Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην πλατεία Βάθη ξέσπασε τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Από την πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.