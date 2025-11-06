Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30.

Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.

Βίντεο:

Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.