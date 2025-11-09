Οι αρχές στη Μαλαισία έχουν ανασύρει τουλάχιστον επτά σορούς μετά το ναυάγιο πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες, κοντά στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας (ΜΜΕΑ).

Το σκάφος φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τη Μιανμάρ, μέρος μιας ομάδας περίπου 300 ατόμων που είχαν επιβιβαστεί σε πολλά πλεούμενα.

Το πλεούμενο που βυθίστηκε κοντά στο νησί Ταρουτάο, στη βόρεια Ταϊλάνδη, είχε περίπου 90 επιβάτες, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Πολιτείας Κεντάζ, Αντζλί Αμπού Σα.

Ο διευθυντής της ΜΕΕΑ στις Πολιτείες Κεντάχ και Πέρλις, ο Ρόμλι Μουστάφα, ανέφερε από την πλευρά του ότι σήμερα εντοπίστηκαν τρεις επιζώντες και έξι πτώματα κοντά στο Λανγκάουι, κάτι που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους επτά.

Από τους επιβαίνοντες στο σκάφος έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 13 άνθρωποι.

Τα έξι πτώματα που βρέθηκαν σήμερα ανήκουν σε ένα κοριτσάκι και πέντε γυναίκες, είπε ο Ρόμλι, χωρίς να διευκρινίσει την καταγωγή τους. Το πτώμα που βρέθηκε το Σάββατο (8/11) ανήκε σε μια γυναίκα προερχόμενη από τη μειονότητα των Ροχίνγκια της Μιανμάρ.

Η επιχείρηση διάσωσης διακόπηκε με την δύση του ηλίου και θα συνεχιστεί αύριο, ενώ οι αρχές θεωρούν πιθανό να εντοπιστούν ακόμη επιζώντες στη θάλασσα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση στη Μαλαισία

WATCH: Rescuers were combing an area of 170 square nautical miles near Langkawi island after a boat with 300 people on board sunk near the Thai-Malaysian border, with hundreds missing and at least seven dead https://t.co/H2gHTOOQKW pic.twitter.com/WsCP4lk1mz — Reuters Asia (@ReutersAsia) November 9, 2025

Σύμφωνα με τον Αμπού Σα, το σκάφος αναποδογύρισε πριν από τρεις ημέρες. Πιστεύεται ότι αρχικά οι 300 μετανάστες είχαν επιβιβαστεί σε ένα μεγαλύτερο σκάφος, που τους μετέφερε κοντά στη Μαλαισία. Όταν πλησίαζαν τα σύνορα, «τους διέταξαν να επιβιβαστούν σε τρία μικρότερα πλοιάρια, το καθένα από τα οποία μετέφερε 100 άτομα». Παραμένει άγνωστο τι απέγιναν τα δύο άλλα πλοιάρια.

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας. Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία. Η μεταφορά τους με πλοιάρια από δίκτυα διακινητών, είναι επικίνδυνη και συχνά καταλήγει σε τραγωδία. Τον Δεκέμβριο του 2021 περισσότεροι από 20 μετανάστες πνίγηκαν σε αλλεπάλληλα ναυάγια στα ανοιχτά της χώρας, επισημαίνει το ΑΠΕ ΜΠΕ.