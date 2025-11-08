Σομαλία: Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια του Hellas Aphrodite που δέχτηκε επίθεση πειρατών
«Eπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ για το Hellas Aphrodite.
- Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
- Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
- Ζω μόνο για τον γιο μας: Ο Τομ Φορντ μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του συζύγου του το 2021
- Η Νορβηγία αίρει το εμπάργκο όπλων κατά της Κύπρου μετά από 65 χρόνια
Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Eνωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εγγυήθηκε την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που έγινε στόχος επίθεσης πειρατών προχθές Πέμπτη το πρωί στα ανοικτά της Σομαλίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως καταγράφεται πλέον αναζωπύρωση των ενεργειών του είδους στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά από το Κέρας της Αφρικής (Φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @EUNAVFOR).
Η Σομαλία ήταν άλλοτε συνώνυμη με τις εφόδους πειρατών που σκοπό είχαν την απόσπαση λύτρων. Ωστόσο δεν είχε καταγραφεί κανένα επεισόδιο αυτής της φύσης για μήνες.
Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite προσεγγίστηκε από μικρό σκάφος κι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ
«Eπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι «τα 24 μέλη του πληρώματος είναι σώα» και δεν υπήρξε «κανένας» τραυματισμός.
Στα μέλη του πληρώματος συγκαταλέγονται πέντε έλληνες ναυτικοί.
Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc., καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σίκα, στην πολιτεία Γκουτζάρατ της Ινδίας, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, προχθές το πρωί.
Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στην περιοχή, κι ότι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν συλληφθούν.
Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανακοίνωσε από την πλευρά της νωρίτερα ότι το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, προσεγγίστηκε από πίσω από μικρό σκάφος κι ότι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ με ελαφριά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG).
Αποτυχημένη προσπάθεια
Η επίθεση καταγράφηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας.
Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο σκάφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γαλλικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MICA Center.
Oμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας πάνω στο σκάφος τους έτρεψαν σε φυγή, έπειτα από ανταλλαγές πυρών.
Πηγή: ΑΠΕ
- Σομαλία: Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια του Hellas Aphrodite που δέχτηκε επίθεση πειρατών
- Συρία: Σχεδόν 100 άνθρωποι απήχθησαν ή εξαφανίστηκαν φέτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
- Συντριβή αεροπλάνου της UPS: Εντοπίστηκε και 14ος νεκρός, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Λούιβιλ
- ΟΗΕ: Το Ισραήλ αγνοεί τα ψηφίσματα για τα Κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν – Τι καταγγέλει η Συρία
- Τραμπ: Κανένας αμερικανός αξιωματούχος δεν θα πάει στη Νότια Αφρική για την G20
- Δυτική Οχθη: Σε επίπεδο ρεκόρ οι επιθέσεις των εβραίων εποίκων τον Οκτώβριο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις