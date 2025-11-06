Παπανικολάου: «Το επόμενο ματς είναι πάντα το πιο σημαντικό»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Παρασκευής (7/11, 21:15) απέναντι στην Παρτιζάν στο ΣΕΦ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Στη media day την παραμονή του αγώνα, μίλησε ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», Κώστας Παπανικολάου.

Ο Έλληνας φόργουορντ δέχθηκε ερώτηση για τα back to back παιχνίδια και τον τρόπο διαχείρισης από την ομάδα και τον ίδιο, δηλώνοντας ότι πρέπει πάντα να κοιτάζουν το επόμενο παιχνίδι και να «σβήνουν» από τη μνήμη τους τι έγινε στο προηγούμενο, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ξαναειπωθεί. Θα πρέπει να έχεις κοντή μνήμη και στην ήττα και στη νίκη. Θα πρέπει να φτιάχνεις την ψυχολογία σου το επόμενο ματς, που είναι πάντα το πιο σημαντικό.

Από κει και πέρα, υπάρχει και η διαχείριση του κάθε ενός και σωματικά και πνευματικά. Είναι πολλά μικρά κομμάτια που σε βοηθούν να κάνεις μια επανεκκίνηση για το επόμενο ματς. Δεν είναι εύκολο, όμως, είμαστε επαγγελματίες αθλητές και πλέον έχει γίνει τρόπος ζωής», δήλωσε ο Παπανικολάου.