06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Σουηδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Κόσμος 06 Νοεμβρίου 2025 | 21:26

Σουηδία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones

Το αεροδρόμιο Λαντβέτερ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη Σουηδία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εθεάθησαν ένα ή περισσότερα drones και θα παραμείνει κλειστό όσο κάνει έρευνα η αστυνομία.

Σύνταξη
Οι αρχές στη Σουηδία ανακοίνωσαν ότι διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Λαντβέτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας. Αιτία, η εμφάνιση «ενός ή περισσοτέρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών» στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Σήμερα, το Βέλγιο ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Ωστόσο η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Landvetter», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV στη Σουηδία.

Ύποπτες κινήσεις

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο Λαντβέτερ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβέτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν.

«Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.

Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη
Βασανιστήρια 06.11.25

Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη

Οι αρχές του Όστιν στο Τέξας συνέλαβαν πέντε άτομα. Κρατούσαν επί μήνες μια γυναίκα αλυσοδεμένη και την κακοποιούσαν. Έφερε τραύματα ακόμη και από αεροβόλο.

Σύνταξη
Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα
Αν σε θέλει... 06.11.25

Γάλλος έσκαβε για πισίνα και βρήκε θησαυρό 700.000 ευρώ σε ράβδους χρυσού και νομίσματα

Ο πιο τυχερός Γάλλος του κόσμου, είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να σκάψει για την κατασκευή πισίνας και βρήκε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19
«Συμφωνία μη δίωξης» 06.11.25

Boeing: Με εξωδικαστική συμφωνία παύει η ποινική δίωξη για τα πολύνεκρα δυστυχήματα το 2018-19

Φιλί ζωής για την Boeing, η απόφαση δικαστή στο Τέξας, που, κατ’ αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης, διέταξε την παύση της ποινικής δίωξης για δύο δυστυχήματα, όπου έχασαν τη ζωή τους 346 άνθρωποι.

Σύνταξη
Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Μέτρα πρόληψης 06.11.25

Βέλγιο: Έκτακτα μέτρα μετά την εισβολή drones στον εναέριο χώρο – Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας

Εθνικό Κέντρο Ασφάλειας Εναέριου Χώρου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο Βέλγιο έως την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεκλήθη εξαιτίας της εισβολής drones.

Σύνταξη
Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»
Μέση Ανατολή 06.11.25

Λίβανος: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά στόχων της Χεζμπολάχ – Η οργάνωση αποκήρυξε «πολιτική διαπραγμάτευση»

Οι κάτοικοι τριών χωριών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι θα πλήξει στρατιωτικούς στόχους της Χεζμπολάχ, ώστε να μην ανασυνταχθεί η οργάνωση.

Σύνταξη
Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;
Κόσμος 06.11.25

Καθώς η ισλαμοφοβία αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, ποια χώρα έχει δει τα περισσότερα ρατσιστικά επεισόδια;

Τα αντιμουσουλμανικά επεισόδια στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, ιδίως στην Αυστρία, το Βέλγιο και τη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή
Φρούδες ελπίδες 06.11.25

Ψάχνει στρατιώτες το Κίεβο: Πήραν δημοσιογράφο σηκωτό για να του βάλουν στολή

Με τη συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών να ζητάει ειρήνη και τις απώλειες στο μέτωπο να είναι δυσαναπλήρωτες, το Κίεβο έχει δώσει το ελεύθερο στους στρατολόγους να βρουν στρατιώτες με όλα τα μέσα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ
«Απαίσιος άνθρωπος» 06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία
Βόλεϊ 06.11.25

Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Λας Πάλμας στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Champions League - Στην Ισπανία η ρεβάνς, φωνές από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
