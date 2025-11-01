Άρης Betsson – ΠΑΟΚ 73-78: Με εκπληκτική άμυνα και σούπερ δίδυμο στην επίθεση ο «δικέφαλος» (vid)

Μεγάλη εμφάνιση και μεγάλη νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ μέσα στο γεμάτο και γιορτινό «Nick Galis Hall» με 78-73 επί του Άρη Betsson, σε παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Basket League.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ μάλιστα ξέφυγε ακόμη και με 10 πόντους (37-47) στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου.

Σπουδαίοι για τον ΠΑΟΚ Τζάκσον με 24 πόντους και ο Μουρ, με τον πρώτο να ηγείται στο α΄ ημίχρονο και τον δεύτερο στο Β’, ενώ στα τελευταία λεπτά όταν χρειάστηκε, ο Τζάκσον «εμφανίστηκε» ξανά για να «τελειώσει» το ματς.

Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Άρη στο τέλος του ντέρμπι μετά τη ένα αποκαρδιωτική εμφάνιση της ομάδας τους, παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και είχε απάντηση σε ό,τι κι αν έκαναν οι γηπεδούχοι. Για την ακρίβεια δεν έκαναν και πολλά καθώς για μία ακόμη φορά έδειξαν ότι στερούνται λύσεων και σε άμυνα και σε επίθεση. Ειδικότερα απέναντι στην εξαιρετική άμυνα των ασπρόμαυρων, ο νέος προπονητής των κιτρινόμαυρων Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν είχε λύσεις, βλέποντας ακόμη και σταθερές αξίες στο σκοράρισμα όπως ο Τζόουνς να εγκλωβίζονται.

Αντιθέτως ο Ζντοβτς είχε πλάνο και αυτό βασίστηκε πρωτίστως στην σε μια εξαιρετικά πιεστική άμυνα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα, στα όρια του φάουλ. Ο Σλοβένος ωστόσο δεν είχε πρόβλημα να στέλνει συνεχώς στις βολές τους γηπεδούχους (είχαν 29/39) αφού με εξαίρεση τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» δεν είχαν άλλη σταθερή πηγή πόντων.

Έτσι η μεγάλη διαφορά στις βολές (μόλις 7/11 ο ΠΑΟΚ) και τα φάουλ (18 ο Άρης, 27 ο δικέφαλος)δεν πληγώθηκαν ιδιαίτερα παρότι κάποιοι παίκτες του φορτώθηκαν με φάουλ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρης έκανε την προσπάθειά του να επανέλθει, όμως και πάλι το έκανε ανορθόδοξα και με μεμονωμένες προσπάθειες, ενώ από το τρίποντο ήταν σταθερά τραγικός με 4/22 σε όλο το ματς.

Ο Άρης πλησίασε σε 66-70, όμως όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ είχε απαντήσεις για όλα. Ο Τζάκσον ανέλαβε δράση, έκανε το 67-74, ενώ στη συνέχεια ήταν η σειρά του Μουρ για να «κλειδώσει» μια σπουδαία νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (0/5 τρίποντα, 6 ασίστ, 4 λάθη), Ίνοκ 6 (12 ριμπάουντ), Χάρελ 14 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κουλμπόκα 2 (0/4 τρίποντα), Φορμπς 3, Φόρεστερ 12 (4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 3 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 6 (0/3 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Περσίδης 8 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπράουν 6 (3 ασίστ), Μουρ 17 (12 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ντιμσά 5 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Κόνιαρης 8 (0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ζάρας, Τζάκσον 24 (4/8 τρίποντα), Τζόουνς 4, Ιατρίδης