Οι άνθρωποι σε όλο την Ευρώπη μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: την επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον.

Αυτή η ελπίδα, ωστόσο, συχνά είναι γεμάτη αβεβαιότητα. Οι σκέψεις για το μέλλον κυμαίνονται από το τι θα φέρει το μέλλον σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο έως το εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε μια αρνητική άποψη για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών, της έλλειψης φυσικών πόρων, της οικονομικής κρίσης, του πολέμου και της φτώχειας. Σε πολλά μέρη του κόσμου, αυτοί οι παράγοντες έχουν ισχυρότερη παρουσία στην κοινωνία, με αποτέλεσμα μια απαισιόδοξη άποψη για την κατάσταση του μέλλοντος.

Ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι η πιο απαισιόδοξη για το μέλλον της; Ποιες είναι οι κύριες ανησυχίες της Ευρώπης; Και ποια ευρωπαϊκή χώρα ανησυχεί για τον πόλεμο περισσότερο από το Ισραήλ;

Η Γαλλία η πιο απαισιόδοξη χώρα της Ευρώπης

Ένα μείγμα πολιτικής αστάθειας, πληθωρισμού και υποτιθέμενης εγκληματικότητας και βίας έχει ρίξει την αυτοπεποίθηση της Γαλλίας στα βάθη της.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της IPSOS σε τριάντα χώρες, ένα εντυπωσιακό 92% των Γάλλων πιστεύουν ότι η χώρα τους βγαίνει εκτός πορείας. Επιπλέον, σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες ισχυρίζεται ότι η παρακμή είναι μη αναστρέψιμη.

Αλλά οι Γάλλοι δεν είναι μόνοι.

Η εκτεταμένη απαισιοδοξία είναι επίσης εμφανής σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των Κάτω Χωρών (83%), Ουγγαρίας (80%), Γερμανίας (77%), Ιταλίας (73%), Ηνωμένου Βασιλείου (73%) και Σουηδίας (72%), που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος δρόμο.

Στη Γαλλία, η εντυπωσιακή σειρά πολιτικών κρίσεων επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο το αρνητικό δημόσιο αίσθημα.

Μετά την παραίτηση τριών πρωθυπουργών σε λιγότερο από ένα χρόνο — των Μισέλ Μπαρνιέ, Φρανσουά Μπαϊρού και Σεμπαστιάν Λεκορρνού, οι οποίοι αργότερα επαναδιορίστηκαν — σχεδόν έξι στους 10 Γάλλους πολίτες ανησυχούν πλέον για την τρέχουσα πολιτική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 81% πιστεύει ότι η δημοκρατία τους δεν «λειτουργεί» πλέον σωστά και ότι οι ιδέες τους «δεν εκπροσωπούνται», αναφέρει η IPSOS. Αυτό είναι ένα αίσθημα που συμμερίζεται η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, εκτός από εκείνους που υποστηρίζουν το κυβερνών κόμμα της Αναγέννησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Τι έχει αντικαταστήσει το κόστος ζωής ως την κύρια ανησυχία;

Το καλοκαίρι του 2025 σηματοδότησε μια σημαντική μετατόπιση στη λίστα με τα πιο πιεστικά ζητήματα στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα της IPSOS.

Ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής δεν αποτελούν πλέον τις κύριες ανησυχίες, έχοντας ξεπεραστεί από την εγκληματικότητα και τη βία (33%).

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η ασφάλεια αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία στη Γαλλία (35%), τη Γερμανία (35%), το Βέλγιο (33%) και ιδιαίτερα στη Σουηδία (57%).

Ο πόλεμος ανησυχεί τους Πολωνούς περισσότερο από τους Ισραηλινούς, καθώς η κλιματική κρίση ξεχνιέται

Η ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα…

Για παράδειγμα, σε σύγκριση με την υπόλοιπη ήπειρο, οι Ούγγροι φαίνεται να ανησυχούν δυσανάλογα για την κατάσταση της υγειονομικής τους περίθαλψης (63%), ενώ ο έλεγχος της μετανάστευσης είναι το κύριο ζήτημα για τους ερωτηθέντες στο Ηνωμένο Βασίλειο (44%).

Εν τω μεταξύ, ο κίνδυνος στρατιωτικής σύγκρουσης αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα (βρίσκεται πλέον στην ένατη θέση, σημειώνοντας αύξηση 3% από τον Οκτώβριο του 2024), και αποτελεί το πιο πιεστικό ζήτημα στην Πολωνία (46%), ξεπερνώντας το ποσοστό που παρατηρείται στο Ισραήλ (37%).

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην ένατη θέση, μαζί με τις συγκρούσεις, αλλά έχασε τέσσερις μονάδες από πέρυσι, και καμία χώρα που συμμετείχε στην έρευνα δεν την υπέδειξε ως το κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, παρά τις απειλές που η επιστημονική κοινότητα λέει ότι θέτει.

Στην πραγματικότητα, η τάση 2021-2025 δείχνει ότι λιγότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η ανάληψη δράσης για την κλιματική κρίση, ιδίως στην Πολωνία (-18%), τη Γερμανία (-16%), τη Γαλλία (-15%) και την Ισπανία (-15%).

Η Ολλανδία είναι η ευρωπαϊκή χώρα που ανησυχεί περισσότερο για την κλιματική κρίση (21%), ενώ, παγκοσμίως, η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα (30%).