Επιστροφή στο… σπίτι της, μετά από 2,5 χρόνια για τη Μπαρτσελόνα (vids)

Η μεγάλη ημέρα έφτασε και το «Καμπ Νόου» άνοιξε ξανά τις πόρτες του! Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησαν την Παρασκευή (7/11) προπόνηση η οποία ήταν ανοιχτή για το κοινό, με τους φίλους της ομάδας να επιστρέφουν στο «σπίτι» τους μετά από 894 μέρες και το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα το 2023, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή του γηπέδου.

Οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει, καθώς η ομάδα της Καταλονίας έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής άδεια μόνο για ένα τμήμα του γηπέδου, ωστόσο το πρώτο βήμα έγινε και το κλίμα στο «Καμπ Νόου» ήταν γιορτινό καθ’ όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Στο γήπεδο βρισκόταν και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στην έδρα της είναι ολοένα και πιο κοντά, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι μπορεί να δώσουν το πρώτο παιχνίδι τους εντός Νοεμβρίου, είτε στο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22, είτε σε αυτό με την Αλαβές μία εβδομάδα αργότερα (29/11).

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις

🔵🔴 Día 0 en el Camp Nou 🏟 23.000 aficionados se han juntado para disfrutar del entrenamiento del @FCBarcelona_cat en la primera apertura de puertas del nou Camp Nou@_PDeportivo pic.twitter.com/M5BdTNhZEo — Pol López (@pol_lopez13) November 7, 2025