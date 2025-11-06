Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο – Πετάχτηκαν τζάμια ως το απέναντι κτήριο (βίντεο)
Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
- Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
- Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
- Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
- Η νέα χρυσή πινακίδα του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο προκαλεί χλευασμό και οργή
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα του Νέου Κόσμου λίγο μετά τις 22:30.
Η έκρηξη προήλθε από χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, με τη τζαμαρία να σπάει και να εκτοξεύονται κρύσταλλα σε όλο τον δρόμο, μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο.
Βίντεο:
Κατά πληροφορίες, στο διαμέρισμα βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της.
Ο δρόμος έχει αποκλειστεί από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο υπάρχει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
- Conference League: «Τριάρα» η Κρίσταλ Πάλας στην ΑΖ, βαθμό η Ομόνοια στη Λωζάνη -Βαθμολογίες, αποτελέσματα
- Πάμπλουτοι σε μια μέρα: Το ποσό – ρεκόρ που κέρδισαν 5 φίλοι στο EuroMillions
- Λουτσέσκου: «Το ματς έγινε εύκολο όταν έμειναν με 10 παίκτες»
- Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 07.11.2025]
- Περού: «Persona non grata» κηρύχθηκε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις