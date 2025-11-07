newspaper
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 03:15

Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
A
A
Δυο Κολομβιανοί (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), οι οποίοι χαρακτηρίζονται «μισθοφόροι» από τη Μόσχα, καταδικάστηκαν να εκτίσουν 13 χρόνια κάθειρξη σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό, επειδή πολέμησαν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη δικαστήριο στην Ντονέτσκ (ανατολικά).

Οι Αλεχάντρο Αντε, 48 ετών, και Χοσέ Αρόν Μεδίνα Αράντα, 37 ετών, καταδικάστηκαν για «τη συμμετοχή τους σε μάχες στο πλευρό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανέφεραν εισαγγελείς μέσω Telegram.

«Οι δύο Κολομβιανοί συνελήφθησαν στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, συμμάχου της Ρωσίας»

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας στη Μόσχα εικονίζουν τους δυο άνδρες, με χειροπέδες και περιβολή κρατουμένων της Ρωσίας, να οδηγούνται σε δικαστήριο από αστυνομικούς με καλυμμένα τα πρόσωπα.

Οι δύο άνδρες φέρονται να πολέμησαν για λογαριασμό του στρατού της Ουκρανίας το 2023 και το 2024.

«Δεν ξέρω αν θα τους ξαναδούμε μια μέρα, αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σιέλο Πας, σύζυγος του Χοσέ Μεδίνα, προσθέτοντας πως δεν έχει μπορέσει να επικοινωνήσει με τον άνδρα της μετά την αιχμαλώτισή του και μιλώντας για «άδικη» καταδίκη.

«Είναι δύσκολο να αποδεχθούμε αυτήν την είδηση», συμπλήρωσε η Αστριντ Μεδίνα, αδελφή του Χοσέ, τονίζοντας πως δεν είχε καμιά ενημέρωση για τη δίκη.

Τον Ιούλιο του 2024, η κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, από την αστυνομία της χώρας αυτής, συμμάχου της Ρωσίας.

Φόραγαν στολές

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας του κ. Αντε που επικαλέστηκε η εφημερίδα, φόραγαν στολές του ουκρανικού στρατού όταν συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τους ξένους που πολεμούν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού «μισθοφόρους», ιδιότητα ποινικά κολάσιμη με βάση τη νομοθεσία της, και όχι εθελοντές.

Ξένοι, ιδίως Βρετανοί, έχουν δικαστεί και καταδικαστεί από δικαστήριο σε ουκρανικές περιφέρειες υπό ρωσική κατοχή τα τελευταία τρία χρόνια.

Τον Μάιο, Αυστραλός καταδικάστηκε επίσης να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη διότι πολέμησε εναντίον του ρωσικού στρατού στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων από τον Μάρτιο ως τον Δεκέμβριο του 2024.

Τον Οκτώβριο του 2024 μοσχοβίτικο δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης έξι ετών και δέκα μηνών σε εβδομηντάρη αμερικανό υπήκοο, τον Στίβεν Χάμπαρντ, επειδή ήταν «μισθοφόρος» στις τάξεις του ουκρανικού στρατού.

Στην άλλη πλευρά, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο τη σύλληψη δυο κινέζων υπηκόων, τους οποίους κατηγορούν πως πολέμησαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
