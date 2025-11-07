Ελεύθεροι οι Έλληνες ναυτικοί του «Hellas Aphrodite» μετά από επιχείρηση στα ανοιχτά της Σομαλίας
Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite, σημαίας Μάλτας, δέχθηκε πειρατική επίθεση την Πέμπτη στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.
Απελευθερώθηκαν οι πέντε Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονταν στο δεξαμενόπλοιο «MT Hellas Aphrodite», το οποίο είχε καταληφθεί από πειρατές στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής Atalanta, από το πολεμικό πλοίο «ESPS Victoria».
Συνολικά, απελευθερώθηκαν 24 μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου, το οποίο φέρει σημαία Μάλτας.
❗Operation ATALANTA confirms the liberation of the Maltese-flagged Merchant Tanker HELLAS APHRODITE.
Operation ATALANTA is fully committed to maritime security in its Area of Operations.
More information and images: https://t.co/Iv71mj93JP pic.twitter.com/TtBrZOazwu
— EUNAVFOR Operation ATALANTA (@EUNAVFOR) November 7, 2025
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, όλοι οι ναυτικοί είναι ασφαλείς και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης υπήρχε συνεχής επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της αποστολής Atalanta.
Οι δυνάμεις της Ε.Ε. επενέβησαν αποφασιστικά, αναγκάζοντας την Ομάδα Πειρατικής Δράσης (PAG) να εγκαταλείψει το πλοίο μετά από σύντομη επίδειξη ισχύος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από τη ναυαρχίδα Victoria, το οργανικό ελικόπτερο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), καθώς και ομάδα ειδικών επιχειρήσεων.
Το πολεμικό πλοίο παραμένει κοντά στο «Hellas Aphrodite», έως ότου το δεξαμενόπλοιο μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια και να συνεχίσει το ταξίδι του.
All 24 crew aboard the Greek-controlled Malta-flagged, 49,992 dwt tanker Hellas Aphrodite, which was boarded by pirates off the Somali coast remain “safe and in good health” & a frigate from @EUNAVFOR is reportedly expected to arrive in the vicinity soon. https://t.co/gbQNqDoEIV
— Dr Phil Weir (@navalhistorian) November 7, 2025
