Τραγωδία στη Βρετανία: 13χρονος αυτοκτόνησε μετά από bullying αφού αποκάλυψε ότι είχε σχέση με αγόρι

Ένας 13χρονος μαθητής βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του, αφού είχε πέσει θύμα συνεχούς bullying στο σχολείο λόγω της σεξουαλικότητάς του, όπως αποκάλυψε η μητέρα του σε προδικαστική ακρόαση.

Ο Leyton Taylor είχε γίνει στόχος σκληρών και επαναλαμβανόμενων προσβολών από συμμαθητές του στο Wymondham High Academy στο Norfolk, αφού αποκάλυψε ότι είχε αγόρι.

Η οικογένειά του παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά του: ο έφηβος έγινε πιο σιωπηλός και απομονώθηκε, πριν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιό του. Παρά τις προσπάθειες να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ο Leyton πέθανε πέντε μέρες αργότερα.

Η μητέρα του, Kerry Taylor, περιέγραψε: «Κανένα από τα αγόρια στο σχολείο δεν τον δεχόταν. Του έλεγαν ότι ποτέ δεν θα τον αποδεχτούν για τον τρόπο που μιλάει. Ήταν εκφραστικός, πιο θηλυπρεπής – δεν ήταν ο τύπος του “σκληρού αγοριού”. Αυτό δεν συνέβαινε μόνο για λίγο».

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά του

Ο διευθυντής του σχολείου, Chris Smith, ανέφερε ότι το σχολείο δεν γνώριζε τα προβλήματα του Leyton πριν τον θάνατό του. «Δεν ήμασταν ενήμεροι εκείνη την περίοδο, αλλά μάθαμε εκ των υστέρων ότι υπήρχαν σχόλια», πρόσθεσε.

Η ίδια η Kerry Taylor βρήκε τον γιο της χωρίς τις αισθήσεις του στις 6 Απριλίου, λίγο μετά τις διακοπές του Πάσχα. Μαζί με τον πατριό του, προσπάθησαν απεγνωσμένα να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο Leyton μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Cambridge, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Ο πατριός του δήλωσε ότι παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά του Leyton τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. «Ήταν πιο ήσυχος όταν ερχόταν από το σχολείο και ήθελε να ανέβει στο δωμάτιό του», είπε. «Πριν, καθόταν και σου έλεγε για την ημέρα του».