Γνωρίστε τον «Κινέζο Τραμπ» που κατακτά το social media – Συγκέντρωση εκατομμύρια προβολές από ένα… στοίχημα
Γνωρίστε τον Κινέζο Τραμπ, τον άντρα που έχει καταφέρει να γίνει φαινόμενο στα social media χάρη στην εντυπωσιακή μίμηση του Αμερικανού προέδρου.
Στο Τσονγκκίνγκ, νοτιοδυτική Κίνα, με πληθυσμό 32 εκατομμυρίων, ο επιχειρηματικός διευθυντής Ράιαν Τσεν έχει καταφέρει μια μίμηση τόσο ακριβή που οι ξένοι σταματούν να τρώνε το μεσημεριανό τους, στη μέση της μπουκιάς, όταν ακούν τη φωνή του.
Ο Τσεν μιμείται τη φωνή του Τραμπ με τρομακτική ακρίβεια, αλλά είναι ένα ταλέντο που έγινε γνωστό στο κοινό μόλις τον Ιανουάριο – και όλα αυτά επειδή έχασε ένα στοίχημα.
«Έπαιξα “θάρρος ή αλήθεια” με έναν φίλο μου και έχασα. Και (ο φίλος μου) με προκάλεσε να μιμηθώ τον Τραμπ και να το ανεβάσω στον λογαριασμό μου, για να δούμε πώς θα πάει» λέει στο CNN.
To βίντεο έγινε αμέσως viral. Eκατομμύρια άνθρωποι από όλη την Κίνα παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μέσω του διαδικτύου, και ο Τσεν λειτουργεί σαν «καθρέφτης» του Τραμπ.
Ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τις ΗΠΑ, και μέσω της περσόνας του προωθεί την πόλη του και την Κίνα ως τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, οι μιμήσεις του είναι καθαρά μη πολιτικές.
«Προσπαθώ να κρατώ τα πάντα μακριά από την πολιτική», είπε. «Προωθώ τον πολιτισμό μου, το φαγητό μου, δείχνω βασικά την πραγματική εικόνα της Κίνας», πρόσθεσε.
