05.11.2025
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον κόσμο
Επιστήμες 05 Νοεμβρίου 2025

Στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αραχνών στον κόσμο

Δύο είδη αραχνών βρέθηκαν να συμβιώνουν σε μια γιγάντια αποικία σε μέγεθος διαμερίσματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κρυμμένη στα σκοτάδια μιας υγρής σπηλιάς στα ελληνοαλβανικά σύνορα, μια γιγάντια αποικία αραχνών έχει σχηματίσει αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν τον μεγαλύτερο ιστό του κόσμου.

Ο ιστός, στερεωμένος στον τοίχο ενός στενού, σκοτεινού περάσματος κοντά στην είσοδο της Σπηλιάς του Θειαφιού, καλύπτει επιφάνεια 106 τετραγωνικών μέτρων, αναφέρει διεθνής ομάδα ερευνητών στην επιθεώρηση Subterranean Biology. Το λεπτεπίλεπτο άσπρο πέπλο αποτελείται από εκατοντάδες επιμέρους ιστούς σε σχήμα χωνιού.

Μια ασυνήθιστη διαπίστωση είναι ότι η γιγάντια αποικία φιλοξενεί δύο διαφορετικά είδη αράχνης που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι σχηματίζουν αποικίες. Ο πληθυσμός της κοινής αράχνης Tegenaria domestica υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει 69.000 άτομα, τα οποία ζουν δίπλα σε 42.000 αράχνες του είδους Prinerigone vagans.

Γενετικές αναλύσεις έδειξαν μάλιστα ότι αράχνες του σπηλαίου παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τους υπέργειους συγγενείς τους.

Το αραχνοΰφαντο πέπλο καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο της σπηλιάς (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

Το αραχνοΰφαντο πέπλο καλύπτει έναν ολόκληρο τοίχο της σπηλιάς (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

Και οι δύο αράχνες συχνάζουν σε ανθρώπινους οικισμούς, όμως η αποικία της σπηλιάς «είναι μια μοναδική περίπτωση δύο ειδών που συμβιώνουν στην ίδια δομή ιστού σε τεράστιους αριθμούς» σχολίασε στο Livescience.com ο Ιστβάν Ουράκ του Πανεπιστημίου Sapientia στην Τρανσιλβανία της Ρουμανίας.

Κάθε αράχνη Tegenaria domestica υφαίνει τον δικό της επιμέρους ιστό (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

Κάθε αράχνη Tegenaria domestica υφαίνει τον δικό της επιμέρους ιστό (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

«Κάποια είδη παρουσιάζουν αξιοθαύμαστη γενετική πλαστικότητα, η οποία συνήθως γίνεται εμφανής μόνο κάτω από ακραίες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεριφορές κάτω από ‘κανονικές’ περιστάσεις» είπε ο ερευνητής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η αράχνη T.domestica θα ήταν αναμενόμενο να επιτίθενται στην P.vangas, όμως το σκοτάδι της σπηλιάς μπορεί να περιορίζει την όρασή της.

Η αράχνη Prinerigone vagans είναι το δεύτερο είδος της πελώριας αποικίας (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

Η αράχνη Prinerigone vagans είναι το δεύτερο είδος της πελώριας αποικίας (Urak et al. 2025, Subterranean Biology)

Και τα δύο είδη φαίνεται ότι παγιδεύουν μικροσκοπικές σκνίπες, οι οποίες με τη σειρά τους τρέφονται με πλούσιες μικροβιακές αποικίες.

Τα μικρόβια πιθανότατα αντλούν ενέργεια από το δύσοσμο αέριο υδρόθειο που γεμίζει τη Σπηλιά του Θειαφιού, μέσα από την οποία περνάει ένα ρυάκι με νερά πλούσια σε θείο.

Η ίδια η σπηλιά σχηματίστηκε λόγω διάβρωσης του πετρώματος από το θειικό οξύ που προκύπτει από την οξείδωση του υδρόθειου.

Η ομάδα που υπογράφει τη μελέτη είναι οι  είναι η πρώτη που περιγράφει τη γιγάντια αποικία με λεπτομέρειες, δεν είναι όμως αυτή που ανακάλυψε την αποικία. Αυτό συνέβη το 2022 στη διάρκεια αποστολής της Τσεχικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Μια άλλη ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε τη σπηλιά το 2024 και συνέλεξε δείγματα τα οποία εξέτασε ο Ουράκ πριν σχεδιάσει τη δική του αποστολή.

H είσοδος της Σπηλιάς του θειαφιού βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ τα βαθύτερα τμήματά της στην Αλβανία.

