Πυρηνική απειλή Ρωσίας – «Ο Πούτιν γαβγίζει, δεν θα δαγκώσει»

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ παρουσίασε εκ νέου τον πύραυλο Bourevestnik, εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή. Λίγες μέρες μετά ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ απείλησε στο X, ότι θα κάνει το Βέλγιο να «εξαφανιστεί», ενώ καυχιόταν για μια νέα πυρηνική υπερ-τορπίλη με το όνομα Poseidon. Μήπως πρέπει να ανησυχεί η Δύση; Όχι απαραίτητα.

ΗΠΑ και Ρωσία είναι σήμερα με μεγάλη διαφορά οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, κατέχοντας περισσότερες από 10.600 από τις συνολικά 12.100 πυρηνικές κεφαλές παγκοσμίως. Η Κίνα διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η Ρωσία διαθέτει περίπου 1.560 μη στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων, αν και υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα ακριβή στοιχεία λόγω έλλειψης διαφάνειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται το Eubserver παρά τους λεονταρισμούς του Ρώσου προέδρου και των υφισταμένων του περί πυρηνικών όπλων, το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει ποτέ κάτι που να κάνει τους δυτικούς στρατιωτικούς της Δύσης να πιστεύουν ότι επρόκειτο να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο.

Ο λόγος είναι ότι απλά δεν βλέπουν εκείνες τις κινήσεις από πλευράς Ρωσίας που αποτελούν την αλυσίδα προς κινητοποίηση και εμπλοκή.

Πραγματικό ανησυχητικό σημάδι θα ήταν η κινητοποίηση της λεγόμενης 12ης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας (12η GUMO) η οποία από το 1947 φυλάει τα πιο απόρρητα σχέδια και πληροφορίες της ΕΣΣΔ και μετά Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά τα πυρηνικά.

Σύμφωνα με τον ειδικό στον ρωσικό στρατό της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House, αν 12η GUMO άρχιζε να μετακινεί κεφαλές από τις αποθήκες για να τις συναρμολογήσει με βόμβες ή πυραύλους πιθανότατα θα γινόταν αντιληπτή από τους αμερικανικούς δορυφόρους.

Στη συνέχεια, αναφέρει το δημοσίευμα, θα ακολουθούσε έξαρση εξόδου των ρωσικών υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων (BMS) από βάσεις όπως το Μούρμανσκ στη Θάλασσα του Μπάρεντς και διασπορά των οδικών συστημάτων μεταφοράς–ανύψωσης–εκτόξευσης (TEL). Τελευταίο βήμα θα ήταν να «θερμανθούν» τα διηπειρωτικά βαλλιστικά βλήματα (ICBM) πριν από την εκτόξευση.

Όμως ούτε η 12η GUMO, ούτε τα BMS ούτε τα TEL έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση, γεγονός που καθιστά τις ρωσικές απειλές κενές στα αυτιά των στρατηγών του ΝΑΤΟ, αναφέρει το Eobserver.

«Τα πυρηνικά όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλο πληροφόρησης και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ένοπλες δυνάμεις -που είναι εκείνοι που στην πραγματικότητα κατέχουν τα πυρηνικά όπλα- εμπλέκονται σε αυτό καθόλου», είπε ο Κιρ Τζάιλς. «Οι [του ΝΑΤΟ] άνθρωποι που παρακολουθούν αυτά τα πράγματα … είναι βέβαιοι ότι αν υπήρχαν σημάδια κίνησης [από τη 12η GUMO], θα το γνώριζαν εγκαίρως», πρόσθεσε.

Το ρωσικό πυρηνικό δόγμα

Εξάλλου για πολλούς αναλυτές στη Δύση, η Μόσχα θέλει να φοβίσει τις κοινωνίες. «Οι περισσότερες ρωσικές απειλές δεν στοχεύουν τους δυτικούς υπευθύνους χάραξης πολιτικής, αλλά τις κοινωνίες τους, ως τρόπο έμμεσου εξαναγκασμού των υπευθύνων» είπε ο Σιντάρτ Κοσάλ, από το Royal United Services Institute (RUSI). «Το ρωσικό μήνυμα είναι: “Θα τρομάξουμε τις κοινωνίες σας για να σας περιορίσουμε, αλλά δεν πρόκειται πραγματικά να πάμε σε πόλεμο”», προσέθεσε.

Ο ρωσικός στρατός απέχει επίσης κατά πολύ από ένα πυρηνικό πλήγμα με βάση το δόγμα του, υπογραμμίζει ο Eubserver, προσθέτοντας ότι αυτό θα δικαιολογούσε ένα τακτικό, δηλαδή μικρής κλίμακας, πλήγμα, αν ο τοπικός πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακωνόταν σε περιφερειακό πόλεμο με το ΝΑΤΟ και στη συνέχεια οι συμβατικές ρωσικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν καταστροφική ήττα.

«Αν συμβεί κάτι [μια σύγκρουση Ρωσίας–ΝΑΤΟ], θα είναι πρώτα κάτι συμβατικό — θα υπάρχει χρόνος ώστε να ηρεμήσουν οι θερμόαιμοι», είπε ο Πάβελ Πόντβιχ, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Αφοπλισμό του ΟΗΕ (UNIDIR) στη Γενεύη.

Ο Κοσάλ προσέθεσε ότι «τα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται σε πολιτικό πλαίσιο, όχι από το πουθενά … συνήθως προηγούνται εντεινόμενες συμβατικές εχθροπραξίες». Κανείς δεν έχει καν δοκιμάσει ένα από το 2017 στη Βόρεια Κορέα, πόσο μάλλον χρησιμοποιήσει ένα από τότε που οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την Ιαπωνία το 1945, σημειώνει το ευρωπαϊκό δημοσίευμα.