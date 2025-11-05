Μεγάλη Εικόνα: Αποκαλύψεις και κρίσιμα ερωτήματα για την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα
Η εκπομπή του MEGA Μεγάλη Εικόνα επιστρέφει με κρίσιμα ερωτήματα και αιχμηρές τοποθετήσεις. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 00.00.
- Στην Αθήνα μέσα στον Νοέμβριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
- Αγωνία για 16χρονη που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό
- Σύλληψη Ρώσου μοναχού - Αρνήθηκε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα στους αστυνομικούς
- Σοβαρή καταγγελία της ΕΙΝΑΠ: Ήταν αστυνομικοί οι άνδρες με πολιτικά που εισέβαλαν στο ΤΕΠ και ζητούσαν ιατρικά στοιχεία;
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 00:00, στο MEGA, η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη έρχεται με αποκαλύψεις, αιχμηρές τοποθετήσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.
Βουλευτές και στελέχη των κομμάτων παίρνουν θέση για τις αιματοβαμμένες βεντέτες που συγκλονίζουν την Κρήτη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών που προκαλούν αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς και τη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ που έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή.
Η Νίκη Λυμπεράκη, με την έμπειρη δημοσιογραφική της ματιά, ανοίγει τον διάλογο με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, αναζητώντας απαντήσεις και λύσεις.
«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00
#MegaliEikona
