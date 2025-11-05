Αδιανόητη γκαντεμιά, σ’ ένα ματς που ήταν για 3-0

Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη εμφάνιση μέχρι στιγμής στην σεζόν, απέναντι στην Αϊντχόφεν, αλλά είναι πραγματικά ν’ απορεί κάποιος για το τι έγινε και οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Μια νίκη που την άξιζαν 100% με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του Καραϊσκάκη, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν μια «χαψιά» την Αϊντχόφεν, την ομάδα που στην προηγούμενη αγωνιστική της διοργάνωσης, είχε επικρατήσει της Νάπολι με 6-2.

Κι όμως ένα ματς στο οποίο (βάσει απόδοσης κι ευκαιριών) ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να νικήσει εύκολα με 3-0, έληξε τελικά ισόπαλο 1-1 με τους φιλοξενούμενους ν’ αποφεύγουν την ήττα στις καθυστερήσεις.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η ατυχία που «χτύπησε» την ομάδα του Πειραιά, καθώς η κυριαρχία των παικτών του Μεντιλίμπαρ ήταν αδιαμφισβήτητη.

Ο Ολυμπιακός έκανε μια «γεμάτη» εμφάνιση κυριαρχώντας απόλυτα σε όλους τους τομείς, ελέγχοντας μάλιστα το παιχνίδι και τον ρυθμό, δείχνοντας ότι είχε προετοιμαστεί καλά για την σημαντική «μάχη» με την Αϊντχόφεν.

Κι αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες των φιλοξενούμενων οι πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ νωρίς, εκμεταλλευόμενος στην δυναμική της έδρας, αλλά είχε και πολλές ακόμα ευκαιρίες για να διπλασιάσει τα τέρματα του.

Είχε το οριζόντιο δοκάρι αλλά κι άλλες μεγάλες φάσεις για το 2-0, την ώρα που η Αϊντχόφεν αδυνατούσε ν’ απειλήσει την εστία του Τζολάκη.

Ήταν κρίμα κι άδικο για την ομάδα του Πειραιά το αποτέλεσμα, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν για 3-0, χωρίς ίχνος υπερβολής. Το είχαν «διαβάσει» καλά το παιχνίδι οι πειραιώτες κι αυτό φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο κυριάρχησαν σε κάθε εκατοστό του γηπέδου.

Κι όμως η γκαντεμιά της χρονιάς δεν επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης, καθώς η PSV βρήκε γκολ ισοφάρισης από το… πουθενά. Κι όταν λέμε από το πουθενά το εννοούμε.

Ακόμα και οι παίκτες της ολλανδικής ομάδας δεν πρέπει να… πίστευαν στο τέλος του αγώνα, ότι κατάφεραν ν’ αποφύγουν την ήττα στο Καραϊσκάκη.

Η μπάλα αδίκησε τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν αλλά η εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στέλνει ένα μήνυμα για την συνέχεια.

Υπάρχουν τέσσερα ακόμα παιχνίδια για τους πειραιώτες στην League Phase του Champions League και ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε η ελληνική ομάδα απέναντι στους Ολλανδούς, δείχνει πως ο Ολυμπιακός έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει τον μεγάλο στόχο του.

Οι «ερυθρόλευκοι», που τώρα έχουν δύο βαθμούς, θα τα δώσουν όλα στα παιχνίδια που ακολουθούν αρχής γενομένης με την τεράστια «μάχη» απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου στο Καραϊσκάκη.