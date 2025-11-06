Σουηδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones

Οι αρχές στη Σουηδία ανακοίνωσαν ότι διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Λαντβέτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας. Αιτία, η εμφάνιση «ενός ή περισσοτέρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Σήμερα, το Βέλγιο ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Ωστόσο η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV στη Σουηδία.

Ύποπτες κινήσεις

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο Λαντβέτερ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβέτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν.

«Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.