τόσοι ήταν οι κάλυκες που εντόπισαν αργότερα οι αστυνομικοί- και τραυμάτισαν το θύμα στο πόδι. Όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο δεν εντόπισαν κάποιον τραυματία. Παρά ταύτα, λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν ότι ο τραυματίας είχε μεταφερθεί με δικό του μέσο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου έσπευσαν αστυνομικοί για να πάρουν κατάθεση.

Δείτε εικόνες από το σημείο των πυροβολισμών στην Κυψέλη

Αστυνομική παρουσία στην Κυψέλη μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Δροσοπούλου, στη συμβολή με την Κρασσά και τους πυροβολισμούς να «πέφτουν» επί της Ιππολύτου, όπου έτρεξε το θύμα για να γλιτώσει.

Στην περιοχή υπήρχε, σύμφωνα με το orangepress, έντονη αστυνομική παρουσία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς αναζητούνταν αποτυπώματα και γενετικό υλικό από το σημείο, όπως επίσης και υλικό από κάμερες ασφαλείας.