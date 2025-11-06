ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περικόψει το 4% των πτήσεών της από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Αρχικά η FAA ανέφερε ότι θα περιέκοπτε το 10% των πτήσεων, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, λόγω της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Οι ελλείψεις συνδεόνται με την παρατεταμένη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ, λόγω του αδιεξόδου στο Αμερικανικό Κογκρέσο.

Στη συνέχεια όμως είπε στις εταιρείες ότι μπορούν να ξεκινήσουν με μειώσεις 4% και να τις αυξήσουν στο 10% την επόμενη εβδομάδα.

Η United Airlines εκτελεί περίπου 4.500 πτήσεις ημερησίως, κάτι που σημαίνει ότι θα ακυρώνονται σε καθημερινή βάση περίπου 200 πτήσεις.