Βήμα τίτλου για το Νόρις, πήρε το γκραν-πρι της Βραζιλίας

Ο Λάντο Νόρις με McLaren πήρε τη νίκη στο Grand Prix του Σάο Πάολο, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος της Formula 1, στους 24 βαθμούς. Ο ομόσταυλός του και διεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, τιμωρήθηκε με ποινή για πρόκληση σύγκρουσης και τερμάτισε πέμπτος.

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes σημείωσε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull κατέλαβε την τρίτη θέση, παρότι εκίνησε από τα πιτ. Ήταν ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση για τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος πέρυσι είχε κερδίσει τον ίδιο αγώνα ξεκινώντας από τη 17η θέση.

Ο Αυστραλός Πιάστρι, που εκίνησε τέταρτος στο Ίντερλάγκος με τον Νόρις στην pole position, δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων έπειτα από επαφή με τον Αντονέλι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari από τον αγώνα. Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε τέταρτος για τη Mercedes, η οποία εδραιώνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών, την οποία έχει ήδη εξασφαλίσει η McLaren.

Our Top 10 after another breathless race at Interlagos 🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/tmL0tNQcW5 — Formula 1 (@F1) November 9, 2025