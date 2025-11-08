Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ και επέστρεψε στις νίκες. Οι Αγρινιώτες, που πέτυχαν τα δυο γκολ με πέναλτι, ανέβηκαν στην 9η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται, καθώς βρίσκονται στην 11η θέση με επτά πόντους. Το ματς άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 30’ με εύστοχο πέναλτι του Ενκολόλο και με τον τρόπο αυτό εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του. Με το ξεκίνημα του αγώνα πίεζε και έδειχνε δίψα για τη νίκη, απέναντι στην ΑΕΛ που ξεκίνησε παθητικά. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με φλύαρη υπεροχή της ΑΕΛ που βρέθηκε στο καναβάτσο επειδή ο Παναιτωλικός ήταν επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του και πέτυχε δυο ακόμη γκολ (το ένα με δεύτερο πέναλτι).

Μεγάλη πίεση και 1-0 με πέναλτι

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναιτωλικός πίεζε πολύ από τη δεξιά πλευρά, είχε μεγάλη κατοχή της μπάλας και η ΑΕΛ έδειχνε υπομονή και προσπαθούσε να απειλήσει με αντεπιθέσεις. Από την άλλη πλευρά η φιλοξενούμενη ομάδα προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να βρει διαδρόμους και οι Τούπτα, Ουάρντα άλλαζαν πλευρές για να μπερδέψουν τους γηπεδούχους.

Ο Παναιτωλικός είναι η ομάδα που έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 17’ όταν ο Μελίσσας απέκρουσε με τα πόδια σε πλάγιο άουτ σουτ του Αγκίρε, ενώ καλή στιγμή είχε και στο 18’ που έφυγε άουτ κεφαλιά του Σιέλη. Κάπου η ΑΕΛ έδειξε να τα χάνει και ο Μαλεζάς, που άλλαξε τη διάταξη σε 3-5-2, καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα, δίνοντας συνεχώς εντολές.

Όμως, η ΑΕΛ δεν γλίτωσε. Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε 1-0 με εύστοχο πέναλτι του Ενκολόλο στο 30΄, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Παπαγεωργίου, μετά από σέντρα του Μίχαλακ. Μετά, ο Μαλεζάς άλλαξε πάλι σύστημα, με τετράδα στην άμυνα. Ο Παναιτωλικός έδωσε μέτρα στο γήπεδο, όμως η ΑΕΛ δεν πατούσε εύκολα στην αντίπαλη περιοχή.

Ανώτερος και στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ είχε περισσότερο χώρο, καθώς ο Παναιτωλικός οπισθοχώρησε. Όμως, οι φιλοξενούμενοι είχαν φλύαρη υπεροχή, με τον Παναιτωλικό να είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις του. Αυτό επιβεβαιώθηκε στο 67’ που ο Μαυρίας έκανε το 2-0 με πλασέ. Η φάση ξεκίνησε με λάθος του Ατανάσοφ έξω από την περιοχή, το οποίο εκμεταλλεύθηκε ο Αγκίρε, δίνοντας στον Ματσάν που έβγαλε την ασίστ.

Στο 74’ ο Αλεξιτς, λίγο μετά την είσοδό του σαν αλλαγή, κέρδισε πέναλτι από τον Μπαγκαλιάνη. Το δεύτερο πέναλτι του Παναιτωλικού εκτέλεσε ο ίδιος ο Αλεξιτς και ευστόχησε στο 79′.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η θέληση του Παναιτωλικού για τη νίκη. Οι παίκτες της γηπεδούχου μπήκε αποφασισμένοι για τη νίκη, ενώ η ΑΕΛ πλήρωσε λάθη των παικτών της.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο,τι κι αν έκανε ο Μαλεζάς, με αλλαγές συστημάτων, με αλλαγές παικτών, με συνεχείς εντολές, δεν κατάφερε να βάλει την ομάδα του στο παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η ΑΕΛ είχε αρκετούς. Ο Παπαγεωργίου θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός, όμως στο 30’ έκανε χέρι, ο Παναιτωλικός προηγήθηκε με πέναλτι και ουσιαστικά κρίθηκε το ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Μόσχου (Λασιθίου) καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού στο 30’ σε χέρι του Παπαγεωργίου. Στο 74’ σωστά έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού, όμως δεν έπρεπε να επιμείνει στην κίτρινη κάρτα στον Μπαγκαλιάνη, έπρεπε την αναβαθμίσει σε κόκκινη κάρτα, καθώς κλήθηκε στο VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 74’, σωστά ο Πολυχρόνης, κάλεσε τον Μάσχου να βγάλει κόκκινη κάρτα στο Μπαγκαλιάνη, επειδή στην ανατροπή του Αλέξιτς δεν φαίνεται ότι πάει για την μπάλα.

ΣΚΟΡΕΡ: 30΄Ενκολολό (με πέναλτι), 67’ Μαυρίας, 79’ Αλεξιτς (με πέναλτι)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83’ Κόγιτς), Εστέμπαν (73’ Κοντούρης), Μάτσαν (89΄Νικολάου), Μίχαλακ, Ενκολόλο (83’ Τσούρας), Αγκίρε (73’ Αλεξιτς).

ΛΑΡΙΣΑ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοσονού, Πέρες, Στάικος (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ (70’ Χατζηστραβός), Πασάς (58’ Γκαράτε), Ουάρντα (58’ Βινιάτο), Τούπτα (80’ Φαϊζάλ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

22/11 Αστέρας-Παναιτωλικός (19:30), 24/11 Λάρισα-ΟΦΗ (20:00)