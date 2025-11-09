newspaper
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Οι 2+1 συμφωνίες που άφησε το συνέδριο P-TEC στην Αθήνα
Οικονομία 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Οι 2+1 συμφωνίες που άφησε το συνέδριο P-TEC στην Αθήνα

Αναβάθμιση της Ελλάδας στον ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη, με σημαντικά ντιλ με αμερικανικές εταιρείες και την αμερικανική κυβέρνηση

Πέτρος Κωνσταντινίδης
A
A
Ενισχυμένη στα πεδία της γεωπολιτικής και της ενέργειας αφήνει την Ελλάδα το 6ο Συνέδριο για Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκαν 2 + 1 συμφωνίες που συμβάλλουν στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με διπλό ρόλο παραγωγού και διακομιστή. Παράλληλα, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο περιθώριο του P-TEC με τη συμμετοχή επιχειρηματιών και κρατικών αξιωματούχων αναμένεται να οδηγήσουν σε αρκετές ακόμα νέες συμφωνίες μέσα στο επόμενο διάστημα.

«Η Αμερική επέστρεψε», δήλωσε η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε κλίμα ενθουσιασμού στο Περιστύλιο του Ζαππείου, κάτι που κατέστη σαφές από την παρουσία των υπουργών Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την ευρωπαϊκή θέση για λιγότερα ορυκτά καύσιμα, αλλά σημείωσε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτική.

Γεώτρηση βορειοδυτικά του Ιονίου

Το πρωί της Πέμπτης υπογράφηκε η σύμβαση για την είσοδο της ExxonMobil με 60% στην κοινοπραξία παραχώρησης του «θαλάσσιου οικοπέδου (μπλοκ) 2» βορειοδυτικά του Ιονίου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης η Energean με 30% και η θυγατρική της HELLENiQ ENERGY για το συγκεκριμένο έργο, HELLENiQ Upstream Δυτική Κέρκυρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει ερευνητική γεώτρηση με όνομα «Ασωπός-1» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, η οποία θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων με βάθος 4.000 μέτρων. Αυτή θα είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα από το μακρινό 1986!

Το δυνητικό κοίτασμα εκτιμάται ότι μπορεί να αποδώσει περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ο όγκος αυτός μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου για τουλάχιστον δύο χρόνια. Το «μπλοκ 2» ΒΔ του Ιονίου αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για να προχωρήσουν οι έρευνες για την ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15%-18%. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαχειριστής του έργου θα είναι η Energean, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, για την ανάπτυξή του τη διαχείριση θα αναλάβει η ExxonMobil.

Συμφωνία για την εισαγωγή LNG

Την Παρασκευή, οι επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, της ΔΕΠΑ και η εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας εμπορίας υγροποιημένου φυσικού αερίου Global Ventures LNG υπέγραψαν συμβόλαιο μακράς διαρκείας για την εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα, με στόχο τη διανομή του, μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης, στην Ανατολική Ευρώπη, και ειδικά στη Ρουμανία και την Ουκρανία. Η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινήσει το 2030 και θα διαρκέσει τουλάχιστον μία δεκαετία. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία μακράς διαρκείας για την προμήθεια φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το επαναεριοποιημένο φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor), που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και περνά από Βουλγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία και Ουκρανία, ενώ προβλέπονται και διακλαδώσεις προς Ουγγαρία και Σλοβακία, που δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

Η συμφωνία για νέους όγκους φυσικού αερίου στον Κάθετο Διάδρομο αναμένεται να ακολουθηθεί από την εκκίνηση της δεύτερης όδευσης (route 2) του αγωγού, που θα αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την κατασκευή της δεύτερης όδευσης, η οποία θα παίρνει το επαναεριοποιημένο στο FSRU φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη (σημείο εισόδου Αμφιτρίτη) και θα το κατευθύνει στον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Κομοτηνής. Από εκεί θα διοχετεύεται μέσω του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας IGB στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στον ενεργειακό διάδρομο.

Συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη

Το πρωί της Παρασκευής υπογράφηκε συμφωνία με αντικείμενο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, και ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Επενδυτικό κύμα από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας προανήγγειλε συμφωνία με αμερικανική εταιρεία για τη διαχείριση ελληνικού λιμανιού, που θα αποτελέσει αντίβαρο στην παρουσία της Κίνας στον Πειραιά μέσω της COSCO.

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών
09.11.25

Η γρίπη των πτηνών φέρνει κρίση των αυγών

Nέα κρίση αυγών και ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη - Τα κρούσματα εξαπλώνονται ραγδαία σε όλη την ΕΕ, οι τιμές των αυγών εκτοξεύονται έως και 40%

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 09.11.25

6+1 προτάσεις για τη σωτηρία των ΕΛΤΑ

«Υπερταμείο» και κυβέρνηση καλούνται να σχεδιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την επόμενη ημέρα, που βρίσκει ήδη 46 καταστήματα κλειστά, ενώ άλλα 158 περιμένουν τη σειρά τους για λουκέτο

Κώστας Ντελέζος
Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα
Διεθνής Οικονομία 09.11.25

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα

«Είναι ενθαρρυντικό για τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας ότι δεν είναι θέμα μιας προσωπικότητας σε καμία από τις δύο χώρες, αλλά θέμα των θεσμών εξωτερικής πολιτικής», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα

Μαρία Βασιλείου
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών
08.11.25

Πώς κρυπτονομίσματα και ψηφιακό ευρώ αλλάζουν τον χάρτη των πληρωμών

Από τα crypto, τα οποία κερδίζουν διαρκώς έδαφος έως το ψηφιακό ευρώ που βρίσκεται στα σκαριά μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται για τις συναλλαγές, με τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις να συνυπάρχουν

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φούσκα» το θαύμα της αμερικανικής οικονομίας; – Τα ανησυχητικά σημάδια
08.11.25

Οικονομικό θαύμα ή νέα «φούσκα» η τεχνητή νοημοσύνη; - Τα ανησυχητικά σημάδια

Η Αμερική έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στοίχημα για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε πρόσφατα ο διαχειριστής επενδύσεων Ρουσίρ Σάρμα - Το sell off της περασμένης εβδομάδας προκαλεί ανησυχία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

