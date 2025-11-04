sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Λουτσιάνο Βουλκάνο: O Ιταλός που κάνει θαύματα
Ποδόσφαιρο 04 Νοεμβρίου 2025 | 13:43

Λουτσιάνο Βουλκάνο: O Ιταλός που κάνει θαύματα

Από φοιτητής αρχιτεκτονικής στο Βαρέζε μέχρι την Premier League, ο Λουτσιάνο Βουλκάνο είναι το νέο πρόσωπο της ιταλικής σχολής προπονητών που κατακτά την Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λουτσιάνο Βουλκάνο δεν έγινε ποτέ αρχιτέκτονας, αν και το σπούδαζε. Το 2009 αποφάσισε ότι προτιμούσε να «χτίζει» γέφυρες προς το γκολ, αντί για κτίρια. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η απόφασή του τον έχει δικαιώσει πλήρως: στα 37 του, είναι ο βοηθός προπονητή του Ρεζίς Λε Μπρις στο Σάντερλαντ, που ζει ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι. Η νεοφώτιστη ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της Premier League, μπροστά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Τσέλσι, την Τότεναμ, μαζί με τη Λίβερπουλ — ένα σενάριο που λίγοι θα είχαν φανταστεί στην αρχή της σεζόν.

Ο Βουλκάνο δεν είναι ένας «τυχερός» προπονητής που βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα επιμονής, μελέτης και υπομονής, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τα χαμηλά, πέρασε από τη θέση του αναλυτή και σήμερα ανήκει στη νέα γενιά Ιταλών τεχνικών που κάνουν αίσθηση στην Ευρώπη.

Ο δρόμος του Βουλκάνο ήταν μακρύς και καθόλου εύκολος. Πέρασε πέντε χρόνια στις ακαδημίες του Βαρέζε, εκεί όπου έμαθε την υπομονή και τη λεπτομέρεια της προπονητικής. Έπειτα έγινε αναλυτής τακτικής, από αυτούς που περνούν ατελείωτες νύχτες μπροστά σε οθόνες, «τεμαχίζοντας» κάθε φάση ενός αγώνα. Η επιμονή του τον οδήγησε στη Serie A: εργάστηκε με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, τον Φρανκ Ντε Μπουρ και, κυρίως, τον Στέφανο Πιόλι, τον οποίο ακολούθησε σε ένα οκταετές ταξίδι σε Ίντερ, Φιορεντίνα, Μίλαν και μέχρι και στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Νασρ.

Με τον Πιόλι κέρδισε το πρωτάθλημα με τη Μίλαν και απέκτησε τη φήμη ενός τεχνικού που συνδυάζει την ανάλυση με την ανθρώπινη προσέγγιση. Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν αποχώρησαν μαζί το περασμένο καλοκαίρι, ο Βουλκάνο έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Μου έμαθες πολλά και θα τα κουβαλώ πάντα μέσα μου. Αν όλα αυτά έγιναν δυνατά, είναι χάρη σε σένα».

Luciano Vulcano: 'We want to improve our levels' - Sunderland AFC

Το καλοκαίρι του 2025, η Σάντερλαντ τού χτύπησε ξανά την πόρτα. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε αρνηθεί, γιατί ήθελε να μείνει στο πλευρό του Πιόλι. Αυτή τη φορά είπε το «ναι». Δίπλα στον Γάλλο προπονητή Ρεζίς Λε Μπρις, έναν άνθρωπο με διδακτορικό στη φυσιολογία και εμμονή με τους αριθμούς, ο Βουλκάνο βρήκε τον ιδανικό συνεργάτη. Οι δύο τους συνδυάζουν διαφορετικές φιλοσοφίες: ο Λε Μπρις είναι ο ψυχρός αναλυτής των δεδομένων, ο Βουλκάνο είναι ο άνθρωπος του γηπέδου, του πάγκου και των συναισθημάτων.

«Ο Ρεζίς είναι ένας από τους πιο έξυπνους προπονητές που έχω γνωρίσει», λέει ο Ιταλός. «Αυτό που με εντυπωσιάζει όμως περισσότερο είναι η ανθρωπιά του. Ακούει, εξηγεί, σέβεται τους παίκτες του — και εκείνοι του το ανταποδίδουν». Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα φαίνεται να έχει γίνει το μυστικό της επιτυχίας της Σάντερλαντ.

Η ιστορία του Βουλκάνο είναι μέρος μιας ευρύτερης αλλαγής. Μιας νέας γενιάς Ιταλών προπονητών που σαρώνει τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Από τον Φραντσέσκο Φαριόλι στο Πόρτο μέχρι τον Ντομένικο Τεντέσκο στη Φενέρμπαχτσε, τον Νταβίντε Αντσελότι στη Βραζιλία και τον Αλέσιο Λίσι στη Λα Λίγκα, η ιταλική σχολή δείχνει πιο σύγχρονη και παγκόσμια από ποτέ. Όλοι αυτοί, όπως και ο Βουλκάνο, ανήκουν σε μια γενιά που μεγάλωσε με τα δεδομένα, τα βίντεο και τη φιλοσοφία της ομαδικότητας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι βλέπει τον εαυτό του στο μέλλον ως πρώτο προπονητή. Και, αν κρίνει κανείς από τη διαδρομή του, δύσκολα θα του το αρνηθεί η ζωή. Από τις μικρές κατηγορίες της Ιταλίας, μέχρι τα αποδυτήρια όπου συνυπήρξε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Βουλκάνο έχει αποδείξει ότι ξέρει να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να κερδίζει τον σεβασμό παντού.

Σήμερα, στο βορρά της Αγγλίας, μέσα στα εργοστάσια και την ομίχλη του Σάντερλαντ, ένας Ιταλός βοηθός προπονητή χτίζει όχι πια σπίτια ή γέφυρες, αλλά όνειρα. Κάθε νίκη, κάθε προπόνηση, κάθε λέξη στον πάγκο είναι ένα κομμάτι μιας ιστορίας που μόλις αρχίζει. Και, αν η ζωή έχει κάποια δικαιοσύνη, ο Λουτσιάνο Βουλκάνο δεν θα μείνει για πολύ «νούμερο δύο».

Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο