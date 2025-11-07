sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Επιστροφή στο… σπίτι της, μετά από 2,5 χρόνια για τη Μπαρτσελόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 07 Νοεμβρίου 2025 | 14:44

Επιστροφή στο… σπίτι της, μετά από 2,5 χρόνια για τη Μπαρτσελόνα (vids)

Μετά από περισσότερα από 2,5 χρόνια, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο «Καμπ Νόου», με τους «μπλαουγκράνα» να κάνουν ανοιχτή προπόνηση μπροστά στο κοινό τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Η μεγάλη ημέρα έφτασε και το «Καμπ Νόου» άνοιξε ξανά τις πόρτες του! Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησαν την Παρασκευή (7/11) προπόνηση η οποία ήταν ανοιχτή για το κοινό, με τους φίλους της ομάδας να επιστρέφουν στο «σπίτι» τους μετά από 894 μέρες και το παιχνίδι με τη Μαγιόρκα το 2023, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή του γηπέδου.

Οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει, καθώς η ομάδα της Καταλονίας έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής άδεια μόνο για ένα τμήμα του γηπέδου, ωστόσο το πρώτο βήμα έγινε και το κλίμα στο «Καμπ Νόου» ήταν γιορτινό καθ' όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Στο γήπεδο βρισκόταν και ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στην έδρα της είναι ολοένα και πιο κοντά, με τα ισπανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι μπορεί να δώσουν το πρώτο παιχνίδι τους εντός Νοεμβρίου, είτε στο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22, είτε σε αυτό με την Αλαβές μία εβδομάδα αργότερα (29/11).

Δείτε τις σχετικές αναρτήσεις

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

OT FORUM – Μανουσάκης: Ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις στα έργα

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47', πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσε

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

O οργανισμός υπέρ των αδέσποτων ζώων «A Little Shelter» στη φανέλα του Παναθηναϊκού (vid)

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «A Little Shelter» που δραστηριοποιείται στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, με το σχετικό λογότυπο να φιλοξενείται στη φανέλα των «πρασίνων».

Σύνταξη
Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Με τρεις… Έλληνες η αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι και Κεντζίορα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας ενόψει των επόμενων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις
Δήλωση Τσουκαλά 07.11.25

ΠΑΣΟΚ για ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη: Κανένα στοχευμένο σχέδιο, η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

«Έπρεπε να συμβεί το μακελειό στα Βορίζια για να αντιληφθεί την ανάγκη παρουσίας ισχυρής αστυνομικής δύναμης;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τζούρισιτς με Πανσερραϊκό, χάνει Στουρμ Γκρατς ο Σιώπης

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα εκτίσει την λόγω καρτών τιμωρία του στο ματς της 11ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό, ενώ κάρτες συμπλήρωσε στο Europa League την Πέμπτη και ο Μανώλης Σιώπης.

Σύνταξη
Παρίσι: Στην έκθεση – κόλαφο για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου
Παρίσι 07.11.25

Στην έκθεση - κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια στο Λούβρο απαντά η διευθύντρια του μουσείου

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας κατηγόρησε την διεύθυνση στο Λούβρο ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό του εντυπωσιασμού - Τι απαντά η Λοράνς Ντε Καρ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 07.11.25

Τσουκαλάς: Χρειάζεται να αλλάξει η κουλτούρα στην Κρήτη – Ούτε λέξη μετά τα Βορίζια από τον Μητσοτάκη

«Πρέπει να δούμε και το κομμάτι της καταστολής με την αυστηροποίηση των κανόνων οπλοκατοχής», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια

Σύνταξη
