Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπάστερ Κίτον: Ο άνθρωπος που κορόιδευε τον θάνατο — όταν το Jackass δεν ήταν ούτε ιδέα
Φαινόμενο 03 Νοεμβρίου 2025 | 12:20

Μπάστερ Κίτον: Ο άνθρωπος που κορόιδευε τον θάνατο — όταν το Jackass δεν ήταν ούτε ιδέα

130 χρόνια μετά τη γέννησή του, ο Μπάστερ Κίτον παραμένει ο πιο τολμηρός κωμικός στην ιστορία του κινηματογράφου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Δεν υπάρχει τίποτα αστείο στο να πέφτει πάνω σου ένας τοίχος δύο τόνων. Εκτός αν λέγεσαι Μπάστερ Κίτον. Η εμβληματική σκηνή στο Steamboat Bill, Jr. (1928), όπου ολόκληρη πρόσοψη σπιτιού σκάει πάνω του και ο ίδιος σώζεται επειδή στέκεται ακριβώς στο άνοιγμα ενός παραθύρου, δεν είχε κανένα κόλπο. Κανένα ειδικό εφέ. Ένα καρφί στο έδαφος έδειχνε το σημείο όπου έπρεπε να σταθεί. Αν μετακινούταν πέντε εκατοστά, θα ήταν νεκρός.

Ο Τζόνι Νόξβιλ του Jackass έχει παραδεχθεί ότι όταν προσπάθησε να αναπαράγει τη σκηνή, «πλησίασε όσο ποτέ στο να πεθάνει». «Ο Μπάστερ ήταν πάντα μαζί μου και θα είναι για πάντα», παραδέχεται ο ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς The Great Buster (2018).

YouTube thumbnail

Ο Κίτον, όμως, το έκανε με απόλυτη ψυχραιμία. Εκείνη την εποχή ο γάμος του διαλυόταν, έπινε πολύ και όσοι ήταν μπροστά στα γυρίσματα λένε πως δεν τον ένοιαζε αν θα σκοτωνόταν. Δεν σκοτώθηκε. Έμελλε όμως να τραυματιστεί δεκάδες φορές σε άλλες ταινίες: του συνέθλιψε το πόδι μια κυλιόμενη σκάλα, παραλίγο να πνιγεί σε ποτάμι, έχασε τις αισθήσεις του από κανονιά και έσπασε τον λαιμό του στο Sherlock Jr. — χωρίς να σταματήσει το γύρισμα.

YouTube thumbnail

«Το παιδί που δεν παθαίνει τίποτα»

Αυτή αντοχή δεν ήταν εκ γενετής· ήταν μαθημένη. Ο Κίτον ήταν παιδί-ακροβάτης στο βοντβίλ. Οι γονείς του τον έβαλαν από μωρό στο νούμερό τους, επειδή αλλιώς… το έσκαγε. Τον άρπαζαν από μια χειρολαβή βαλίτσας ραμμένη στα ρούχα του και τον εκτόξευαν στον τοίχο ή και στο κοινό. Η παράσταση παρουσιαζόταν ως «Το παιδί που δεν παθαίνει τίποτα». Τα κοινωνικά κινήματα τότε τους κυνηγούσαν. Μια φορά ο μικρός Μπάστερ κατέληξε γυμνός στο γραφείο του δημάρχου Νέας Υόρκης, με γιατρούς να τον εξετάζουν για κατάγματα. Δεν βρήκαν ούτε ένα. Ο ίδιος συγχώρησε τον πατέρα του. «Δεν ήταν κακός άνθρωπος. Πάντα μου έλεγε: σφίξε τον κ*** σου πριν πέσεις.»

Στα 21 του, ο Φάτι Άρμπακλ — τότε ο πιο διάσημος κωμικός στον κόσμο — τον είδε και του άνοιξε την πόρτα του κινηματογράφου. Ο Κίτον παράτησε ένα χρυσοφόρο συμβόλαιο στο θέατρο. Ένιωσε ότι στο σινεμά μπορούσε να κάνει κάτι που στη σκηνή ήταν αδύνατο: να ελέγχει τον χρόνο. Τα γυρίσματα του ανήκαν. «Δεν είχαμε σενάριο. Είχαμε μια ιδέα και το τέλος. Η μέση φρόντιζε τον εαυτό της.» Γύριζε σκηνές, τις έδειχνε σε κοινό, ξαναγύριζε όσες δεν έφερναν γέλιο. Η δημιουργική ελευθερία ήταν το καύσιμό του.

Αυτή η ελευθερία ήταν και ό,τι έχασε.

YouTube thumbnail

«Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

Όταν υπέγραψε με την MGM, πιστεύοντας έναν παραγωγό που εμπιστευόταν τυφλά, όλα κατέρρευσαν. Το στούντιο επέβαλε σενάρια γραμμένα από επιτροπές. Ο Κίτον, που είχε χτίσει την καριέρα του στον αυτοσχεδιασμό, βρέθηκε να παίζει σε ταινίες που δεν του ανήκαν. Έχασε το πάθος του. Μεθούσε. Έλειπε από τα γυρίσματα, στοιχίζοντας στη MGM χιλιάδες δολάρια την ημέρα. Ο Τσάπλιν και ο Χάρολντ Λόιντ τον είχαν προειδοποιήσει: «Μη πας εκεί. Θα σου σκοτώσουν τη δημιουργικότητα.» Είχαν δίκιο. Αργότερα ο Κίτον θα το περιέγραφε ψυχρά: «Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου.»

Κατέρρευσε ψυχολογικά και εισήχθη σε ψυχιατρείο. Δραπέτευσε από ζουρλομανδύα χρησιμοποιώντας κόλπο που του είχε μάθει ο Χουντίνι. Όταν επέστρεψε, η βιομηχανία τον είχε ήδη ξεχάσει. Χάθηκε στην Ευρώπη γυρίζοντας φτηνές ταινίες που δεν είδε κανείς. Και μετά, απλώς εξαφανίστηκε.

Τον έσωσε η τηλεόραση — το πιο ταπεινό μέσο. Μέσα από εμφανίσεις, διαφημίσεις, σόου, η Αμερική τον θυμήθηκε. Οι νέοι ηθοποιοί τον ανακάλυψαν. Ο Όσκαρ Άιζακ, ο Άνταμ Ντράιβερ, η Awkwafina μιλούν σήμερα για εκείνον ως «καθηγητή της ερμηνείας». Ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Γούντι Άλεν άντλησαν από το Sherlock Jr. για το Inception και το Purple Rose of Cairo. Ο σκηνοθέτης του Spider-Man μελέτησε τη μινιμαλιστική εκφραστικότητα του προσώπου του για να καταφέρει να βγάζει συναίσθημα πίσω από τη μάσκα.

Το BBC έγραψε πρόσφατα: «Ο Μπάστερ Κίτον είναι ο πιο επιδραστικός ηθοποιός της εποχής μας.»

Και είχε δίκιο.

YouTube thumbnail

Ο Κίτον έφυγε όπως έζησε

Στο τέλος της ζωής του, είχε πια έναν άνθρωπο στο πλευρό του: την Έλενορ Νόρις, τη γυναίκα που τον ερωτεύτηκε όταν ήταν κατεστραμμένος και που τον φρόντισε μέχρι την τελευταία μέρα. Στην τελευταία του δουλειά — μια διαφήμιση για έναν οργανισμό ασφάλειας στον Καναδά — υπήρχε κασκαντέρ standby σε περίπτωση που πέθαινε στο πλατό.

Δεν χρειάστηκε. Ο Κίτον έφυγε όπως έζησε: δουλεύοντας.

Το 1965, λίγους μήνες πριν πεθάνει, βρέθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας. Το κοινό σηκώθηκε όρθιο και χειροκροτούσε για λεπτά. Εκείνος, που είχε περάσει από λήθη και τρέλα, έκλαψε. «Δεν ήξερα ότι με αγαπούσατε τόσο», ψιθύρισε.

Και μετά είπε μια φράση που θα μπορούσε να είναι το επίγραμμά του: «Αν μείνεις αρκετά πάνω στο καρουζέλ, κάποια στιγμή θα ξαναπιάσεις το χρυσό δαχτυλίδι.»

Ο Μπάστερ Κίτον έμεινε. Και το έπιασε.

*Με πληροφορίες από: El Pais English 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία
Χόγια-Μπάτσιου 01.11.25

«Το πιο στοιχειωμένο δάσος του κόσμου»: Μαγικά δέντρα, UFO και ανατριχιαστικές ιστορίες στην Τρανσυλβανία

Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, το δάσος Χόγια-Μπάτσιου εξακολουθεί να προκαλεί φόβο και δέος, συνδυάζοντας τον μύθο, την επιστήμη και το ανεξήγητο σε ένα από τα πιο μυστηριώδη τοπία της Ευρώπης.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας
Stories 01.11.25

Ο θάνατος δεν είναι ο ίδιος παντού: Πώς οι πολιτισμοί βιώνουν τον θρήνο και ξαναγράφουν το νόημα της απώλειας

Ο θάνατος και η απώλεια δεν είναι μόνο προσωπικές εμπειρίες πόνου, αλλά και κοινωνικές διαδικασίες που ανασυνθέτουν τη μνήμη και τις σχέσεις μας με τους άλλους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14
Jump! 01.11.25

Αφού ο τολμηρός μοτοσικλετιστής Έβερ Κνίβελ απέτυχε να περάσει πάνω από 13 πούλμαν δοκίμασε σε 14

Ο Ρόμπερτ Κρεγκ Κνίβελ, γνωστός επαγγελματικά ως Έβερ Κνίβελ, ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης και διασκεδαστής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, επιχείρησε περισσότερα από 75 άλματα με μοτοσικλέτα από ράμπα σε ράμπα, ενώ εισήχθη στο Hall of Fame της Μοτοσικλέτας το 1999.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο – Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων
Feelgood art 01.11.25

Πώς μια πουά κολοκύθα έγινε το πιο περιζήτητο έργο τέχνης στον κόσμο - Το κρυμμένο μήνυμα των κουκκίδων

Τα παιχνιδιάρικα εμμονικά γλυπτά της Γιαγιόι Κουσάμα βρίσκονται σε μουσεία, σε πολυσύχναστες γκαλερί και -αν ασχολείστε με την τέχνη- πιθανότατα ζουν στο μυαλό σας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο οι πουά κολοκύθες της καλλιτέχνιδας συνεχίζουν να φυτρώνουν παντού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος
Wow 01.11.25

Οι γίγαντες του Θεού: Από τη Σαγράδα Φαμίλια στη Ρουέν, οι πέντε πιο ψηλοί ναοί στον κόσμο φέρνουν δέος

Η Σαγράδα Φαμίλια,  το αέναο όνειρο του μεγάλου Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, σφράγισε μία ιστορική πρωτιά, αποκτώντας το ανεπίσημο στέμμα της ψηλότερης εκκλησίας του κόσμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα 31.10.25

To πιο καταραμένο Halloween – Ο Ρίβερ Φίνιξ ήταν μόλις 23 ετών όταν κατέρρευσε έξω από το Viper Room

Ένας από τους πιο περιζήτητους νέους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο Ρίβερ Φίνιξ, κείτονταν με σπασμούς στο πεζοδρόμιο μπροστά στο νυχτερινό κλαμπ του Δυτικού Χόλιγουντ ιδιοκτησίας Τζόνι Ντεπ. Ήταν 31 Οκτωβρίου του 1993.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία
Stories 31.10.25

Γιατί οι δαίμονες και τα φαντάσματα στοιχειώνουν την ανθρώπινη ιστορία

Για αιώνες, οι άνθρωποι έχουν κοιτάξει το σκοτάδι με φόβο και θαυμασμό, αναζητώντας τα φαντάσματα και τους δαίμονες που κατοικούν τόσο στη φαντασία όσο και στην πραγματικότητά τους

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»
Ελλάδα 03.11.25

«Κομφούζιο» στα ΕΛΤΑ: Πολίτες φτάνουν στα κλειστά καταστήματα – «Δεν το γνωρίζαμε»

Ένα από τα 46 σημεία που κλείνουν από σήμερα είναι το μέχρι πρότινος πολυσύχναστο κατάστημα των ΕΛΤΑ στον αριθμό 164 της Ιπποκράτους, όπου από το πρωί καταφθάνουν πολίτες για να εξυπηρετηθούν.

Σύνταξη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βρετανία: Οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς
Έρευνα 03.11.25

Στη Βρετανία οι πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Σύνταξη
Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα
«Αδύνατον να μείνουμε» 03.11.25

Η ExonnMobil απειλεί να αποσυρθεί από την ΕΕ λόγω του νόμου για την εταιρική βιωσιμότητα

Η ExxonMobil αντιδρά στην οδηγία που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κινδύνους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύνταξη
Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού
Ελλάδα 03.11.25

Το in στο κατεστραμμένο σπίτι στα Βορίζια που εξερράγη η βόμβα – Το σημείο «μηδέν» του μακελειού

Μεγάλη είναι η καταστροφή στο σπίτι στα Βορίζια στο οποίο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός μία ημέρα πριν το αιματοκύλισμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Βορίζια: «Επαε θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου
Βαρύ πένθος 03.11.25 Upd: 15:18

«Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας» - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην κηδεία του 39χρονου

Σκηνικό αρχαίας τραγωδίας θυμίζουν τα Βορίζια όπου σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονου που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών το Σάββατο

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Καρυστιανού: Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Χωρίς υπογραφή Κοβέσι η ποινική έρευνα για τα Τέμπη ανατέθηκε στη Βουλή
Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα 03.11.25

Υπόμνημα Καρυστιανού: Χωρίς υπογραφή Κοβέσι και με fast track διαδικασίες η ποινική έρευνα για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ζητά να γίνει έρευνα για τους λόγους που η ποινική δικογραφία για την 717 ανατέθηκε στη Βουλή ενώ δεν υπήρχε θέμα παραγραφής όπως είχε ισχυριστεί η αρμόδια επιτροπή

Σύνταξη
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο