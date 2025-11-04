Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο σήμερα ο 55χρονος που πυροβόλησε στον αέρα και τραυμάτισε 15χρονο
Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Στο Αυτόφωρο οδηγείται σήμερα, μετά την αναβολή που έλαβε χθες, ο 55χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.
Από τα σκάγια τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των παιδιών.
