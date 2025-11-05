Άρης – Σλασκ Βρότσλαβ 85-78: Έπαιξε με τη φωτιά, αλλά δεν «κάηκε» (vid)

Ο Άρης έκανε σούπερ πρώτο ημίχρονο (50-30), προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο ακόμη και 26 πόντους διαφορά, όμως στη συνέχεια χαλάρωσε, επικίνδυνα, επέτρεψε στην Σλασκ να σημειώσει 48 πόντους στα δύο τελευταία δεκάλεπτα, εν τέλει ωστόσο νίκησε με 85-78.

Τρίτη νίκη για τον «Θεό του πολέμου» στο EuroCup μετά από έξι αγωνιστικές και πρώτη μετά από τρεις σερί ήττες.

Ο Μπράις Τζόουνς με 28 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Φορμπς να προσθέτει 12, τους περισσότερους σε καίρια σημεία. Εξαιρετικός και ο Κουλμπόμα με 20 πόντους στη μακράν καλύτερη εμφάνισή του ως τώρα στον Άρη.

Από τους Πολωνούς που είδαν το ρεκόρ τους να πηγαίνει στο 2-4, 20π. είχε ο Σάνον και 14 ο Γρκέι.

Αν η… καλή μέρα φαίνεται από το πρωί τότε το το πρώτο δεκάλεπτο που πραγματοποίησε ο Άρης ήταν ακριβώς αυτό. 21-6 το επιμέρους σκορ, με μια εξαιρετική, επιθετική άμυνα και τους παίκτες του Μίλιτσιτς να «επιτρέπουν» στους Πολωνούς να σουτάρουν με το τραγικό 2/11 δίποντα, 0/7 τρίποντα, ενώ είχαν και 2/6 βολές.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν ήταν τόσο καλό αμυντικά για τον Άρη (καθώς δέχθηκε 24 πόντους με τον Σάνον 12π. στο ημίχρονο να δίνει λύσεις στους φιλοξενούμενους), ωστόσο ήταν ακόμη καλύτερος επιθετικά. Οι παίκτες του Μίλιτσιτς, έτρεξαν στο ανοικτό γήπεδο, έβαλαν ωραίες συνεργασίες και έφτασαν σε πολλά ωραία καλάθια, κυρίως μέσα από ομαδικό μπάσκετ. Κάπως έτσι η διαφορά εκτοξεύθηκε ακόμη και στο +26 (46-20)

Πλην του Τζόουνς που είχε «φανεί» περισσότερο στο α’ δεκάλεπτο, στο β’ έκανε αισθητή την παρουσία του και ο Κουλμπόκα που τελείωσε το ημίχρονο με 15 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του μετά τις δύο πρώτες περιόδους.

Ο Άρης έστειλε ξανά τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της που ήταν το +26 (67-41) με δύο λεπτά για τη συμπλήρωση 30 λεπτών αγώνα, ωστόσο… βιάστηκε να χαλαρώσει. Οι Πολωνοί άρπαξαν την ευκαιρία και με 12-0 σερί πλησίασαν στο 67-53 βάζοντας πίεση στην ελληνική ομάδα.

Ένα τρίποντο του Μπριν Φορμπς λίγο αργότερα έκανε το 73-53 με τον Αμερικανό να σηκώνει τα χέρια του ψηλά και (σαν να λέει στον εαυτό του «επιτέλους») καθώς ήταν το πρώτο του μετά από έξι άστοχα. Μάλιστα κι ο κόσμος τον αποθέωσε σε μια γενικότερη προσπάθεια να τον εμψυχώσει προκειμένου επιτέλους να βρει τον καλό του εαυτό.

Παρά το +20, οι γηπεδούχοι επέτρεψαν στους Πολωνούς να πλησιάσουν επικίνδυνα, αρχικά στους 8 (75-67 (με 2,5 λεπτά πριν τη λήξη) και λίγο αργότερα στους 5 (81-76 με 26» για το τέλος)… αγχώνοντας έτσι τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους οπαδούς του που και απόψε γέμισαν σχεδόν το Παλέ.

Εν τέλει με βολές του Τζόουνς και Ίνοκ ο Άρης έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 85-78

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ (4 ριμπάουντ, 5 σίστ), Τζόουνς 28 (4/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 17/18 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Φορμπς 12 (1/1 δίποντο, 1/9 τρίποντα, 7/7 βολές), Μερκβιλάτζε, Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίης 5, Ίνοκ 4 (1/6 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 λάθη), Χάρελ 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουνβτ), Κουλμπόκα 20 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ριμπάουντ)

Σλασκ Βρότσλαβ (Μπαγκάτσκις): Βισνιέφσκι, Κουλικόφσκι 9 (3/4 τρίποντα), Ουρμπάνιακ 9 (3/10 δίποντα, 3/4 βολές, 11 ριμπάουντ), Κέρκγουντ 10 (2/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Πέναβα 2, Στερνίτσκι 2, Γκρέι 14 (4/9 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 5 ασίστ), Τσέρνιεβιτς 4 (2/7 σουτ), Σάνον 20 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Κόουλμαν-Τζόουνς 2 (1/5 σουτ, 6 ριμπάουντ), Τζόρτζεβιτς 6