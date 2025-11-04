Ουάσινγκτον: Καθηλώθηκαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» – Τι συνέβη
Καθηλώνονται όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ενός ζητήματος ασφαλείας.
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξέδωσε απαγόρευση πτήσεων στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν λόγω ζητήματος ασφαλείας.
Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 ανέφερε ότι το ζήτημα οφειλόταν σε μια ανεπιβεβαίωτη απειλή κατά αεροσκάφους της United Airlines.
Το αεροπλάνο μετακινήθηκε στην ανατολική πλευρά του αεροδρομίου και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό.
Η πτήση 512 της United είχε αναχωρήσει από το Χιούστον και κατευθυνόταν προς την Ουάσινγκτον και το διεθνές αεροδρόμιο Ρίγκαν.
Η FAA και η United δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.
