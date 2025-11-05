Σόλομον: Γιατί δεν φοβάται την AI – Τι λέει για τις απολύσεις

Σειρά μαζικών απολύσεων σε εταιρείες όπως οι Meta, Amazon, Salesforce, YouTube και άλλες μεγάλες εταιρείες τροφοδοτούν τους φόβους για την συρρίκνωση των θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η AI μπορεί να βλάψει τη ζήτηση για υπαλλήλους γραφείου, αλλά υπάρχει λόγος ελπίδας, εκτιμά ο δ.σ. της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον. Το αμερικανικό εργατικό δυναμικό θα εξελιχθεί, όπως έχει εξελιχθεί και στο παρελθόν, εξήγησε κατά την διάρκεια συνέντευξης στο CNN.

Κάνοντας μια ιστορική διαδρομή αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκλήθηκε από την εφεύρεση της ατμομηχανής στα τέλη του 1700, η ​​οποία βοήθησε στην τροφοδότηση της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης.

«Θα υπάρξουν αναστατώσεις. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η οικονομία μας είναι πολύ ευέλικτη, πολύ ευέλικτη. Και όταν κοιτάς την τεχνολογία που έχει εισχωρήσει στην κοινωνία μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια, προσαρμοζόμαστε» σημείωσε. «Βρίσκουμε νέες επιχειρήσεις. Βρίσκουμε νέες θέσεις εργασίας. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ως ο λόγος για 17.375 ανακοινώσεις απολύσεων φέτος

Τα σημερινά chatbots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν εις βάθος έρευνα, να δημιουργήσουν εκπληκτικά ρεαλιστικές ταινίες, να συνθέσουν μουσική και να εντοπίσουν άμεσα οικονομικές απάτες πριν καν ολοκληρωθεί.

Αυτή η ταχύτητα θα μπορούσε να κάνει τη μετάβαση πιο ανώμαλη αυτή τη φορά.

«Ο ρυθμός υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας επιταχύνεται λίγο. Καθώς οι επιχειρήσεις παλεύουν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, η βραχυπρόθεσμη αναστάτωση μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη» είπε ο Σόλομον. «Αλλά η οικονομία μας είναι απίστευτα ευρεία και ευέλικτη».

Οι εργασίες γραφείου

Οι υπάλληλοι γραφείου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτή τη διαταραχή.

Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, ανακοίνωσε στους αναλυτές ότι οι πρόσφατες 14.000 απολύσεις της εταιρείας «δεν καθοδηγούνταν στην πραγματικότητα από την Τεχνητή Νοημοσύνη» ωστόσο τον Ιούνιο ανέφερε ότι η υιοθέτηση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα συρρικνώσει το εταιρικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

Η Meta πρόσφατα μείωσε 600 θέσεις εργασίας στην ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι που, σύμφωνα με αναφορές, αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο ευέλικτη κίνηση. Το YouTube αυτή την εβδομάδα άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι στην Chegg, εταιρεία διαδικτυακής εκπαίδευσης, πλήττονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε δύο μέτωπα. Πρώτον, η άνοδος του ChatGPT μειώνει τη ζήτηση για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Chegg. Δεύτερον, η ίδια η Chegg επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπόσχοντας να λειτουργήσει την επιχείρησή της με λιγότερους εργαζόμενους για να είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτή την εβδομάδα, η Chegg ανακοίνωσε ότι θα μειώσει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της καθώς αντιμετωπίζει τις «νέες πραγματικότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης» και τη χαμηλότερη επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Οι απολύσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ως ο λόγος για 17.375 ανακοινώσεις απολύσεων φέτος, οι οποίες καταγράφηκαν από την εταιρεία outplacement και coaching Challenger, Gray & Christmas μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% των συνολικών απολύσεων που ανακοινώθηκαν φέτος.

Ωστόσο, η Challenger σημείωσε ότι αυτός ο αριθμός πιθανότατα υπολείπεται των απολύσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλες 20.219 περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνδέονταν με εταιρείες που επικαλούνταν απροσδιόριστες τεχνολογικές ενημερώσεις – μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η ανάγκη για υπαλλήλους γραφείου θα μειωθεί, αλλά θα καλυφθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας», δήλωσε ο Σόλομον.

Αντίθετα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε υπαλλήλους, ανεβάζοντας το ποσοστό ανεργίας έως και 20% στο εγγύς μέλλον.

«Είναι τρομακτικό το πόσο το ευρύτερο κοινό και οι πολιτικοί, οι νομοθέτες, δεν νομίζω, γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει» είπε μιλώντας στον Άντερσον Κούπερ του CNN τον Μάιο. «Πρέπει να δράσουμε τώρα. Δεν μπορούμε απλώς να το κάνουμε υπνοβατώντας».

Μετασχηματιστικός αντίκτυπος

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ένας «σημαντικός αριθμός εταιρειών» είτε κάνει απολύσεις είτε λέει ότι δεν θα προσλάβει πολλούς εν μέρει λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Παρακολουθούμε αυτό πολύ προσεκτικά… Θα μπορούσε σίγουρα να έχει επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Πάουελ.

Έρευνα σε πάνω από 100 επενδυτικούς τραπεζίτες της Goldman Sachs διαπιστώνει ότι το 11% των αμερικανικών εταιρειών «μειώνουν ενεργά τον αριθμό των εργαζομένων λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης». Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 31% για τις εταιρείες τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

«Εμπόδια στην πορεία»

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για το σχηματισμό μιας φούσκας σε αυτό το καυτό τμήμα της αγοράς.

Ο Σόλομον είπε ότι ενώ πολλές «μεγάλες εταιρείες» θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάποια στιγμή η ευφορία θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια και να μην υπάρξει «ευθεία γραμμή» στην αξία.

Ένα σενάριο που παρουσίασε είναι ότι η ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί κάποια στιγμή να μην φτάσει τις υψηλές προσδοκίες, μειώνοντας τις αποτιμήσεις.

Αλλά αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνο για να εξελιχθεί, επειδή, όπως σημείωσε ο Σόλομον, οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας είναι καθιερωμένες και οι νεότερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό ακόμα σε ιδιωτικές αγορές, όπου οι μειώσεις αποτιμήσεων αλλάζουν μόνο αργά.

«Η τεχνολογία είναι συναρπαστική θα πρέπει να υπάρχει πολύς ενθουσιασμός γι’ αυτήν», είπε ο Σόλομον. «Αλλά θα υπάρξουν και εμπόδια στην πορεία».

Πηγή: ΟΤ