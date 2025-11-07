Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Οι ερευνητές τον ονόμασαν «Google Maps των Ρωμαϊκών Δρόμων»: ένας νέος χάρτης υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτει ότι το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο ένωνε απομακρυσμένες περιοχές από τη Βρετανία μέχρι τη Συρία, ήταν πολύ πιο εκτεταμένο από ότι γνωρίζαμε.

Ο τελευταίος μεγάλος χάρτης του ρωμαϊκού δικτύου εκδόθηκε πριν από 25 χρόνια και κάλυπτε δρόμους συνολικού μήκους 188.555 χιλιομέτρων.

Η πρόοδος της τεχνολογίας και η αξιοποίηση νέων πηγών αυξάνουν τώρα το νούμερο στα 299.171 χιλιόμετρα –λίγο λιγότερο από τη μέση απόστασης Γης-Σελήνης στα 380.00 χιλιόμετρα.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Scientific Data «φέρνει επανάσταση στις γνώσεις μας για το πώς μετακινούνταν οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι λοιμώδεις νόσοι» σχολίασε στο Nature ο Τομ Μπρούγκμαν του Πανεπιστημίου του Άρχους στη Δανία, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Προηγούμενες προσπάθειες χαρτογράφησης εστιάζονταν στις κύριες οδικές αρτηρίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και βασίζονταν περισσότερο σε εκτιμήσεις για τη θέση αυτών των δρόμων παρά σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Η ερευνητική ομάδα αρχικά συγκέντρωσε όλους τους διαθέσιμους χάρτες και τους συνέκρινε με δορυφορικές εικόνες, τοπογραφικούς χάρτες και αεροφωτογραφίες.

Στις περιπτώσεις που αρχαίες μαρτυρίες αναφέρονταν σε άγνωστους δρόμους, οι ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν διαφορές στη βλάστηση ή άλλες ενδείξεις που θα μαρτυρούσαν τις θέσεις των χαμένων οδών.

Ο τελικός χάρτης αποτυπώνει το οδικό δίκτυο όπως ήταν περίπου το 150 μ.Χ., όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν στο μέγιστο της έκτασής της. Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι δεν ήταν δυνατή η μελέτη της εξέλιξης του δικτύου σε προηγούμενες ή επόμενες περιόδους.

Από τα σχεδόν 300.000 συνολικού μήκους, περίπου τα δύο τρίτα αντιστοιχούσαν σε δευτερεύοντες δρόμους, εν πολλοίς άγνωστους μέχρι σήμερα.

«Ήταν ένα τεράστιο παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να συνδέσουμε τις κουκκίδες σε κλίμακα ηπείρου» δήλωσε ο Μπρούγκμανς στο Associated Press.

Πολλοί από τους δρόμους που παρέμεναν άγνωστοι ως τώρα βρίσκονταν στην Ελλάδα, την Ιβηρική Χερσόνησο τη Βόρεια Αφρική, είπαν οι ερευνητές.

Στην περιοχή της Μεσογείου, επισήμαναν, οι ρωμαϊκοί δρόμοι, οι οποίοι περιλάμβαναν γέφυρες και σήραγγες μέσα από λόφους, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε το σημερινό οδικό δίκτυο.

Ο νέος χάρτης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα Itiner-e.

Κεντρική εικόνα: Carole Raddato / CC BY-SA 2.0