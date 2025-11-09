Τεράστια είναι ήδη τα προβλήματα για τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, τρεις ημέρες αφότου οι αρχές κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τις πτήσεις τους. Αιτία, οι ελλείψεις σε προσωπικό ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια, που λόγω shutdown έχουν μείνει απλήρωτοι ήδη για εβδομάδες.

Το ομοσπονδιακό shutdown διαρκεί ήδη 40 ημέρες και δεν διαφαίνεται λύση στο αδιέξοδο στο Κογκρέσο.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι ο αριθμός των πτήσεων θα μειωθεί περαιτέρω, εν όψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

«Θα χειροτερέψει μόνο… τις δύο εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, θα δείτε τα αεροπορικά ταξίδια να μειώνονται», δήλωσε ο Ντάφι. Εκατομμύρια άνθρωποι συνήθως ταξιδεύουν κατά την περίοδο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια από τις σημαντικότερες αργίες των ΗΠΑ, η οποία φέτος πέφτει στις 27 Νοεμβρίου. «Πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο, επειδή δεν θα υπάρχουν τόσες πολλές πτήσεις, αν αυτό το πράγμα δεν ανοίξει ξανά», είπε.

Χιλιάδες πτήσεις με προβλήματα

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 4% τις καθημερινές πτήσεις, ξεκινώντας από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια. Ελλείψει προσωπικού, εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις θα έχουν υποχρεωτικά φτάσει το 6% την Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Μόνο μέχρι τις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), είχαν υπάρξει 1.400 ακυρώσεις πτήσεων και 2.700 καθυστερήσεις. Και οι συνθήκες φαινόταν να επιδεινώνονται. Η FAA δήλωσε ότι είχε προβλήματα προσωπικού σε 12 πύργους. Περίπου 1.550 πτήσεις ακυρώθηκαν και 6.700 καθυστέρησαν το Σάββατο, από 1.025 ακυρώσεις και 7.000 καθυστερημένες πτήσεις την Παρασκευή.

Βγαίνουν στη σύνταξη

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, είναι αυξανόμενος ο αριθμός ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που συνταξιοδοτούνται από τότε που ξεκίνησε το ομοσπονδιακό shutdown την 1η Οκτωβρίου. Οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν περί τις 2.000.

«Πληρώναμε έμπειρους ελεγκτές για να παραμείνουν στη δουλειά και να μην συνταξιοδοτηθούν. Συνήθως, είχαμε περίπου τέσσερις ελεγκτές που συνταξιοδοτούνταν κάθε μέρα πριν από το shutdown. Tώρα συνταξιοδοτούνται έως και 15 έως 20 την ημέρα».

Ο Ντάφι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα μπορούσε να απαιτήσει μειώσεις κατά 20% στην εναέρια κυκλοφορία εάν περισσότεροι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σταματήσουν να εμφανίζονται στην εργασία τους.

Πρόβλημα για 4 εκατ. επιβάτες

Αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν κατ’ ιδίαν ότι ήδη είναι σχεδόν αδύνατος ο προγραμματισμός πτήσεων και ο σχεδιασμός. Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα εάν επιδεινωθούν τα προβλήματα με το προσωπικό.

Ο αντίκτυπος στα αεροπορικά ταξίδια θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, υποστήριξε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

«Η περίοδος των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο καυτές περιόδους του χρόνου για την οικονομία… Αν οι άνθρωποι δεν ταξιδέψουν, θα μπορούσαμε πραγματικά να δούμε ένα αρνητικό τέταρτο τρίμηνο», είπε στο CBS.

Σύμφωνα με την Airlines for America, η οποία εκπροσωπεί μεγάλους αερομεταφορείς, τα προβλήματα προσωπικού έχουν διαταράξει τα ταξιδιωτικά σχέδια περισσότερων από 4 εκατομμυρίων επιβατών από την 1η Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε το κλείσιμο. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, εκτίμησε ότι ο ημερήσιος οικονομικός αντίκτυπος των ΗΠΑ θα κυμαίνεται από 285 εκατομμύρια έως 580 εκατομμύρια δολάρια.

Δουλεύοντας χωρίς μισθό

Κατά τη διάρκεια του shutdown, μεγάλες ομάδες ομοσπονδιακών υπαλλήλων εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. Μεταξύ αυτών, 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 ελεγκτές ασφαλείας.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Τέξας, Τεντ Κρουζ, είπε ότι η FAA του ενημέρωσε ότι, από τότε που ξεκίνησε το shutdown, οι πιλότοι έχουν υποβάλει περισσότερες από 500 αναφορές ασφαλείας. Αυτές αφορούσαν λάθη που έκαναν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λόγω κόπωσης.