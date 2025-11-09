newspaper
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
ΗΠΑ: Τεράστια προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω shutdown – Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν
Κόσμος 09 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

ΗΠΑ: Τεράστια προβλήματα στις αερομεταφορές λόγω shutdown – Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παραιτούνται σωρηδόν

Κλιμακώνονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, εξαιτίας ελλείψεων σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λόγω του shutdown. Eργαζόμενοι στους πύργους ελέγχου υποβάλλουν αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Τεράστια είναι ήδη τα προβλήματα για τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, τρεις ημέρες αφότου οι αρχές κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τις πτήσεις τους. Αιτία, οι ελλείψεις σε προσωπικό ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στα αεροδρόμια, που λόγω shutdown έχουν μείνει απλήρωτοι ήδη για εβδομάδες.

Το ομοσπονδιακό shutdown διαρκεί ήδη 40 ημέρες και δεν διαφαίνεται λύση στο αδιέξοδο στο Κογκρέσο.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι ο αριθμός των πτήσεων θα μειωθεί περαιτέρω, εν όψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

«Θα χειροτερέψει μόνο… τις δύο εβδομάδες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, θα δείτε τα αεροπορικά ταξίδια να μειώνονται», δήλωσε ο Ντάφι. Εκατομμύρια άνθρωποι συνήθως ταξιδεύουν κατά την περίοδο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια από τις σημαντικότερες αργίες των ΗΠΑ, η οποία φέτος πέφτει στις 27 Νοεμβρίου. «Πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο, επειδή δεν θα υπάρχουν τόσες πολλές πτήσεις, αν αυτό το πράγμα δεν ανοίξει ξανά», είπε.

Χιλιάδες πτήσεις με προβλήματα

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 4% τις καθημερινές πτήσεις, ξεκινώντας από την Παρασκευή σε 40 μεγάλα αεροδρόμια. Ελλείψει προσωπικού, εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλεια του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Οι μειώσεις στις πτήσεις θα έχουν υποχρεωτικά φτάσει το 6% την Τρίτη και στη συνέχεια να φτάσουν το 10% μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Μόνο μέχρι τις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), είχαν υπάρξει 1.400 ακυρώσεις πτήσεων και 2.700 καθυστερήσεις. Και οι συνθήκες φαινόταν να επιδεινώνονται. Η FAA δήλωσε ότι είχε προβλήματα προσωπικού σε 12 πύργους. Περίπου 1.550 πτήσεις ακυρώθηκαν και 6.700 καθυστέρησαν το Σάββατο, από 1.025 ακυρώσεις και 7.000 καθυστερημένες πτήσεις την Παρασκευή.

Βγαίνουν στη σύνταξη

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, είναι αυξανόμενος ο αριθμός ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας που συνταξιοδοτούνται από τότε που ξεκίνησε το ομοσπονδιακό shutdown την 1η Οκτωβρίου. Οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν περί τις 2.000.

«Πληρώναμε έμπειρους ελεγκτές για να παραμείνουν στη δουλειά και να μην συνταξιοδοτηθούν. Συνήθως, είχαμε περίπου τέσσερις ελεγκτές που συνταξιοδοτούνταν κάθε μέρα πριν από το shutdown. Tώρα συνταξιοδοτούνται έως και 15 έως 20 την ημέρα».

Southwest aircrafts are lined up at the gates in the early morning hours at San Diego International Airport after U.S. Department of Transportation, due to the ongoing government shutdown, imposed a 10% cutback on flight capacity at selected airports that include the country’s busiest one-runway airport in San Diego, California, U.S., November 7, 2025. REUTERS/Mike Blake

Ο Ντάφι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα μπορούσε να απαιτήσει μειώσεις κατά 20% στην εναέρια κυκλοφορία εάν περισσότεροι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας σταματήσουν να εμφανίζονται στην εργασία τους.

Πρόβλημα για 4 εκατ. επιβάτες

Αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών δήλωσαν κατ’ ιδίαν ότι ήδη είναι σχεδόν αδύνατος ο προγραμματισμός πτήσεων και ο σχεδιασμός. Εξέφρασαν επίσης ανησυχία για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα εάν επιδεινωθούν τα προβλήματα με το προσωπικό.

Ο αντίκτυπος στα αεροπορικά ταξίδια θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ, υποστήριξε  ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

«Η περίοδος των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο καυτές περιόδους του χρόνου για την οικονομία… Αν οι άνθρωποι δεν ταξιδέψουν, θα μπορούσαμε πραγματικά να δούμε ένα αρνητικό τέταρτο τρίμηνο», είπε στο CBS.

Σύμφωνα με την Airlines for America, η οποία εκπροσωπεί μεγάλους αερομεταφορείς, τα προβλήματα προσωπικού έχουν διαταράξει τα ταξιδιωτικά σχέδια περισσότερων από 4 εκατομμυρίων επιβατών από την 1η Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε το κλείσιμο. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, εκτίμησε ότι ο ημερήσιος οικονομικός αντίκτυπος των ΗΠΑ θα κυμαίνεται από 285 εκατομμύρια έως 580 εκατομμύρια δολάρια.

Δουλεύοντας χωρίς μισθό

Κατά τη διάρκεια του shutdown, μεγάλες ομάδες ομοσπονδιακών υπαλλήλων εργάζονται χωρίς να πληρώνονται. Μεταξύ αυτών, 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 ελεγκτές ασφαλείας.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από το Τέξας, Τεντ Κρουζ, είπε ότι η FAA του ενημέρωσε ότι, από τότε που ξεκίνησε το shutdown, οι πιλότοι έχουν υποβάλει περισσότερες από 500 αναφορές ασφαλείας. Αυτές αφορούσαν λάθη που έκαναν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λόγω κόπωσης.

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25
Παιχνίδια πολέμου 09.11.25

Η Ευρώπη μπροστά σε νέο Ψυχρό Πόλεμο – Αντίπαλος του Πούτιν προειδοποιεί μια ήπειρο που εξοπλίζεται

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, επικριτής του Πούτιν, υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν θα βελτιωθούν, την ώρα που οι χώρες του ΝΑΤΟ κάνουν πολεμικά σχέδια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25
Ο 21ος της χρονιάς 09.11.25

Φιλιππίνες: Πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα προκάλεσε ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ – Τουλάχιστον δύο νεκροί

Μεγάλες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση καθώς ο υπερτυφώνας σαρώνει τη χώρα. Δυνάμεις του στρατού έχουν κληθεί να παράσχουν βοήθεια όπου απαιτείται.

Σύνταξη
Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25
Αμυντική προετοιμασία 09.11.25

Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή

Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους
Κόσμος 09.11.25
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα – Γέφυρα δοκιμάζεται από τους ισχυρούς ανέμους

Τουλάχιστον δύο νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύνταξη
Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών
Κόσμος 09.11.25
Κόσμος 09.11.25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Σύνταξη
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς
Ποδόσφαιρο 09.11.25
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς

Με ψυχολογία ο Βόλος, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, νίκησε τον Ατρόμητο και ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Τρίτη σερί εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Περιστερίου

Σύνταξη
Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25

Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης τερμάτισε στην 3η θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου τρέχοντας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά τα καλύτερα ήρθαν μετά.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι
Ελλάδα 09.11.25
Ελλάδα 09.11.25

Οι τρεις παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι που διακινούσαν ναρκωτικά και παράτυπους μετανάστες – Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι τρεις ρασοφόροι συνελήφθησαν ως μέλη κυκλώματος με αρχηγό μια 52χρονη που τους έδινε οδηγίες και υπαρχηγό έναν 41χρονο αλβανικής υπηκοότητας

Σύνταξη
Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»
Ποδόσφαιρο 09.11.25
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ράγιο Βαγεκάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0: Απώλεια βαθμών για τη «Βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης... έπεσε πάνω σε έναν πολύ καλό τερματοφύλακα (Μπατάλια), με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, σε παιχνίδι για τη 12η αγωνιστική της Primera Division.

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;
Editorial 09.11.25
Editorial 09.11.25

Ο πρωθυπουργός προφανώς ήξερε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη και το 2019 – Γιατί δεν πήρε τότε μέτρα;

Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να παραδεχτεί ότι ήταν η ολιγωρία και της δικής του κυβέρνησης που δεν απέτρεψε το φονικό στην Κρήτη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά
Ποδόσφαιρο 09.11.25
Ποδόσφαιρο 09.11.25

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1: Ο Πινέδα τη «λύτρωσε» ξανά

Σε ένα ακόμη ματς που η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αφάνταστα στην τελική προσπάθεια, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν και πάλι αυτός που της χάρισε τη νίκη (0-1) επί του ΟΦΗ.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες
Χαλκίδα 09.11.25
Χαλκίδα 09.11.25

Εύβοια: Καταγγελία ότι έκλεισαν την εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου για να κάνουν κόντρες

Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο κατήγγειλαν στα τοπικά ΜΜΕ ότι ομάδα περίπου 200 ατόμων έκλεισαν το ρεύμα της εθνικής οδού το απόγευμα της Κυριακής. Έγιναν κόντρες με αυτοκίνητα και μετά διαλύθηκαν.

Σύνταξη
Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 09.11.25
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Λεβαδειακός-Πανσερραϊκός 5-2: «Καταιγίδα» οι Βοιωτοί, διέλυσαν τον Πανσερραϊκό

Πέντε σερί αήττητα παιχνίδια ο Λεβαδειακός στο πρωτάθλημα, συν ένα στο Κύπελλο. Επίσης, οι Βοιωτοί έχουν την καλύτερη επίθεση στη Super League με 26 γκολ! Πρωταγωνιστές οι Οζμπολτ, Παλάσιος

Σύνταξη
Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Έχασε και από την Ουτρέχτη ο Άγιαξ

Δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του ο Άγιαξ, ο οποίος μετά το 0/4 στο Champions League, έχασε και από την Ουτρέχτη (2-1) για το ολλανδικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
