Το ακριβό καλάθι της καθημερινότητας – «Ασφυκτιούν» τα νοικοκυριά
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Νοεμβρίου 2025 | 22:21

Το ακριβό καλάθι της καθημερινότητας – «Ασφυκτιούν» τα νοικοκυριά

Οι τιμές των τροφίμων και βασικών αγαθών παραμένουν στα ύψη - Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, τα νοικοκυριά «ασφυκτιούν»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Μπορεί ο γενικός πληθωρισμός να υποχωρεί, όμως η πραγματικότητα στα σούπερ μάρκετ παραμένει σκληρή. Η ακρίβεια στα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε μια διαρκή μάχη επιβίωσης – ακόμη κι αν οι αριθμοί δείχνουν «βελτίωση».

Μείωση πληθωρισμού, αλλά όχι στις ανάγκες της καθημερινότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 2,9% τον Αύγουστο του 2025, έναντι 3,1% τον Ιούλιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, o Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε περαιτέρω στο 1,8%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ωστόσο, πίσω από τη γενική αυτή εικόνα κρύβεται μια ανθεκτική και ύπουλη ακρίβεια: οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται σε βασικά είδη.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025):

• Ο καφές αυξήθηκε κατά 18,5%,
• τα φρούτα κατά 11,6%,
• η σοκολάτα και τα γλυκίσματα κατά 23,2%,
• το ελαιόλαδο κατά 15%,
• τα φρέσκα λαχανικά κατά 8%,
• ενώ τα παγωτά, η ζάχαρη και τα προϊόντα σοκολάτας σημείωσαν άνοδο 12%.

Το παράδοξο του «χαμηλού πληθωρισμού» και των υψηλών τιμών

Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για ένα «παράδοξο της ακρίβειας»: οι επίσημοι δείκτες δείχνουν υποχώρηση, αλλά ο πολίτης δεν το νιώθει στο πορτοφόλι του.

Η κατηγορία «Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση – δηλαδή κοντά στον γενικό πληθωρισμό. Όμως μέσα σε αυτήν την κατηγορία, ορισμένα βασικά αγαθά παρουσιάζουν διψήφιες αυξήσεις, με αποτέλεσμα η μέση οικογένεια να πληρώνει σαφώς περισσότερο κάθε μήνα.

Στην Ελλάδα, το 23% του οικογενειακού εισοδήματος δαπανάται για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά – ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (17%). Έτσι, ακόμη και μια μικρή αύξηση στις τιμές των βασικών αγαθών έχει μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Οι τιμές πέφτουν μόνο… στα χαρτιά

«Οι τιμές δεν αυξάνονται παντού, αλλά αυξάνονται εκεί όπου πονά περισσότερο», δηλώνει η Μαρία Ανδρίτσου, οικονομολόγος του ΙΟΒΕ. «Η ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενοίκια και στις μικρές υπηρεσίες δείχνει ότι το κόστος ζωής δεν έχει μειωθεί· απλώς άλλαξε μορφή».

Παρά τη μείωση του ενεργειακού κόστους, οι αυξήσεις στα τρόφιμα παραμένουν το σημαντικότερο βάρος για τους καταναλωτές. Οι ενώσεις λιανεμπόρων αναφέρουν αύξηση στη ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, περιορισμό στις αγορές και στροφή προς τα καταστήματα με εκπτωτική πολιτική.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΚΑ (Σεπτέμβριος 2025):

• Το 68% των νοικοκυριών δήλωσαν ότι «περικόπτουν αγορές φρέσκων προϊόντων και επώνυμων ειδών»,
• ενώ το 52% είπαν πως έχουν περιορίσει κοινωνικές δραστηριότητες για να καλύψουν τρόφιμα και λογαριασμούς.

Η ανατομία της ακρίβειας:

Πολιτικές και μέτρα – Τι κάνει το κράτος

Η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις πιέσεις μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα «Καλάθι του Νοικοκυριού» συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, με ελέγχους τιμών στα σούπερ μάρκετ και πρόστιμα για αισχροκέρδεια. Επιπλέον, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιέρωσε μηνιαίες συγκρίσεις τιμών και πλαφόν σε ορισμένα βασικά προϊόντα.

Όμως, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, «τα μέτρα απλώς επιβραδύνουν τις αυξήσεις – δεν τις ανατρέπουν». «Όταν οι μισθοί αυξάνονται 3% και τα βασικά τρόφιμα 10%, η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ είναι μια μικρή δοκιμασία».

Στον προϋπολογισμό του 2026, η κυβέρνηση προβλέπει πληθωρισμό 2,4%, αλλά αναγνωρίζει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι διεθνείς αγορές τροφίμων μπορεί να επαναφέρουν πιέσεις μέσα στον χειμώνα.

Η Ελλάδα και η Ευρώπη

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat (Σεπτέμβριος 2025), η Ελλάδα εμφανίζει πληθωρισμό κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (2,3%), όμως η «κόπωση τιμών» στα τρόφιμα εξακολουθεί να αποτελεί ένα κοινό φαινόμενο σε πολλές χώρες του Νότου – όπως η Ισπανία (2,8%) και η Ιταλία (2,9%).

Η δομή της ελληνικής αγοράς -μικρό μέγεθος, περιορισμένος ανταγωνισμός, υψηλό μεταφορικό κόστος- ενισχύει τη μεταφορά των διεθνών ανατιμήσεων στα ράφια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λύση δεν θα έρθει μόνο από επιδοτήσεις, αλλά και από ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και διαφάνειας στην τιμολόγηση.

Οι άνθρωποι πίσω από τους αριθμούς

Για την Ελένη, 42 ετών, μητέρα δύο παιδιών στον Πειραιά, τα νούμερα του πληθωρισμού είναι απλώς θεωρία: «Κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ, πληρώνω τα ίδια χρήματα και παίρνω λιγότερα. Ο πληθωρισμός μπορεί να έπεσε, αλλά οι τιμές δεν ξαναγύρισαν ποτέ».

Η καθημερινότητα των Ελλήνων το φθινόπωρο του 2025 αποκαλύπτει πως η κρίση της ακρίβειας δεν τελείωσε – απλώς άλλαξε πρόσωπο. Η επόμενη πρόκληση για την οικονομία δεν είναι μόνο να «πέσει» ο πληθωρισμός, αλλά και να επανέλθει η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Δύο βαρομετρικά 06.11.25

Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες

Κύμα κακοκαιρίας, που θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένεται στη χώρα μας. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά αναμένονται βροχές και πιθανόν πλημμύρες.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε
ΕΛ.ΑΣ. 06.11.25

Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του δευτέρου ατόμου που διακρίνεται στο μοναδικό βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Κρήτη 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
