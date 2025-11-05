newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σόλομον: Γιατί δεν φοβάται την AI – Τι λέει για τις απολύσεις
Διεθνής Οικονομία 05 Νοεμβρίου 2025 | 00:45

Σόλομον: Γιατί δεν φοβάται την AI – Τι λέει για τις απολύσεις

Ο Σόλομον εκτιμά ότι το αμερικανικό εργατικό δυναμικό θα εξελιχθεί

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Spotlight

Σειρά μαζικών απολύσεων σε εταιρείες όπως οι Meta, Amazon, Salesforce, YouTube και άλλες μεγάλες εταιρείες τροφοδοτούν τους φόβους για την συρρίκνωση των θέσεων εργασίας λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η AI μπορεί να βλάψει τη ζήτηση για υπαλλήλους γραφείου, αλλά υπάρχει λόγος ελπίδας, εκτιμά ο δ.σ. της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον. Το αμερικανικό εργατικό δυναμικό θα εξελιχθεί, όπως έχει εξελιχθεί και στο παρελθόν, εξήγησε κατά την διάρκεια συνέντευξης στο CNN.

Κάνοντας μια ιστορική διαδρομή αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκλήθηκε από την εφεύρεση της ατμομηχανής στα τέλη του 1700, η ​​οποία βοήθησε στην τροφοδότηση της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης.

«Θα υπάρξουν αναστατώσεις. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η οικονομία μας είναι πολύ ευέλικτη, πολύ ευέλικτη. Και όταν κοιτάς την τεχνολογία που έχει εισχωρήσει στην κοινωνία μας εδώ και εκατοντάδες χρόνια, προσαρμοζόμαστε» σημείωσε. «Βρίσκουμε νέες επιχειρήσεις. Βρίσκουμε νέες θέσεις εργασίας. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά αυτή τη φορά».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ως ο λόγος για 17.375 ανακοινώσεις απολύσεων φέτος

Τα σημερινά chatbots τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν εις βάθος έρευνα, να δημιουργήσουν εκπληκτικά ρεαλιστικές ταινίες, να συνθέσουν μουσική και να εντοπίσουν άμεσα οικονομικές απάτες πριν καν ολοκληρωθεί.

Αυτή η ταχύτητα θα μπορούσε να κάνει τη μετάβαση πιο ανώμαλη αυτή τη φορά.

«Ο ρυθμός υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας επιταχύνεται λίγο. Καθώς οι επιχειρήσεις παλεύουν με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του αυτοματισμού, η βραχυπρόθεσμη αναστάτωση μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη» είπε ο Σόλομον. «Αλλά η οικονομία μας είναι απίστευτα ευρεία και ευέλικτη».

Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι εργασίες γραφείου

Οι υπάλληλοι γραφείου ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε αυτή τη διαταραχή.

Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, ανακοίνωσε στους αναλυτές ότι οι πρόσφατες 14.000 απολύσεις της εταιρείας «δεν καθοδηγούνταν στην πραγματικότητα από την Τεχνητή Νοημοσύνη» ωστόσο τον Ιούνιο ανέφερε ότι η υιοθέτηση της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης θα συρρικνώσει το εταιρικό εργατικό δυναμικό της εταιρείας.

Η Meta πρόσφατα μείωσε 600 θέσεις εργασίας στην ομάδα Τεχνητής Νοημοσύνης, κάτι που, σύμφωνα με αναφορές, αποτελεί μέρος της προσπάθειας για πιο ευέλικτη κίνηση. Το YouTube αυτή την εβδομάδα άρχισε να προσφέρει εθελοντικές εξόδους σε Αμερικανούς υπαλλήλους στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εργαζόμενοι στην Chegg,  εταιρεία διαδικτυακής εκπαίδευσης, πλήττονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε δύο μέτωπα. Πρώτον, η άνοδος του ChatGPT μειώνει τη ζήτηση για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Chegg. Δεύτερον, η ίδια η Chegg επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, υπόσχοντας να λειτουργήσει την επιχείρησή της με λιγότερους εργαζόμενους για να είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτή την εβδομάδα, η Chegg ανακοίνωσε ότι θα μειώσει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της καθώς αντιμετωπίζει τις «νέες πραγματικότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης» και τη χαμηλότερη επισκεψιμότητα αναζήτησης.

Οι απολύσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρθηκε ως ο λόγος για 17.375 ανακοινώσεις απολύσεων φέτος, οι οποίες καταγράφηκαν από την εταιρεία outplacement και coaching Challenger, Gray & Christmas μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2% των συνολικών απολύσεων που ανακοινώθηκαν φέτος.

Ωστόσο, η Challenger σημείωσε ότι αυτός ο αριθμός πιθανότατα υπολείπεται των απολύσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλες 20.219 περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνδέονταν με εταιρείες που επικαλούνταν απροσδιόριστες τεχνολογικές ενημερώσεις – μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Η ανάγκη για υπαλλήλους γραφείου θα μειωθεί, αλλά θα καλυφθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας», δήλωσε ο Σόλομον.

Αντίθετα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαλείψει τις μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε υπαλλήλους, ανεβάζοντας το ποσοστό ανεργίας έως και 20% στο εγγύς μέλλον.

«Είναι τρομακτικό το πόσο το ευρύτερο κοινό και οι πολιτικοί, οι νομοθέτες, δεν νομίζω, γνωρίζουν πλήρως τι συμβαίνει» είπε μιλώντας στον Άντερσον Κούπερ του CNN τον Μάιο. «Πρέπει να δράσουμε τώρα. Δεν μπορούμε απλώς να το κάνουμε υπνοβατώντας».

Μετασχηματιστικός αντίκτυπος

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ένας «σημαντικός αριθμός εταιρειών» είτε κάνει απολύσεις είτε λέει ότι δεν θα προσλάβει πολλούς εν μέρει λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Παρακολουθούμε αυτό πολύ προσεκτικά… Θα μπορούσε σίγουρα να έχει επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Πάουελ.

Έρευνα σε πάνω από 100 επενδυτικούς τραπεζίτες της Goldman Sachs διαπιστώνει ότι  το 11% των αμερικανικών εταιρειών «μειώνουν ενεργά τον αριθμό των εργαζομένων λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης». Ωστόσο, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 31% για τις εταιρείες τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών.

«Εμπόδια στην πορεία»

Η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για το σχηματισμό μιας φούσκας σε αυτό το καυτό τμήμα της αγοράς.

Ο Σόλομον είπε ότι ενώ πολλές «μεγάλες εταιρείες» θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της άνθησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάποια στιγμή η ευφορία θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια και να μην υπάρξει «ευθεία γραμμή» στην αξία.

Ένα σενάριο που παρουσίασε είναι ότι η ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί κάποια στιγμή να μην φτάσει τις υψηλές προσδοκίες, μειώνοντας τις αποτιμήσεις.

Αλλά αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να χρειαστεί χρόνο για να εξελιχθεί, επειδή, όπως σημείωσε ο Σόλομον, οι περισσότερες εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας είναι καθιερωμένες και οι νεότερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό ακόμα σε ιδιωτικές αγορές, όπου οι μειώσεις αποτιμήσεων αλλάζουν μόνο αργά.

«Η τεχνολογία είναι συναρπαστική θα πρέπει να υπάρχει πολύς ενθουσιασμός γι’ αυτήν», είπε ο Σόλομον. «Αλλά θα υπάρξουν και εμπόδια στην πορεία».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

AKTOR: Επεκτείνεται στο LNG – Deal με ΔΕΠΑ Εμπορίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

Ζευγάρια: Μεγαλώνουμε μαζί, χαιρόμαστε μαζί;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ενέργεια
Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

Ενεργειακό κόστος: Πυρά βιομηχάνων για ενέργεια και παραγωγή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη
Ελλάδα 05.11.25

Διδυμότειχο: Μεγάλη φωτιά στο χωριό Κυανή – Πύρινο «ποτάμι» από διαρροή πετρελαίου σε αποθήκη

Η φωτιά ξεκίνησε σε αποθήκη στο χωριό Κυανή, επεκτάθηκε σε δεξαμένη πετρελαίου και στη συνέχεια σε ένα σπίτι όπου ευτυχώς ήταν κλειστό - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)
Champions League 05.11.25

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0: O ΜακΆλιστερ χάρισε μεγάλη νίκη στους «κόκκινους» (vid)

Χάρη σε κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61ο λεπτό, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ και την έπιασε στους εννιά βαθμούς. Αποδοκιμασίες στην επιστροφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου 1-2: Το βαυαρικό «τραίνο» πέρασε από το Παρίσι (vid)
Champions League 05.11.25

Το «τραίνο» της Μπάγερν πέρασε από το Παρίσι (1-2)

Ο Λουίς Ντίαζ σκόραρε δύο γκολ και μετά αποβλήθηκε, όμως η Μπάγερν άντεξε στην «πολιορκία» της Παρί και έφυγε νικήτρια με 2-1 από το Παρίσι, κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Μείωσε ο Ζοάο Νέβες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)
Champions League 05.11.25

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ 1-1: «Όρθια» στο Τορίνο η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον τερματοφύλακά της. Ξεκίνησαν βασικοί οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)
Champions League 04.11.25

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Η αδικία της χρονιάς, για τον Θρύλο που άξιζε τη νίκη (vids)

Ο Ολυμπιακός έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Αϊντχόφεν, όμως στην μοναδική στιγμή αδράνειας στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων δέχθηκε την ισοφάριση και έχασε την ευκαιρία για την πρώτη του νίκη.

Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη
Torre dei Conti 04.11.25

H Ρωσία εκτοξεύει πυρά προς την Ιταλία με αφορμή την κατάρρευση πύργου στη Ρώμη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργάτη

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, συνέδεσε την κατάρρευση ενός μεσαιωνικού πύργου στη Ρώμη με την οικονομική υποστήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα
Δημοσκόπηση 04.11.25

Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%, απογοητευμένο από τον Μητσοτάκη το 51%, το 34% εμπιστεύεται τον Τσίπρα

«Αγκάθι» για την κυβέρνηση η ακρίβεια. Απογοητευμένοι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι πολίτες. Δεν βλέπει φως η αντιπολίτευση. Στα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Σκληρή στάση 04.11.25

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» - Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Κλειστά στόματα από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν – Το θρίλερ μέχρι τη σύλληψή τους

Μετά την παράδοσή τους στον αρχηγό του FBI, όπως αποκάλυψε το in, τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη για λόγους ασφαλείας αύριο δεν θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο αλλά εισαγγελέας και ανακριτής θα μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να τους απαγγείλουν κατηγορίες και να δοθεί προθεσμία να απολογηθούν

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο